फोन की Storage Full? अब बिना फोटो और फाइल डिलीट किए बन जाएगी जगह, इन दो स्मार्ट ट्रिक्स बदला पूरा गेम!
Hindi Newsटेक

फोन की Storage Full? अब बिना फोटो और फाइल डिलीट किए बन जाएगी जगह, इन दो स्मार्ट ट्रिक्स बदला पूरा गेम!

स्मार्टफोन के तमाम फीचर्स का इस्तेमाल करने में तो बहुत मजा आता है और कई ऐप्स ने हमारी को आसान भी बनाया है, लेकिन इस वजह से स्टोरेज फुल होने की समस्या ने सभी को परेशान कर दिया है. ऐसे में आज हम उन दो ट्रिक्स के बारे में बताएंगे, जिनका इस्तेमाल कर फोन में स्टोरेज भी मिलेगी और कुछ डिलीट भी नहीं करना होगा.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 13, 2025, 04:31 PM IST
फोन की Storage Full? अब बिना फोटो और फाइल डिलीट किए बन जाएगी जगह, इन दो स्मार्ट ट्रिक्स बदला पूरा गेम!

वो दौर बीत चुका है जब मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ कॉल्स के लिए ही किया जाता था. अब मोबाइल भी स्मार्ट हो चुके हैं, जो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं. आज मोबाइल के बिना एक दिन भी रहने की हम कल्पना तक कर सकते हैं. इसे अब पढ़ाई, पेमेंट, ऑफिस प्रोजेक्ट्स और एंटरटेनमेंट जैसी चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा है. ऐसे में अक्सर फोन में इतनी जारी फोटोज, वीडियो और फाइल्स जमा हो जाती हैं कि स्टोरेज तक कम पड़ने लगती है. ऐसे में फोन भी स्लो काम करने लगता है या बार-बार हैंग होने की समस्या आनी शुरू हो जाती है. यहां तक कोई जरूरी फाइल भी डाउनलोड नहीं हो पाती. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अक्सर लोगों के पास फाइल्स डिलीट करने का ही रास्ता रह जाता है. हालांकि, आज हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल क फोन की स्टोरेज खाली की जा सकती है.

Google Drive
Cloud Storage को स्मार्टफोन में जगह बनाने के लिए सबसे आसान और अच्छा तरीका माना जाता है. इसके लिए Google Drive एक अच्छा और आसान ऑप्शन माना जा सकता है. आप अपनी भारी और जरूरी फाइल्स को Google Drive पर सेव कर सकते हैं. ऐसा करने से आपके फोन की मेमोरी भी खाली हो जाएगी और आपको कोई फाइल या फोटोज भी डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस फीचर का इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है. इसके लिए आपको सिर्फ Google Drive ऐप पर जाना है. इसके बाद आप ‘+’ के बटन पर टैप कीजिए और जो भी जरूरी फाइल्स आपको सेव रखनी है, उन्हें यहां अपलोड करते जाइए. हालांकि, ध्यान रहे कि इसके लिए अच्छी स्पीड में इंटरनेट होना अनिवार्य है. एक बार जब सारी फाइल्स यहां सेव हो जाएं तो आप अपने फोन से उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं.

कैशे क्लियर रखें
फोन की स्टोरेज खाली करने का एक आसान तरीका कैशे क्लियर करना भी है. हम सभी के मोबाइल में कई सारे ऐसे ऐप्स रहते हैं जिनका इस्तेमाल हम बेहद कम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका डेटा हमारे डिवाइस की मेमोरी में स्टोर होता रहता है और फोन की स्टोरेज भी धीरे-धीरे कम होने लगती है. इसे खाली करने के लिए अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं. अब यहां ‘स्टोरेज’ या ‘ऐप मैनेजमेंट’ का ऑप्शन चुनें. इसके बाद यहां आपको जिन ऐप्स की बहुत जरूरत नहीं है उनका कैशे क्लियर करते जाएं. ऐसे करने से आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी और फोन भी बाकी जरूरी फाइल्स के लिए खाली होता जाएगा.

नहीं आएगी कोई समस्या
फोन की स्टोरेज खत्म होने पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, न ही घबराकर कोई भी फाइल या फोटो डिलीट करें. गूगल ड्राइव और कैशे क्लियर जैसे ऑप्शन ही आपकी इस समस्या को हल कर देंगे. ऐसे में आप अपनी सभी फाइल्स भी सेव रख पाएंगे और फोन की परफॉर्मेंस में भी कोई परेशानी नहीं आएगी. 

;