नंबर बंद करने का नया नियम? Jio और एयरटेल ने TRAI को दिखाया 'रेड सिग्नल', आम यूजर्स के लिए खड़ा होगा बड़ा संकट!

TRAI New Rules: देश में बढ़ते स्पैम कॉल्स और फेक मैसेजों पर लगाम लगाने के लिए टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. TRAI ऐसा नियम लाने पर विचार कर रहा है जिसमें AI की मदद से संदिग्ध नंबरों को बिना शिकायत के ही ब्लॉक किया जा सके. TRAI के इस प्रस्ताव को लेकर देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों ने चिंता जताई है. उनका कहना है कि केवल AI के आधार पर नंबर बंद करना आम ग्राहकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 14, 2026, 07:27 AM IST
AI Based Spam Blocking India: जरा सोचिए आपने कोई नियम नहीं तोड़ा, किसी को गलत मैसेज भी नहीं किया और फिर भी अचानक आपका सिम बंद हो जाए! सुनने में यह परेशान करने वाला लग सकता है लेकिन टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI का एक नया प्रस्ताव कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है. स्पैम कॉल्स और मैसेज पर कंट्रोल करने के लिए अब इंसानी शिकायत की जरूरत ट्राई खत्म करने जा रहा है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI खुद तय करेगा कि किसका नंबर ऑन रहेगा और किसका बंद होगा. हालांकि रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी दिग्गज कंपनियां इस AI प्लान के खिलाफ हैं. आखिर क्या है यह पूरा विवाद और क्या वाकई आपका नंबर भी खतरे में है? आइए जानते हैं...

भारत में बढ़ते स्पैम कॉल्स और मैसेज से यूजर्स को बचाने के लिए TRAI ने नया प्रस्ताव लाया है, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है. TRAI चाहता है कि AI द्वारा संदिग्ध घोषित किए गए नंबरों को तुरंत ब्लॉक या डिस्कनेक्ट कर दिया जाए लेकिन जियो, एयरटेल और Vi जैसी कंपनियों ने इसका कड़ा विरोध किया है.

अब जानिए TRAI का नया प्रस्ताव?
अभी तक किसी नंबर पर स्मैप कॉल या मैसेज को लेकर तब एक्शन होता है जब 10 दिनों के अन्दर उसके खिलाफ 5 अलग-अलग शिकायतें मिली हों. लेकिन सरकार के नए प्रस्ताव के मुताबिक अगर टेलीकॉम कंपनियों का AI सिस्टम किसी नंबर को लगातार 10 दिनों तक संभावित स्पैम के रूप में पहचानता है तो बिना किसी इंसानी शिकायत के नंबर को बंद किया जा सकता है.

कंपनियों को क्यों है समस्या?

इस प्रस्ताव को लेकर टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि मात्र AI के भरोसे किसी का नंबर को बंद करना सही नहीं है.

कंपनियों का कहना है कि AI की गलती से किसी असली यूजर का भी नंबर ब्लॉक कर सकता है जिससे यूजर को काफी परेशानी होगी.

एक बार नंबर ब्लॉक होने के बाद उसे फिर से ऑन करने के लिए KYC और लंबी कागजी कार्यवाही करनी होती है जो यूजर्स के लिए सिरदर्द बन जाएगा.

अभी प्राइवेट कंपनियों के पास तो AI सिस्टम है लेकिन सरकारी कंपनी BSNL के पास यह सुविधा नहीं है. साथ ही सभी कंपनियों के AI पैरामीटर्स अलग-अलग हैं.

कंपनियों ने दिया दूसरा सुझाव
कंपनियों का कहना है कि स्पैम कॉल को कंट्रोल करने के लिए TRAI को मुख्य समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए जैसे कि कमर्शियल कॉल के लिए अलग नंबर सीरीज जारी करना और टेलीमार्केटर्स की जवाबदेही तय करना. फिलहाल TRAI इस मामले पर कंपनियों का पक्ष सुनने के बाद ही अंतिम फैसला लेगा.

