इसी महीने करा लीजिए मोबाइल रीचार्ज, नए साल से बढ़ जाएंगी कीमतें? 20% तक महंगे हो सकते हैं प्लान!

Mobile Recharge Price Hike 2026: छमोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी और जरूरी खबर है. नए साल यानी 2026 में रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोत्तरी हो सकती है. ऐसे में अगर आप अपने फोन का रीचार्ज अभी नहीं कराते हैं तो आपको महंगे प्लान के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार भी सबसे ज्यादा फायदा टेलीकॉम कंपनी एयरटेल को होने की संभावना है.
Mobile Recharge Price Hike 2026: मोबाइल यूजर्स के लिए एक बार बिलकुल भी अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है. टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर से मोबाइल यूजर्स को बड़ा झटका देने वाली है. नए साल यानी 2026 में मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ सकती हैं. जिसका असर करोड़ों ग्राहकों की जेब पर सीधा पड़ेगा. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर रिचार्ज की कीमतें बढ़ती हैं तो जियो-एयरटेल और Vi में से किस कंपनी को ज्यादा फायदा होगा और इसका असर आम ग्राहकों पर कैसे पड़ेगा आइए जानते हैं?
मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 में 4G और 5G रीचार्ज प्लान की कीमतों में करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ हो सकती है. इससे प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों यूजर्स को बड़ा झटका लगेगा, उन्हें रीचार्ज के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. रीचार्ज कीमत में यह बढ़ोत्तरी वित्तीय वर्ष 2027 में कंपनियों की कमाई को और बढ़ा देगी. मॉर्गन स्टैनली की की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इससे यूजर्स से औसत कमाई (ARPU) भी बढ़ेगी.
कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि रिचार्ज प्लान में अगर बढ़ोतरी होगी तो इसका सबसे ज्यादा फायदा टेलीकॉम कंपनी एयरटेल को होगा.
लगातार बढ़ रही है कीमत
बीते कुछ सालों में टेलीकॉम कंपनियों ने कई बार रिचार्ज प्लान में बदलाव कर कीमतें बढ़ाई हैं. रीचार्ज प्लान में बढ़ोत्तरी के पीछे कंपनियां अपना बिजनेस मजबूत करना चाहती हैं साथ ही 5G नेटवर्क में निवेश को बड़ा करना चाह रही है. बात करें साल 2019 की तो इसमें 15 से 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई थी. इसके बाद साल 2021 में 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है वहीं बीते साल 2024 में 10 से 20 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ गई हैं.
इस कंपनी को होगा सबसे ज्यादा फायदा
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पहले हुई कीमत बढ़ोत्तरी में सबसे ज्यादा फायदा एयरटेल को हुआ है. एयरटेल को कमाई और फायदा सबसे ज्यादा हुआ है. इस बार भी ऐसा ही कुछ होने की उम्मीद जानकार लगा रहे हैं. देश में 5G कवरेज अब 90 क्षेत्रों में पहुंच गया है. साथ ही इसी के साथ अब टेलीकॉम कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी तैयार हो रही हैं.
कंपनियों ने क्या कहा?
एयरटेल के वाइस चेयरमैन और एमडी गोपाल विट्टल का कहना है कि भारत में प्रति ग्राहक कमाई और प्रति जीबी कीमत दुनिया के बाकी देशों की तुलना में कम है. इसलिए कीमतों में बदलाव की संभावना है. अगर प्लान का स्ट्रक्चर में बदलाव होता है तो ARPU भी बढ़ जाएगा.
वहीं वोडाफोन आइडिया के सीईओ अभिजीत किशोर के अनुसार कीमत बढ़ोतरी इस पर निर्भर करेगी कि बड़े खिलाड़ी क्या करते हैं. कीमत बढ़ाने की जरूरत तो है लेकिन कब और कितनी जल्दी यह देखना होगा.
मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार अगर रीचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ती हैं तो टेलीकॉम कंपनियों की कुल कमाई भारत की जीडीपी के हिस्से के रूप में फिलीपींस से आगे हो सकती है, लेकिन इसका असर आम यूजर पर पड़ेगा.
इस महीने रीचार्ज करना फायदेमंद?
इन तमाम रिपोर्ट के अनुसार रीचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोत्तरी होने की पूरी संभावना है, लेकिन यह अभी तय नहीं है कि रीचार्ज प्लान की कीमत में बढ़ोत्तरी होगी या नहीं? होगी भी तो कितना होगी. ऐसे में फायदे की बात यह है कि अगर आप बढ़ी हुई कीमत से बचना चाहते हैं तो अपने फोन को इसी महीने रीचार्ज कर लीजिए, जिससे मौजूदा प्लान खत्म होने के बाद आपको फिर से रीचार्ज करने की जरूरत न पड़े.
