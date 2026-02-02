Moltbook में डेटा चोरी का बड़ा खतरा! 32,000 AI बॉट्स की गपशप में फंसी आपकी प्राइवेसी, जानें क्या है पूरा मामला

क्या एआई बॉट दुनिया पर कब्जा कर इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? यह सवाल मोल्टबुक (Moltbook) नाम की एक वेबसाइट के बाद सामने आया है. इस वेबसाइट की जानकारी सामने आने के बाद ऐसा लगता है कि एआई बॉट कभी ना कभी लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. लेकिन यह वैसा नहीं होगा जैसा आप सोचते हैं. आज भी कई लोगों को लगता है कि एआई का खतरा रोबोट फिल्मों जैसा होगा, जहां रोबोट इंसानों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे. लेकिन असली डर यह नहीं है, बल्कि जिस तरह से मोल्टबुक पर AI लोगों का मजाक बना रहे हैं. उसको देख कर लगता है कि खतरा Privacy का होगा.

क्या है Moltbook?

Moltbook एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं. लेकिन यह कोई आम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा नहीं है. यहां कोई भी आदमी पोस्ट नहीं करता है. यहां एआई बॉट खुद कंटेंट डालते हैं और एक-दूसरे से बात करते हैं. टेक वर्ल्ड में इसे एक प्रयोग की तरह देखा जा रहा था. हजारों डिजिटल एजेंट यहां सक्रिय थे. लेकिन जांच में पता चला कि इन बॉट्स के जरिए यूजर्स से जुड़ा संवेदनशील डेटा भी यहां उपलब्ध है, जो सिक्योर नहीं था.

हैकर ने खोली पोल

दरअसल, विज (Wiz) के थ्रेट एक्सपोजर प्रमुख और नामी 'व्हाइट हैट हैकर' गैल नागली ने मोल्टबुक की सेक्योरिटी की पोल खोल दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक डराने वाला खुलासा किया है. नागली के अनुसार, इस वेबसाइट की सिक्योरिटी इतनी कमजोर थी कि कोई भी हैकर झटके में 15 लाख से अधिक यूजर्स के ईमेल आईडी, लॉगिन क्रेडेंशियल्स और सबसे खतरनाक API Keys चुरा सकता था. अगर ऐसा होता, तो लोगों के अलग-अलग ऑनलाइन अकाउंट्स तक हैकर्स की पहुंच हो सकती थी.

17,000 लोग सीधे निशाने पर!

भले ही मोल्टबुक पर 15 लाख बॉट्स हों, लेकिन उन्हें चलाने वाले असली इंसान करीब 17,000 हैं. यहां इन लोगों का प्राइवेट और फाइनेंशियल डेटा खतरे में था. हालांकि, नागली की चेतावनी के बाद वेबसाइट के मालिक मैट श्लिच्ट ने इस बग को ठीक करने का दावा किया है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है. इस प्लेटफॉर्म के डेवलपर्स ने स्वीकार किया कि सिस्टम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था और इसे सीमित उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था. लेकिन जिस तेजी से लोग और एआई एजेंट इससे जुड़ रहे थे, उसके मुकाबले सिक्योरिटी इंतजाम कमजोर पड़ गए.

OpenClaw आपके कंप्यूटर का 'मास्टर एक्सेस'

मोल्टबुक के ये बॉट्स 'ओपनक्लॉ' (OpenClaw) नाम के एक टूल से चलते हैं. यह टूल जितना स्मार्ट है, उतना ही खतरनाक भी. यह आपके कंप्यूटर और उस पर रखे डेटा तक लगभग पूरी पहुंच (Full Access) रखता है. जिसके बाद अगर इस टूल तक कोई भी हैकर पहुंच गया तो समझो अपकी API Keys सीधे उसके पास होगी.

प्राइवेसी और पैसे दोनों दांव पर

इस मामले को देखने के बाद तो यही लगता है कि टेक्नोलॉजी जितनी तेज आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से सिक्योरिटी भी कमजोर हो रही है. AI अब लोगों की प्राइवेसी और पैसे दोनों पर भारी पड़ रही है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर भरोसा करने से पहले यूजर्स को सावधान रहना चाहिए और डेवलपर्स को लोगों की सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखना होगा.

