क्या आपने भी आधार में अपडेट नहीं की ये जानकारी? रुक जाएंगे सारे सरकारी फायदे, तुरंत फॉलो करें ये स्टेप्स
आधार कार्ड के बिना आज कोई भी सरकारी काम हो पाना संभव ही नहीं हो पाता. ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड भी अपडेट नहीं है तो इस वजह से आपको मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 16, 2025, 11:26 PM IST
आधार कार्ड के बिना आजकल कई काम अटक जाते हैं, खासतौर पर सरकारी लाभ की बात हो तो इसके बिना मुमकिन ही नहीं है. ऐसे में जरूरी है कि आपके आधार के साथ आपकी हर चीज अपडेट रहे. ऐसे में अगर आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ अपडेट नहीं है तो ये आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है. चाहे बात सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने की हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की हो या फिर किसी ऑनलाइन सेवा का वेरिफिकेशन पूरा करने की, हर जगह आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है.

UIDAI की जानकारी
UIDAI की जानकारी के मुताबिक, 12 अंकों का आधार कार्ड सिर्फ आपकी पहचान नहीं, बल्कि आपके पते का भी प्रमाण है. इसलिए अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं है तो आप कई जरूरी सेवाओं से वंचित रह सकते हैं. ऐसे में तुरंत अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को आधार के साथ अपडेट करें.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

