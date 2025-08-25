Indian Railways: ट्रेन में बैठते ही भुलक्कड़ हो जाते हैं यात्री! भूल जाते हैं ऐसी-ऐसी चीजें, RPF ने खोले राज

List of Items Forgotten in Trains: रेल यात्रियों के लिए सफर का अनुभव कभी-कभी बड़ी परेशानी में बदल जाता है. अक्सर लोग ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर अपना जरूरी सामान भूल जाते हैं. मोबाइल फोन, चार्जर, लैपटॉप, जूते, बैग, गॉगल्स, इयरफोन और यहां तक कि मेडिकल रिपोर्ट जैसी अहम चीजें भी यात्री पीछे छोड़ जाते हैं. इस साल जुलाई तक ऐसी घटनाओं में 65% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से जुलाई 2025 तक यात्रियों द्वारा भूले गए सामान की कुल 11,238 शिकायतें दर्ज की गईं. इनमें से 9,658 मामले ट्रेनों के भीतर और 1,580 मामले रेलवे स्टेशनों पर दर्ज हुए. पिछले साल इसी अवधि में कुल 6,829 मामले सामने आए थे.

यात्रियों को ढूंढने में आती हैं चुनौतियां

RPF अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों तक खोए हुए सामान की जानकारी पहुंचाना आसान काम नहीं है. अक्सर जब अधिकारियों द्वारा यात्रियों से संपर्क किया जाता है तो उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ होता है या कोई जवाब नहीं मिलता. कई बार यात्री तुरंत अपनी शिकायत दर्ज ही नहीं कराते, जिससे पूरा प्रोसेस और भी मुश्किल हो जाता है.

अधिकारियों को पहले पैसेंजर लिस्ट चेक करनी पड़ती है कि जिस जगह सामान मिला है वहां कौन यात्री बैठा था. इसके बाद उनसे संपर्क किया जाता है. लेकिन अगर टिकट किसी एजेंट के जरिए बुक हुआ है तो फिर एजेंट से यात्री का डिटेल लेकर आगे बढ़ना पड़ता है.

अजीबो-गरीब मामले भी आए सामने

RPF ने एक मामला साझा किया जिसमें एक रेलवे स्टेशन पर ज्वेलरी का बैग मिला, लेकिन कोई शिकायत ही दर्ज नहीं की गई. जांच में पता चला कि बैग का मालिक विदेश चला गया और उसने इस नुकसान की रिपोर्ट तक नहीं की. इसी तरह एक अन्य मामले में बच्चों के चावल का बैग और दूध की बोतलें मिलीं, जिन्हें सही सलामत यात्रियों तक पहुंचाया गया.

कितने सामान वापस मिले?

डेटा के मुताबिक, इस साल जुलाई तक 3,172 खोए हुए सामान यात्रियों को वापस किए गए. जबकि पिछले साल यह संख्या 2,473 थी. इसमें टिफिन बॉक्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, इयरफोन, पर्स और अन्य सामान शामिल थे.

कैसे मिलता है भूला हुआ सामान?

अगर कोई यात्री अपना सामान भूल जाता है और 10-15 मिनट के भीतर Rail Madad हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करता है तो तुरंत ट्रेन स्टाफ और कोच अटेंडेंट को जानकारी दी जाती है. साथ ही सीसीटीवी से निगरानी कर सामान ढूंढने की कोशिश की जाती है. ज्यादातर मामलों में सामान मिल जाता है और RPF पोस्ट को सौंप दिया जाता है. इसके बाद यात्री को फोन करके बताया जाता है कि वह वैध पहचान पत्र के साथ RPF पोस्ट जाकर अपना सामान ले सकता है.

सबसे ज्यादा भूले जाने वाले सामान

• जूते

• मोबाइल चार्जर

• बैग

• गॉगल्स

• मोबाइल और लैपटॉप

• कंबल

• इयरफोन

• पर्स

• टिफिन बॉक्स

• मेडिकल रिपोर्ट्स और अन्य जरूरी दस्तावेज

FAQs

Q1: रेलवे में सामान भूल जाएं तो क्या करें?

Ans: तुरंत Rail Madad हेल्पलाइन (139) पर शिकायत दर्ज करें और पूरी जानकारी दें.

Q2: क्या सामान वापस मिलने की गारंटी है?

Ans: RPF के अनुसार ज्यादातर मामलों में सामान यात्रियों को वापस मिल जाता है, लेकिन इसके लिए समय पर रिपोर्ट करना ज़रूरी है.

Q3: कौन सा सामान सबसे ज्यादा भूला जाता है?

Ans: मोबाइल फोन, चार्जर, बैग, लैपटॉप, पर्स और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स.

Q4: सामान वापस पाने के लिए क्या चाहिए?

Ans: यात्री को वैध पहचान पत्र (ID Proof) लेकर RPF पोस्ट जाना होता है.