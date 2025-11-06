क्या 1 दिसंबर से महंगे होने जा रहे रीचार्ज प्लान्स? Jio, Airtel, Vi बढ़ा सकता है 10% तक, जानिए क्यों

भारत का टेलीकॉम सेक्टर एक बार फिर टैरिफ बढ़ोतरी की तैयारी में है. न्यूज वेबसाइट डिजिट ने रिपोर्ट्स का हवाला हुए बताया है कि देश की तीन बड़ी टेलीकॉम कंपनियां- रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi)- आने वाले महीनों में अपने मोबाइल डेटा प्लान्स के दाम लगभग 10% तक बढ़ा सकती हैं. अगर ऐसा होता है, तो यह 2024 के बाद पहली बड़ी कीमत बढ़ोतरी होगी. यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब टेलीकॉम कंपनियां अपने यूज़र्स से प्रति व्यक्ति औसत राजस्व (ARPU) बढ़ाने की रणनीति बना रही हैं. हालांकि, वे इस बढ़ोतरी को सीधे “प्राइस हाइक” के तौर पर घोषित नहीं कर रहीं, बल्कि इसे धीरे-धीरे लागू करने की योजना बना रही हैं.

धीरे-धीरे गायब हो रहे सस्ते डेटा प्लान

जियो और एयरटेल की नई रणनीति: पिछले कुछ महीनों में जियो और एयरटेल ने चुपचाप अपने 1 GB-प्रति-दिन वाले एंट्री लेवल प्रीपेड प्लान को हटा दिया है. इसके बाद अब न्यूनतम प्लान 1.5 GB-प्रति-दिन से शुरू होते हैं, जिनकी कीमत लगभग ₹299 प्रति माह है. पहले यह दर ₹249 थी- यानी करीब 17% की बढ़ोतरी. वहीं, Vi अभी भी 1GB प्रति दिन का प्लान ₹299 में दे रही है, जिससे वह कुछ हद तक यूज़र्स के लिए सस्ता विकल्प बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

टेलीकॉम कंपनियों की ‘टैरिफ रिपेयर’ स्ट्रैटेजी

5G इन्वेस्टमेंट का दबाव

एयरटेल और Vi दोनों ही कंपनियां कई बार यह बात कह चुकी हैं कि टेलीकॉम ऑपरेशंस पूंजी-गहन (capital intensive) होते हैं. लगातार 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश के कारण इन कंपनियों को टैरिफ रिपेयर यानी दरों में सुधार की ज़रूरत महसूस हो रही है. सीधे बढ़ोतरी करने की बजाय, कंपनियां अब कम कीमत वाले पैक्स हटाकर यूज़र्स को महंगे प्लान्स की तरफ शिफ्ट कर रही हैं, जिससे कुल राजस्व बढ़ेगा.

क्या सच में बढ़ने वाले हैं मोबाइल प्लान के दाम?

Jio, Airtel और Vi की स्थिति

रिलायंस जियो ने Q2 FY26 रिपोर्ट में बताया कि कंपनी का ARPU ₹211.4 तक पहुंच गया है, जो पिछले क्वार्टर के ₹208.8 से अधिक है. हालांकि कंपनी का कहना है कि “फिलहाल किसी औपचारिक टैरिफ हाइक की योजना नहीं है.” लेकिन जियो के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वीकार किया कि वे यूज़र्स को “ज्यादा डेटा यूज़ करने और ज्यादा भुगतान करने के लिए प्रेरित” कर रहे हैं. यानी अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व बढ़ाने की योजना पहले से लागू हो चुकी है. एयरटेल ने भी अपने 28 दिन वाले 1.5 GB प्रतिदिन के प्लान को अब बेसिक पैक के रूप में सेट कर दिया है, जिससे रेवेन्यू साइकिल तेज़ी से घूम सके.

ब्रोकरेज फर्मों का अनुमान

2025 के आखिर तक हो सकती है टैरिफ हाइक

Axis Capital और विश्लेषक गौरव मल्होत्रा के अनुसार, दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच टैरिफ में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है. वहीं JP Morgan की रिपोर्ट के अनुसार, जियो अपने IPO से पहले 15% तक की प्राइस हाइक कर सकती है, ताकि निवेशकों के लिए रेवेन्यू ग्रोथ बेहतर दिखाई दे. इस कदम के बाद अन्य टेलीकॉम कंपनियां भी उसी राह पर चलेंगी.