भूल जाइए पेट्रोल-डीजल... नमक से चलेगी कार! वैज्ञानिकों ने खोज निकाला नया तरीका, जानिए क्या है Salt Battery

Salt Battery: टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और बड़ा कमाल होने जा रहा है! अब तक आपने इलेक्ट्रिक कारों में लिथियम-आयन बैटरी की बातें सुनी होंगी, लेकिन आने वाला समय इससे पूरा अलग हो सकता है. वैज्ञानिक एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जो गाड़ियों से लेकर मोबाइल फोन तक सब कुछ सिर्फ नमक से चलाने का रास्ता खोल रही है. जी हां आपने बिलकुल सही पढ़ा है. आपकी गाड़ी और मोबाइल फोन किचन में रखे नमक से चलेगी! कम लागत, ज्यादा सेफ्टी और लंबे समय तक चलने वाली ये सॉल्ट बैटरी आने वाले समय में बैटरी की दुनिया का पूरा खेल बदल सकती है.

जर्मनी ने इस कमाल की टेक्नोलॉजी पेश की है. इसको लेकर The Green Bein ने रिपोर्ट बताती है कि बैटरी की सबसे खास बात है कि यह महंगे धातुओं से नहीं बनी है बल्कि नमक से बनी है. सबसे खास बात यह है कि यह तकनीक अब सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है. इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जाने लगा है. आने वाले समय में यही इनोवेशन बिजली को स्टोर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता बना सकता है. सेफ्टी के नजरिए से भी यह टेक्नोलॉजी भरोसेमंद मानी जा रही है. वहीं एक और खास बात यह है कि इस बैटरी को बनाने में पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा.

इन दो संस्थाओं ने तैयार की बैटरी

नमक वाली बैटरी को बनाने के लिए Altech Batteries जो आस्ट्रेलिया की बड़ी संस्था है और दूसरी यूरोप की रिसर्च लैब Fraunhofer IKTS है. यूरोप की इस रिसर्च लैब ने नमक बैटरी पर करीब 8 सालों तक रिसर्च किया है और 35 मिलियन यूरो खर्च कर इसे तैयार किया है. अब Altech इसे कमर्शियलाइज करने का काम कर रही है.

दो बड़ी टीमों की पार्टनरशिप से बनी इस नई बैटरी को CERENERGY नाम दिया गया है. इसे खास तौर पर बिजली ग्रिड में एनर्जी स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है. सॉलिड-स्टेट सोडियम-क्लोराइड तकनीक पर आधारित यह बैटरी आने वाले सालों में पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरियों का ऑप्शन बनेगी. जानकार इसे ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा ब्रेकथ्रू और आने वाले समय का संभावित गेम-चेंजर मान रहे हैं.



साल्टवॉटर बैटरी के काम करने का तरीका जानिए

अभी तक आने वाली ज्यादातर बैटरी लिथियम आयन टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं. लेकिन CERENERGY बैटरी पूरी तरह अलग तरीके से काम करती है. इसमें न तो लिथियम, कोबाल्ट और न ही ग्रेफाइट जैसे महंगे और दुर्लभ मटेरियल की जरूरत होती है. इसकी जगह इसमें किचन में यूज किए जाने वाला नमक का इस्तेमाल किया गया है. बैटरी के अंदर सिरेमिक सेल्स होते हैं जिनकी आउटपुट वोल्टेज लगभग 2.58V होती है और इन्हें जोड़कर बड़े मॉड्यूल तैयार किए जाते हैं.

यह बैटरी सॉलिड-स्टेट डिजाइन पर आधारित है इसलिए इसमें आग लगने या ब्लास्ट होने का खतरा भी बहुत कम रह जाता है. यह बैटरी खास तौर पर बड़ी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे बिजली ग्रिड के लिए भी परफेक्ट मानी जा रही है और लंबे समय तक स्थिर परफॉर्मेंस देने में भी स्टेबल है.

नमक से चलेगी बाइक और कार!

भारत सरकार की पॉलिसियां किसी एक तरह की बैटरी को ज्यादा बढ़ावा नहीं देती हैं, जिससे सॉल्ट-बेस्ड बैटरियों के लिए बाजार और तेजी से खुल सकता है. ग्रामीण इलाकों के माइक्रोग्रिड, ऑफ-ग्रिड बिजली व्यवस्था और दूरदराज इलाकों में इस बैटरी से बड़ा फायदा मिल सकता है. इसका कारण है कि यह ज्यादा सेफ है और लंबा चलती है साथ ही इसे कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है. अगर यह बैटरी मार्केट में आई तो पेट्रोल-डीजल पर भी बड़ा असर पड़ेगा. पेट्रोल-डीजल की महंगी कीमत होने के बाद भी बहुत से लोग अभी इलेक्ट्रिक कार-बाइक से बचना चाहते हैं क्योंकि नार्मल बैटरी में फंटने का खतरा ज्यादा रहता है और वहीं कीमत भी ज्यादा होती है. लेकिन अगर नमक वाली यह बैटरी कम कीमत के साथ मार्केट में आती है तो पेट्रोल-डीजल की जगह नमक से मोबाइल फोन से लेकर कार और बाइक चलती दिखेंगी.

