Advertisement
trendingNow13094945
Hindi NewsटेकMoltbook में डेटा चोरी का बड़ा खतरा! 32,000 AI बॉट्स की गपशप में फंसी आपकी प्राइवेसी, जानें क्या है पूरा मामला

Moltbook में डेटा चोरी का बड़ा खतरा! 32,000 AI बॉट्स की गपशप में फंसी आपकी प्राइवेसी, जानें क्या है पूरा मामला

क्या हमें एआई से डरना चाहिए? तो इसका जवाब है 'हां', लेकिन AI फिल्मों की तरह अपनी सेना बनाकर आप पर हमला नहीं करने वाले. उनसे आपके डेटा को लेकर खतरा बढ़ रहा है. इंटरनेट पर इन दिनों मोल्टबुक (Moltbook) नाम की वेबसाइट चर्चा में है, जहां सिर्फ हजारों एआई बॉट्स आपस में बातें करते हैं. अब खुलासा हुआ है कि ये बॉट्स इंसानों के विनाश की बातें तो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, असल में खतरा तो आपकी प्राइवेसी और बैंक बैलेंस पर मंडरा रहा है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 02, 2026, 08:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Moltbook में डेटा चोरी का बड़ा खतरा! 32,000 AI बॉट्स की गपशप में फंसी आपकी प्राइवेसी, जानें क्या है पूरा मामला

क्या एआई बॉट दुनिया पर कब्जा कर इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? यह सवाल मोल्टबुक (Moltbook) नाम की एक वेबसाइट के बाद सामने आया है. इस वेबसाइट की जानकारी सामने आने के बाद ऐसा लगता है कि एआई बॉट कभी ना कभी लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. लेकिन यह वैसा नहीं होगा जैसा आप सोचते हैं. आज भी कई लोगों को लगता है कि एआई का खतरा रोबोट फिल्मों जैसा होगा, जहां रोबोट इंसानों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे. लेकिन असली डर यह नहीं है, बल्कि जिस तरह से मोल्टबुक पर AI लोगों का मजाक बना रहे हैं. उसको देख कर लगता है कि खतरा Privacy का होगा. 

क्या है Moltbook?
Moltbook एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं. लेकिन यह कोई आम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा नहीं है. यहां कोई भी आदमी पोस्ट नहीं करता है. यहां एआई बॉट खुद कंटेंट डालते हैं और एक-दूसरे से बात करते हैं. टेक वर्ल्ड में इसे एक प्रयोग की तरह देखा जा रहा था. हजारों डिजिटल एजेंट यहां सक्रिय थे. लेकिन जांच में पता चला कि इन बॉट्स के जरिए यूजर्स से जुड़ा संवेदनशील डेटा भी यहां उपलब्ध है, जो सिक्योर नहीं था. 

हैकर ने खोली पोल
दरअसल, विज (Wiz) के थ्रेट एक्सपोजर प्रमुख और नामी 'व्हाइट हैट हैकर' गैल नागली ने मोल्टबुक की सेक्योरिटी की पोल खोल दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म  X पर एक डराने वाला खुलासा किया है. नागली के अनुसार, इस वेबसाइट की सिक्योरिटी इतनी कमजोर थी कि कोई भी हैकर झटके में 15 लाख से अधिक यूजर्स के ईमेल आईडी, लॉगिन क्रेडेंशियल्स और सबसे खतरनाक API Keys चुरा सकता था. अगर ऐसा होता, तो लोगों के अलग-अलग ऑनलाइन अकाउंट्स तक हैकर्स की पहुंच हो सकती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- Budget 2026: अब AI करेगा खेती की रखवाली! Bharat Vistaar बदलेगा किसानों की किस्मत?...

17,000 लोग सीधे निशाने पर!
भले ही मोल्टबुक पर 15 लाख बॉट्स हों, लेकिन उन्हें चलाने वाले असली इंसान करीब 17,000 हैं. यहां इन लोगों का प्राइवेट और फाइनेंशियल डेटा खतरे में था. हालांकि, नागली की चेतावनी के बाद वेबसाइट के मालिक मैट श्लिच्ट ने इस बग को ठीक करने का दावा किया है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है. इस प्लेटफॉर्म के डेवलपर्स ने स्वीकार किया कि सिस्टम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था और इसे सीमित उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था. लेकिन जिस तेजी से लोग और एआई एजेंट इससे जुड़ रहे थे, उसके मुकाबले सिक्योरिटी इंतजाम कमजोर पड़ गए. 

OpenClaw आपके कंप्यूटर का 'मास्टर एक्सेस'
मोल्टबुक के ये बॉट्स 'ओपनक्लॉ' (OpenClaw) नाम के एक टूल से चलते हैं. यह टूल जितना स्मार्ट है, उतना ही खतरनाक भी. यह आपके कंप्यूटर और उस पर रखे डेटा तक लगभग पूरी पहुंच (Full Access) रखता है. जिसके बाद अगर इस टूल तक कोई भी हैकर पहुंच गया तो समझो अपकी API Keys सीधे उसके पास होगी.

प्राइवेसी और पैसे दोनों दांव पर
इस मामले को देखने के बाद तो यही लगता है कि टेक्नोलॉजी जितनी तेज आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से सिक्योरिटी भी कमजोर हो रही है. AI अब लोगों की प्राइवेसी और पैसे दोनों पर भारी पड़ रही है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर भरोसा करने से पहले यूजर्स को सावधान रहना चाहिए और डेवलपर्स को लोगों की सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखना होगा.

यह भी पढ़ें:- Elon Musk की कंपनी में बंपर सैलरी वाली जॉब! Grok AI को 'पढ़ाने' के लिए हो रही भर्ती

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Moltbook AI botsMoltbook threat humansAI security risk

Trending news

जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 1984 की घटना
Devendra Fadnavis
जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 1984 की घटना
Budget से चाबहार पोर्ट बाहर, बांग्लादेश को 60 करोड़; इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत
budget 2026
Budget से चाबहार पोर्ट बाहर, बांग्लादेश को 60 करोड़; इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत
'सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं थीं!' सीतारमण ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना...
Union Budget 2026
'सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं थीं!' सीतारमण ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना...
BLA ने किया अटैक तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, भारत पर लगाया झूठा आरोप
Pakistan
BLA ने किया अटैक तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, भारत पर लगाया झूठा आरोप
‘जब तक मैं CM हूं, मियां परेशान रहेंगे’, फिर बोले CM सरमा; विरोध को किया खारिज
Himanta Biswa Sarma
‘जब तक मैं CM हूं, मियां परेशान रहेंगे’, फिर बोले CM सरमा; विरोध को किया खारिज
हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी
West Bengal news
हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी
अहमदाबाद:एस्कॉर्ट स्कैम में न्यूड तस्वीरों इस्तेमाल; कई अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज
crime news
अहमदाबाद:एस्कॉर्ट स्कैम में न्यूड तस्वीरों इस्तेमाल; कई अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज
रेबीज का इंजेक्शन लगाया फिर भी हो गई बच्चे की मौत, कुत्ते के काटने का अनोखा मामला
Maharashtra
रेबीज का इंजेक्शन लगाया फिर भी हो गई बच्चे की मौत, कुत्ते के काटने का अनोखा मामला
हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, ड्रोन के बाद LoC के पास मिला गुब्बारा
Jammu Kashmir
हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, ड्रोन के बाद LoC के पास मिला गुब्बारा
जाने से पहले फडणवीस को क्या बताकर गए थे अजित पवार? NCP विलय की अटकलों पर बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
जाने से पहले फडणवीस को क्या बताकर गए थे अजित पवार? NCP विलय की अटकलों पर बोले फडणवीस