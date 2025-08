Mohammed Siraj ने मोबाइल पर कौन सा Wallpaper लगाया था? देखकर आपके चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान

भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला ओवल मैदान पर खेला गया. इस टेस्ट में टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी ने कई लोगों को चिंता में डाल दिया था. लेकिन लोग एक बात भूल गए – मोहम्मद सिराज. अक्सर बुमराह की चमक के आगे छुपे रहने वाले सिराज ने इस मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया और भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी.

सिराज का दमदार प्रदर्शन

मैच के चौथे इनिंग में सिराज ने अकेले दम पर 5 विकेट चटकाए. उनका यह प्रदर्शन टीम के लिए गेम-चेंजर साबित हुआ. जीत के बाद सिराज ने बताया कि उन्होंने सुबह उठते ही गूगल पर ‘Believe’ (भरोसा) वाला इमोजी ढूंढा और उसे अपने फोन का वॉलपेपर बना लिया.

Mohammed Siraj shows his phone wallpaper just one word: "Believe."

A reminder that self-belief can take you from the streets of Hyderabad to the world stage. pic.twitter.com/9aq7Q7YSKd

— Loki (@lokinagi333) August 4, 2025