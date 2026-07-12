/दुनिया की अनोखी शादी: रोबोट्स दूल्हा-दुल्हन ने एक दूसरे को पहनाया ब्रेसलेट... खाई कसमें, नजारा देख हो जाएंगे हैरान!

Robot Wwedding Russia: आपने किसी मूवी की सीन में रोबोट्स को इंसानों की तरह रहते और शादियां करते देखा तो जरूर ही देखा होगा, लेकिन क्या सच में रोबोट की शादी हो सकती है? आपका जवाब होगा शायद नहीं. लेकिन साल 2026 में यह हकीकत बन चुका है. रूस की राजधानी मॉस्को में एक बहुत ही अनोखा मामला सामने आया है, जहां दो ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने एक-दूसरे के साथ शादी रचाई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह रूस की अपनी तरह की पहली सिंबॉलिक यानी सांकेतिक रोबोटिक शादी है.
यह अनोखा विवाह समारोह मॉस्को की ऐतिहासिक पुश्किन लाइब्रेरी में हुआ. इस शादी में दूल्हा बने रोबोट का नाम रॉबर्ट है, जिसे एक ऑफिस वर्कर और ब्लॉगर के रूप में डिजाइन किया गया है. वहीं, दुल्हन बनी रोबोट का नाम मटिल्डा है, जो एक बैलेरीना यानी डांसर है. इससे पहले इन दोनों रोबोट्स को सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में भी पेस किया जा चुका है.
Two humanoid robots, Robert and Matilda, became the centre of attention during what organisers described as Russia's first robotic wedding ceremony, an event designed to showcase advances in humanoid technology rather than blur the line between humans and machines pic.twitter.com/ljegdOFiyS
— Swaraj Srivastava (@SwarajAjad) July 10, 2026
सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन
होस्ट मारिया पंत्युखिना ने दोनों रोबोट्स के बीच सफल सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन और आपसी सहमति के बाद उन्हें रोबोट पति-पत्नी घोषित किया.
अनोखे वादे
रॉबर्ट ने हर मोड़ पर एक भरोसेमंद पार्टनर बने रहने का वादा किया, तो मटिल्डा ने उसे हमेशा प्रेरित करने की कसम खाई.
रोबोट डॉग की एंट्री
शादी में एक मजेदार ट्विस्ट तब आया, जब डॉगमैटिक नाम का एक रोबोट डॉग दूल्हा-दुल्हन के लिए शादी के ब्रेसलेट लेकर आया. दोनों ने एक-दूसरे को ये ब्रेसलेट पहनाए.
आपको बता दें कि इस शादी से कोई कानून नहीं बदला है और न ही इसका कोई ऑफिशियल मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ है. यह पूरी तरह से एक सांकेतिक इवेंट था. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के आयोजनों के जरिए यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे टेक्नोलॉजी अब इंसानी परंपराओं को अपना रही है ताकि रोबोटिक्स को इंसानों के लिए अधिक परिचित और सहज बनाया जा सके. इंटरनेट पर इस अनोखी शादी की तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं.