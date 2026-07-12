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दुनिया की अनोखी शादी: रोबोट्स दूल्हा-दुल्हन ने एक दूसरे को पहनाया ब्रेसलेट... खाई कसमें, नजारा देख हो जाएंगे हैरान!

Robot Wwedding Russia: क्या मशीनों की भी शादी हो सकती है? साइंस फिक्शन को हकीकत में बदलते हुए मॉस्को में दो रोबोट्स ने बकायदा मेहमानों के सामने शादी रचा ली. इंसानी परंपराओं को टक्कर देती इस अनोखी रोबोटिक शादी और सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन के दिलचस्प वादों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 12, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 12:39 PM IST
दुनिया की अनोखी शादी: रोबोट्स दूल्हा-दुल्हन ने एक दूसरे को पहनाया ब्रेसलेट... खाई कसमें, नजारा देख हो जाएंगे हैरान!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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