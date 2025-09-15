लोग बदलने लगे हैं फोन की ये एक Setting, बार-बार चार्ज करना का झंझट होगा छूमंतर

स्मार्टफोन का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाता है. ऐसे में बार-बार फोन की बैटरी चार्ज करनी पड़ती है. लेकिन ऐसे हैक्स भी हैं जो आपके फोन की बैटरी बार-बार खत्म होने से बचाएंगे.
आज के दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन सबसे बड़ा झंझट तब होता है जब इसकी बैटरी दिनभ में बार-बार खत्म हो जाती है और हमें चार्जर ढूंढते रहना पड़ता है. अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन पूरे दिन साथ निभाए बिना बार-बार चार्ज किए, तो कुछ आसान और स्मार्ट आदतें अपनाकर आप इसकी बैटरी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं. चलिए हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं जिनसे आप अपने फोन को ज्यादा देर कर चला सकते हैं और बैटरी भी परेशान नहीं करेगी.