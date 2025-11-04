Advertisement
एक फोन से दूसरे मोबाइल तक कैसे पहुंचते हैं मैसेज? जानें मोबाइल नेटवर्क का पूरा सफर

How Mobile Network Works: कभी आपने सोचा है कि आपके फोन पर कॉल कैसे आती है या एक क्लिक से हजारों किलोमीटर मैसेज कैसे पहुंच जाता है. चलिए जानते हैं मोबाइल नेटवर्क कैसे काम करता है.

Nov 04, 2025, 04:06 PM IST
How Mobile Network Works: कभी आपने सोचा है कि फोन कॉल पर एक फोन पर बोले जाने वाली आवाज दूसरी ओर कैसे पहुंच जाती है. इसके अलावा आप जब फोटो सेंड करते हैं तो पल भर में ही वो दूसरे फोन में चला जाता है. ये कोई जादू नहीं है, बल्कि मोबाइल नेटवर्क की तकनीक है. दरअसल, जब आप किसी को कॉल या मैसेज करते हैं तब आपका डेटा रेडियो तरंगों के जरिए फोन से निकलता है और टावर तक पहुंचता है. इसके बाद वो इंटरनेट और ऑपरेटर नेटवर्क के माध्यम से दूसरे फोन तक पहुंचता है. आज हम आपको इसी नेटवर्क के सफर को आसान भाषा में समझा रहे हैं.

ऐसे काम करता है नेटवर्क?
आपको बता दें कि मोबाइल नेटवर्क रेडियो तरंगों पर काम करता है. जब आप कॉल या मैसेज करते हैं तो आपका फोन, सिग्नल को रेडियो तरंगों में बदल देता है और इसके बाद वो उन रेडियो तरंगों को सबसे नजदीकी मोबाइल टावर पर भेज देता है. दरअसल, मोबाइल टावर उस क्षेत्र के सभी मोबाइल सिग्नल को लेने और वापस भेजने का काम करता है. जिस क्षेत्र में जितने ज्यादा टावर होंगे वहां कवरेज उतना ही आसान हो जाता है.

टावर पर पहुंचकर क्या करते हैं सिग्नल?
जब सिग्नल रेडियो तरंगों के रूप में टावर तक पहुंच जाते हैं तो ये बेस स्टेशन ऑपरेटर के नेटवर्क से जुड़ जाते हैं. इसके बाद नेटवर्क ऑपरेटर उन सिग्नलों को उस दिशा में भेजता है जहां दूसरी डिवाइस होती है. यदि आपने पास में रहने वाले किसी दोस्त को कॉल की है तो ऐसे में नेटवर्क ऑपरेटर सीधा पास के टावर पर सिग्नल ट्रांसफर कर देता है. यानी नेटवर्क ऑपरेटर आपके फोन से निकले सिग्नल को सही दिशा देने का काम करता है. 
दूसरे राज्य में कॉल लगाएं तो?
यदि आप दूर हैं या किसी दूसरे शहर या राज्य में कॉल लगा रहे हैं तो इंटरनेट या अन्य नेटवर्क के जरिए दूसरे शहर या राज्य तक पहुंचता है. आपका डाटा सुरक्षित और तेजी से पहुंच जाए इसके लिए ये रास्ते में डिजिटल रूप में कन्वर्ट होते रहते हैं.

इंटरनेट नेटवर्क
यदि आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं और किसी को फोटो सेंड करते हैं तो मोबाइल सिग्नल को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ा जाता है. इसके बाद रेडियो तरंगों के माध्यम से टावर तक पहुंचते हैं और फिर इंटरनेट नेटवर्क के जरिए रिसीवर तक पहुंच जाते हैं. जब ये पैकेट रिसीवर के फोन में पहुंच जाते हैं तो वहां जाकर जुड़ जाता है और मूल डाटा बन जाता है. ये प्रक्रिया काफी फास्ट होती है.

कॉल को हैंडओवर करते हैं टावर?
एक शहर में कई मोबाइल टावर लगे होते हैं. ऐसे में यदि आप कॉल पर हैं और चल रहे हैं तो जब आप एक टावर की रेंज से बाहर जाते हैं तो एक टावर आपके फोन के सिग्नल को दूसरे टावर को दे देता है.  इसे हैंडओवर कहते हैं. इसमें सिम कार्ड की भी अहम भूमिका होती है. दरअसल, सिम कार्ड आपके फोन को पहचानता है और बताता है कि आप किस ऑपरेटर के कस्टमर हैं. इससे ऑपरेटर ये जान जाता है कि किस सिग्नल को आपके फोन तक पहुंचाना है.
कैसे काम करता है 4G और 5G डेटा?

4G और 5G मोबाइल नेटवर्क डाटा को सेंडर और रिसीवर के बीच तेजी से पहुंचने के लिए रेडियो तरंगों की उच्च फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं. जब आप कॉल या मैसेज करते हैं या इंटरनेट का यूज करते हैं तो आपका डाटा रेडियों तरंगों में बदलकर एक पहले टावर पर पहुंचता है वहां से ऑपरेटर नेटवर्क के माध्यम से दूसरे टावर पर पहुंचता है और फिर रिसीवर के फोन तक पहुंचता है. लेकिन ये यात्रा सेकंडों में होती है इसलिए हमें इसका आभास नहीं होता है. बस हमें तो स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिख जाता है.

