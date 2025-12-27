Advertisement
Viral Private Videos: MMS वायरल करने पर बिना वारंट घसीटते हुए ले जाएगी पुलिस, जानें कानून की वो धारा जो कर देगी बर्बाद!

Viral MMS Videos: सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होने वाले प्राइवेट वीडियो और MMS अब सिर्फ गॉसिप का विषय नहीं रहे. ये आपको सीधे जेल तक पहुंचा सकते हैं. बहुत से लोग सोचे-समझे ऐसे वीडियो देखते हैं और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि एक क्लिक उनके लिए बड़ी कानूनी मुसीबत बन सकता है. मौजूदा कानूनों के तहत ऐसे मामलों में पुलिस आधी रात को भी गिरफ्तारी कर सकती है और जमानत मिलना भी आसान नहीं होता. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 27, 2025, 10:56 AM IST
Legal Action for Viral MMS: बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार MMS वीडियो को लेकर चर्चा हो रही है. हाल ही में भारत की फेमस यूट्यूबर पायल गेमिंग का प्राइवेट वीडियो लीक होने का दावा किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर एक MMS वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था जिसको लेकर कई पोस्ट्स में दावा किया जा रहा था कि यह वीडियो दुबई से लीक हुआ है जो पायल गेमिंग का है. हालांकि इस वायरल प्राइवेट वीडियो को लेकर शुरुआत से ही पायल गेमिंग के फैंस इसे AI डीपफेक बता रहे थे. 

लेकिन मामला शांत नहीं हुआ और इतना बढ़ गया कि खुद पायल गेमिंग को सामने आना पड़ा और उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस वीडियो की सच्चाई सामने लाई. पायल ने बताया कि यह पूरा वीडियो फेक है जो AI की सहायता से तैयार किया गया है. इस दौरान पायल ने इस तरह के वीडियो पोस्ट करने वाले लोगों पर लीगल एक्शन लेने की भी बात कही. 
इससे भी पहले एक 19 मिनट 34 सेकंड का MMS वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसको लेकर भी बहुत से लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे. 

बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि किसी का भी MMS या प्राइवेट वीडियो उसकी अनुमति के बिना शेयर या कहीं पोस्ट करना न सिर्फ गलत है बल्कि गंभीर अपराध भी है. ऐसे मामलों में कानून बेहद सख्त है और दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है. ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी का MMS वायरल करने पर कितनी सजा मिल सकती है और इसे लेकर भारतीय कानून में क्या-क्या नियम बनाए गए हैं. आइए जानते हैं...

ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि किसी का प्राइवेट वीडियो वायरल होने के बाद वह व्यक्ति मेंटल स्ट्रेस में आ जाता है. समाज में बदनामी और शर्मिंदगी के डर से हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कुछ लोग आत्महत्या तक भी करने का सोचने लगते हैं. इसी गंभीरता को देखते हुए भारतीय कानून में ऐसे कामों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है और दोषियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है.

BNS की धारा 73 में सजा
भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं की प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं. BNS के अनुसार अगर किसी की अनुमति के बिना कोई भी उसकी कोई फोटो या वीडियो को लीक करता है तो इस काम को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है. BNS की धारा 73 के तहत किसी महिला का प्राइवेट वीडियो या फोटो लेना उसे वायरल करना अपराध माना जाएगा. 

इस तरह के मामले में दोषी पाए जाने वाले शख्स को कम से कम 1 साल या 3 साल की कैज या जुर्माना या फिर दोनों लगाया जा सकता है. इस एक्शन के बाद भी अगर शख्स नहीं सुधरता है और दोबारा किसी का प्राइवेट वीडियो या फोटो लीक करता है तो पकडे़ जाने पर उसे 3 से 7 साल की कैद और जुर्माना लगाया जाएगा. 
बता दें कि इस तरह के मामले गैरजमानती और असंज्ञेय हैं. यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है और जमानत मिलना भी आसान नहीं होता है.

