बारिश के मौसम में मोबाइल नेटवर्क ने कर दिया परेशान? ये आसान टिप्स दूर करेंगे हर समस्या

बारिश का मौसम जैसे ही शुरू होता है सबसे ज्यादा मोबाइल नेटवर्क परेशान करने लगते हैं. कई बार तो नेटवर्क पूरी तरह चले जाते हैं और कॉल या इंटरनेट चलाना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसा हमेशा सर्विस प्रोवाइडर की गलती की वजह से नहीं हो सकता. कई बार आपके फोन की सेटिंग या नेटवर्क मोड में भी गड़बड़ी हो सकती है. बारिश के दौरान नेटवर्क थोड़े स्लो हो सकते है. ऐसे में आप कुछ आसान टिप्स फॉलो कर खुद ही अपने फोन के नेटवर्क ठीक कर सकते हैं. हालांकि, हो सकता है इस दौरान आपका इंटरनेट फास्ट न चल पाए, लेकिन इतना जरूर चल जाएगा कि आपका काम होता रहे. चलिए जानते हैं कि फोन में कौन-कौन सी सेटिंग्स बदलकर नेटवर्क को थोड़ा ठीक किया जा सकता है.

Airplane Mode

बारिश के दिनों में कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल में नेटवर्क तो दिखाई देते हैं, लेकिन फोन उसे कैच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कॉल करने या इंटरनेट चलाने में परेशानी आती है. ऐसे में सबसे आसान तरीका है कि आप अपने फोन में कुछ देर के लिए Airplane Mode ऑन कर दीजिए. इसे आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर ऑन कर सकते हैं या फिर ऊपर से नोटिफिकेशन बार को नीचे खींचें और एयरप्लेन मोड ऑन कर दें. लगभद 5-10 सेकेंड्स के बाद इसे बंद कर दें. ऐसा करने से नेटवर्क रिफ्रेश हो जाते हैं.

नेटवर्क सेटिंग्स फिक्स करें

बारिश के मौसम में कई बार 5G नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं करते, लेकिन 3G और 4G चल जाते हैं. इसे आप खुद भी ऑन कर सकते हैं. आपको बस अपने फोन की नेटवर्क सेटिंग्स को ऑटो मोड पर सेट करना होगा. चलिए जानते हैं इसे कैसे ऑन करें-

Add Zee News as a Preferred Source

1. इसके लिए सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं

2. फिर Network & Internet या Mobile Network वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.

3. यहां Preferred Network Mode दिखेगा. इसमें 5G/LTE/4G Auto वाला विकल्प चुन लें.

4. इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद अब आपका फोन खुद उस नेटवर्क से जुड़ जाया करेगा जो उस वक्त सबसे अच्छा काम कर रहा होगा.

ChatGPT Down: फिर ठप हुआ ChatGPT, यूजर्स ने मचाया हड़कंप; खुलते ही हो जाता है बंद

Mobile Data ऑफ करें

जब मौसम खराब होता है तो कई बार मोबाइल डेटा भी ठीक से काम नहीं करता. ऐसे में आप अपने Mobile Data को एक बार बंद करके दोबारा ऑन करें. इसके लिए अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं और Mobile Data या Cellular Data को कुछ सेकेंड के लिए ऑफ कर दें और फिर से ऑन कर लें. ऐसा करने से नेटवर्क री-इस्टेब्लिश होने लगते हैं. इसके बाद आपका इंटरनेट फिर से चलने लगेगा.

फोन रिस्टार्ट करें

अगर आपके फोन में नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहे तो फोन को स्विच ऑफ करके फिर से ऑन करें. फोन को रिस्टार्ट करने के बाद अक्सर नेटवर्क सही तरीके से काम करने लगते हैं. अगर आपके फोन की सेटिंग में कोई गड़बड़ी हो गई हो या फोन में नेटवर्क कैच नहीं हो पा रहे तो ये तरीका उसे भी ठीक कर देगा.

पैसे बचाने के लिए ऑफ सीजन में खरीद रहे हैं AC तो जान लें ये बात, नहीं तो लगेगी चपत

कस्टमर केयर पर करें बात

अगर आपने सारे तरीके ट्राय कर लिए हैं और फिर भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि दिक्कत आपके मोबाइल कंपनी की तरफ से हो. ऐसे में सबसे अच्छा होगा कि आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से बात करें. ये पता लगाने के लिए कि गड़बड़ी आपके फोन में है या नेटवर्क कंपनी की तरफ से. आप चाहें तो अपनी सिम निकालकर फिर से इंसर्ट करें या फिर किसी दूसरे डिवाइस में डालकर देख सकते हैं. ऐसा करने पर भी नेटवर्क ठीक हो जाते हैं.