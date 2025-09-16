क्या आपने भी आधार में अपडेट नहीं की ये जानकारी? रुक जाएंगे सारे सरकारी फायदे, तुरंत फॉलो करें ये स्टेप्स

आधार कार्ड के बिना आजकल कई काम अटक जाते हैं, खासतौर पर सरकारी लाभ की बात हो तो इसके बिना मुमकिन ही नहीं है. ऐसे में जरूरी है कि आपके आधार के साथ आपकी हर चीज अपडेट रहे. ऐसे में अगर आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ अपडेट नहीं है तो ये आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है. चाहे बात सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने की हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की हो या फिर किसी ऑनलाइन सेवा का वेरिफिकेशन पूरा करने की, हर जगह आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है.

UIDAI की जानकारी

UIDAI की जानकारी के मुताबिक, 12 अंकों का आधार कार्ड सिर्फ आपकी पहचान नहीं, बल्कि आपके पते का भी प्रमाण है. इसलिए अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं है तो आप कई जरूरी सेवाओं से वंचित रह सकते हैं. ऐसे में तुरंत अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को आधार के साथ अपडेट करें.