अब आसानी से नहीं खुलेगा बैंक अकाउंट! सभी मोबाइल नंबर पर लागू होगा नया नियम, सरकार ने बना डाला प्लान

MNV System: आज के समय में लगभग-लगभग हर किसी के पास फोन पहुंच गया है. इस पर चलने वाला नंबर उनकी पहचान से जुड़ा होता है. फोन के आने से जहां जिंदगी में बड़ी सुविधा मिली है वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं. मोबाइल नंबर के जरिए धोखाधड़ी यानी फ्रॉड के खूब मामले इन दिनों सामने आ रहे हैं. साइबर ठग मिनटों में लोगों की जीवन भर की कमाई गायब कर देते हैं. इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार बड़ा काम करने जा रही है. भारत सरकार एक नया मोबाइल नंबर वैलिडेशन प्लेटफॉर्म यानी MNV लाने की योजना में है. इस नए सिस्टम की सहायता से बैंक एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियां इस बात को कंफर्म कर पाएंगी कि उन्हें कस्टमर को जो नंबर दे रहा है, वो असल में उसका है या नहीं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिससे पता लगाया जा सके कि दिया गया नंबर किसका है. अभी यह सिस्टम है कि अगर आप किसी बैंक में नया अकाउंट के लिए जाते हैं तो इस बात का कोई सबूत नहीं देना पड़ता है जो नंबर आप दे रहे हैं तो वह किसका है. धोखाधड़ी के इरादे से खोले गए बैंक अकाउंट्स में लोग दूसरे नंबर लिंक करवा देते हैं. इसी समस्या को दूर करने का काम करेगा MNV प्लेटफॉर्म. बैंकों, NBFC और फिनटेक कंपनियों को इस प्लेटफॉर्म की सहायता से जानकारी हो सकेगी कि यह नंबर किसका है.

जानिए क्या करना होगा

सरकार जब भी यह नई व्यवस्था लागू करती है तब आपसे अपना फोन नंबर वेरिडेट करवाने के लिए OTP मांगा जाएगा. इसके लिए आपको अपने नंबर के साथ अपना आधार लिंक रखना जरूरी होगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओटीपी के जरिए ही आपके नंबर को वेलिडेट करने की व्यवस्था की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः iPhone 17 आते ही थोक के भाव में बिकेंगे iPhone 16 और iPhone 14! कीमत देखकर झूम उठेंगे आप

क्यों हो रहा है विरोध

हालांकि एक तरफ इस प्लेटफॉर्म के कई फायदे बताए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध एक वर्ग करना शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि इससे कस्टमर की प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है और उनकी निजी जानकारी का गलत यूज किया जा सकेगा. वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान है, क्योंकि ठगी करने वाले लगातार नए तरीके खोजते रहते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि यह प्लेटफ़ॉर्म कब तक प्रभावी रह पाएगा.

जागरूकता से ही हो सकता है बचाव

सरकार टेक्नोलॉजी की सहायता से साइबर फ्रॉड रोकने की तैयारी तो कर रही है, साथ ही अब बड़े स्तर पर ग्रामीण और क्षेत्रीय इलाकों में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं. इन अभियानों में लोगों को बताया जा रहा है कि वे अपने मोबाइल नंबर, ओटीपी या बैंक से जुड़ी डिटेल किसी के साथ शेयर न करें. साथ ही अगर कभी फ्रॉड हो जाए तो सही समय पर शिकायत कैसे दर्ज करनी है, इस बारे में भी जानकारी दी जा रही है.

ये भी पढ़ेंः AI कभी दर्द महसूस नहीं करेगा, लेकिन अधिकार मिले तो इंसानियत को रुला देगा! माइक्रोसॉफ्ट AI CEO ने कही ये बात