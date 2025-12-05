Advertisement
सिर्फ 1 रुपये में एक्टिव रहेगा आपका नंबर! ये कंपनी दे रही है OTP और इनकमिंग के लिए बढ़िया ऑप्शन

Vodafone Idea Rs 1 Pack Details:​ आजकल महंगे रिचार्ज प्लान कई यूजर्स की जेब पर भारी पड़ने लगे हैं. खासकर उन लोगों के लिए जो सिर्फ इनकमिंग कॉल या ओटीपी के लिए दो नंबर चलाते हैं. ऐसे समय में एक बड़ा राहत भरा ऑप्शन सामने आया है. सिर्फ 1 रुपये में नंबर एक्टिव रखने का मौका मिल रहा है. इस टेलीकॉम कंपनी ने अपने यूजर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ऐसा बजट प्लान पेश किया है जो सेकेंडरी सिम चलाने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 05, 2025, 10:14 AM IST
1 Rupee Recharge Plan:  रीचार्ज प्लान की बढ़ती कीमत लोगों के लिए परेशानी बनती जा रही है. ऐसे में हर कोई सस्ता रीचार्ज प्लान की तलाश में जरूर रहते है. ज्यादातर वो लोग जो दो सिम का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में दो सिम का रीचार्ज लोगों के लिए काफी महंगा पड़ जाता है. यूजर्स की इस परेशानी को दूर करने के लिए Vodafone Idea (Vi) ने बजट–फ्रेंडली प्लान लाया है जिसकी कीमत मात्र 1 रुपये है. आइए जानते हैं इस प्लान में क्या-क्या मिल रहा है और यह किस तरह आपके मोबाइल खर्चे को हल्का कर सकता है.

Vi अपने यूजर्स के लए कई तरह के प्लान लाई है. इसी क्रम में कंपनी का 1 रुपये वाला प्लान काफी शानदार प्लान है. Vodafone Idea यह वाउचर प्लान उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जो दो सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ वैलिडिटी के लिए रीचार्ज करते हैं. इस प्लान में कंपनी यूजर्स को कम दाम में टेलीकॉम बेनेफिट्स प्रोवाइड करती है.

बात की जाए बेनेफिट्स की तो वीआई के इस प्लान में यूजर्स को 75 पैसे का टॉकटाइम मिलता है. साथ ही प्लान में 1 लोकल ऑन-नेट नाइट मिनिट्स भी मौजूद हैं. इसके साथ ही प्लान की वैलिडिटी 1 दिन की होती है. लेकिन इस प्लान में कंपनी SMS बेनेफिट्स ऑफर नहीं करती है. न ही इसमें एक्सटेंशन सर्विस वैलिडिटी की सुविधा मिलती है. भले ही वीआई के इस प्लान में कम बेनेफिट्स मिलते हों लेकिन यह प्लान उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जो बहुत ही कम रुपये खर्च करके टेलीकॉम बेनेफिट्स पाना चाहते हैं.

इन यूजर्स के लिए बेस्ट है प्लान
यह पैक उन यूजर्स के लिए खास तौर पर लाया गया है जो अपने नंबर का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं. ऐसे लोग नार्मल सिर्फ इनकमिंग कॉल्स, बैंक या ऐप्स के ओटीपी, या सेकेंडरी सिम एक्टिव रखने के लिए छोटा रिचार्ज चाहते हैं. हल्के इस्तेमाल वालों के लिए यह मिनी प्लान काफी उपयोगी साबित होता है. इसके साथ मिलने वाला 1 मिनट का नाइट कॉल बेनेफिट इमरजेंसी में काम आ सकता है इसलिए यह कम खर्च में नंबर एक्टिव रखने वाले यूजर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है.

BSNL का 1 रुपये वाला प्लान
आपकी जानकारी के लि बता दें कि Vi के साथ ही BSNL भी ग्राहकों के लिए 1 रुपये वाला रिचार्ज प्लान लाई है.  BSNL के इस प्लान में यूजर्स को 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. साथ ही प्लान में डेल 2GB डेटा का एक्सेस भी है. इसके अलवा प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है. वहीं हर दिन के लिए डेली 100 SMS भी मिलते हैं.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

