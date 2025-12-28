खाली पड़ी हैं दुकानें, जेब से सैलरी दे रहे मालिक; भारत के मोबाइल मार्केट पर मंदी का काला साया, क्या अब बढ़ जाएगा दाम?

Smartphone Price Hike 2026: भारत का स्मार्टफोन मार्केट इन दिनों गंभीर संकट से गुजर रहा है. कभी त्योहारों पर रिकॉर्ड बिक्री दर्ज करने वाला मोबाइल फोन सेक्टर इस समय भारी मंदी की चपेट में है. हालात ऐसे बन गए हैं कि स्मार्टफोन की घटती बिक्री के कारण कई रिटेलर्स को अपने कर्मचारियों की सैलरी और दुकान का किराया अपनी जेब से या फिर कंपनी की बजत से देना पड़ रहा है. बढ़ती कीमतें, कम ग्राहक डिमांड और खत्म होते ऑफर्स ने पूरे मोबाइल रिटेल इकोसिस्टम को अलग ही दबाव डाल दिया है.

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्मार्टफोन मार्केट की स्थिति इन दिनों बिलकुल भी अच्छी नहीं है. ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन यानी AIMRA के मुताबिक साल 2026 में स्मार्टफोन की कीमतों में 10 से 15 फीसदी तक और बढ़ोतरी हो सकती है.

AIMRA के मुताबिक पहले ही स्मार्टफोन की कीमतें लगभग 10 फीसदी तक बढ़ चुकी हैं, जिसका कारण है मेमोरी कंपोनेंट्स के महंगे होने और डॉलर-रुपया विनिमय दर में हो रहा लगातार बदलाव है. इससे मोबाइल कंपनियों के लिए लागत संभालना मुश्किल काम हो गया है.

AIMRA के चेयरमैन कैलाश लाखियानी का मानना है कि अब मोबाइल पार्ट्स की कीमतें स्थिर नहीं रहीं हैं. यही कारण है कि Xiaomi, Realme, Vivo और Oppo जैसे बड़े ब्रांड्स को अपने पॉपुलर मॉडल्स की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं. लाखियानी के अनुसार कुछ कंपनियों ने सीधे मोबाइल का MRP बढ़ा दिया है, तो वहीं कुछ ने बैंक कैशबैक, जीरो-इंटरेस्ट EMI ऑफर और रिटेल सपोर्ट जैसे यूजर्स को मिलने वाले फायदे बंद कर दिए हैं जिसका असर सीधे ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है.

AIMRA चेयरमैन ने हाल ही में हांगकांग में Xiaomi और Realme के टॉप अधिकारियों से मुलाकात भी की है और भारतीय स्मार्टफोन बाजार के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की है.

दीवाली के बाद से ही मार्केट ठप

रिटेल एसोसिएशन के अनुसार दीवाली 2025 के बाद से ग्राहक का दुकानों पर आना काफी कम हो गया है. हालात इतनी खराब हो गई है कि दिसंबर की बिक्री नवंबर और सितंबर से भी कम हो गई है. इस कारण से छोटे और बड़े दोनों तरह के मोबाइल रिटेलर्स को अपनी बचत से ही कर्मचारियों की सैलरी और दुकान का किराया देना पड़ रहा है.

जनवरी 2026 से उम्मीद लेकिन...

रिटेलर्स को नए साल 2026 में लॉन्च होने वाले Xiaomi Note, Oppo Reno और Realme 16 सीरीज से थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर है. लेकिन AIMRA का मानना है कि 2026 स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए अब तक का सबसे मुश्किल साल साबित हो सकता है. कीमतें बढ़ने से मार्केट का कुल मूल्य भले ही बढ़े लेकिन मोबाइल की बिक्री यानी यूनिट वॉल्यूम कम हो सकती है.

एसोसिएशन के मुताबिक आने वाले समय में मोबाइल मार्केट का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनियां EMI ऑफर, मार्केटिंग सपोर्ट और ग्राहकों को मिलने वाले इंसेंटिव्स को कैसे संभालती हैं.

