भारत में मानसून की बारिश शुरू होते ही गर्मी से राहत तो मिलती है, लेकिन इसके साथ ही शुरू हो जाती है बेहद परेशान करने वाली चिपचिपी और उमस वाली गर्मी. इस मौसम में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनका AC 16 या 18 डिग्री पर चलाने के बाद भी कमरे को सही से ठंडा नहीं कर पा रहा है और शरीर में अजीब सी चिपचिपाहट बनी रहती है.
अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो गलती आपके AC की नहीं बल्कि उसकी सेटिंग की है. मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, मानसून के दौरान अपने AC रिमोट में एक छोटा सा बदलाव करके आप न सिर्फ बेहतरीन कूलिंग पा सकते हैं, बल्कि अपने बिजली बिल को भी भारी-भरकम होने से बचा सकते हैं. आइए जानते हैं इस जादुई सेटिंग के बारे में.
गर्मी के दिनों में हम सभी अपने AC को 'कूल मोड' (Cool Mode) पर चलाते हैं, जिसका सिंबल आमतौर पर एक बर्फ के टुकड़े (Snowflake) जैसा होता है. यह मोड तब सबसे अच्छा काम करता है जब बाहर सूखी और तेज गर्मी हो. लेकिन मानसून के आते ही हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी (Humidity) का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. कूल मोड कमरे के तापमान को तो कम कर देता है, लेकिन वह हवा में मौजूद इस भारी नमी को पूरी तरह नहीं सोख पाता. यही वजह है कि कमरा ठंडा होने के बाद भी आपको चिपचिपाहट महसूस होती रहती है और आपको लगता है कि AC खराब हो गया है.
इस समस्या का सबसे आसान और सटीक समाधान आपके AC के रिमोट के अंदर ही छिपा है, जिसे 'ड्राई मोड' (Dry Mode) कहा जाता है. रिमोट पर इस मोड का सिंबल पानी की एक बूंद (Water Drop) जैसा दिखाई देता है. जब आप अपने AC को ड्राई मोड पर सेट करते हैं, तो आपका कंप्रेसर और फैन इस तरह काम करते हैं कि वे कमरे की हवा से सारी अतिरिक्त नमी को खींचकर बाहर फेंक देते हैं. मानसून के मौसम में यह मोड किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि यह हवा को सूखा और हल्का बना देता है, जिससे आपको तुरंत आराम मिलता है.
जब आप बरसात के दिनों में ड्राई मोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कई फायदे एक साथ मिलते हैं. सबसे पहला फायदा यह है कि कमरा चिपचिपा नहीं रहता और हवा बहुत फ्रेश महसूस होती है. दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इस मोड में AC का कंप्रेसर लगातार पूरी ताकत से नहीं चलता, जिससे बिजली की खपत बहुत कम हो जाती है. यानी आपको शानदार कूलिंग भी मिलती है और महीने का बिजली बिल भी बहुत कम आता है. इसके अलावा, यह मोड कमरे में फंगस या बैक्टीरिया को पनपने से भी रोकता है जो अक्सर नमी के कारण दीवारों पर लग जाते हैं.
मानसून के दौरान केवल मोड बदलना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको सही तापमान का चुनाव भी करना चाहिए. विशेषज्ञों के अनुसार, बारिश के मौसम में AC का तापमान 24 डिग्री से 26 डिग्री के बीच रखना सबसे बेस्ट होता है. इस तापमान पर ड्राई मोड चालू करने से कमरे के भीतर एक आदर्श और आरामदायक माहौल बन जाता है. आपको न तो बहुत ज्यादा ठंड लगेगी और न ही उमस का अहसास होगा. रात को सोते समय यह सेटिंग सबसे ज्यादा आरामदायक और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी मानी जाती है.
अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या हमेशा ड्राई मोड ही चलाना है? तो इसका जवाब है नहीं. जब बारिश रुक जाए और धूप निकलने के कारण बाहर तेज सूखी गर्मी होने लगे, तब आप वापस अपने AC को 'कूल मोड' पर शिफ्ट कर सकते हैं. लेकिन जब तक आसमान में बादल हैं, लगातार बारिश हो रही है और हवा में भारीपन है, तब तक आपके लिए ड्राई मोड ही सबसे बेहतरीन विकल्प है. रिमोट की यह छोटी सी ट्रिक इस मानसून में आपके रहने के अनुभव को पूरी तरह बदल देगी.