भारत के वैज्ञानिकों ने किया कमाल! बना डाली सबसे पावरफुल चिप, जानिए अब कितनी बदल जाएगी आपके फोन की दुनिया

Qualcomm India 2nm Chip: भारत अब स्मार्टफोन और चिप टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ी छलांग लगा ली है. सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत ने वो कर दिखाया है जिसका इंतजार देश के लोग सालों से कर रहे थे. अब तक हम चिप्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे लेकिन अब Qualcomm के बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने मिलकर दुनिया का सबसे आधुनिक 2nm चिप डिजाइन कर लिया है. Qualcomm ने भारत में 2nm चिप डिजाइन के साथ इतिहास रच दिया है. यह उपलब्धि न सिर्फ भारत की बढ़ती टेक पॉवर को दिखाती है बल्कि आने वाले समय में मोबाइल की स्पीड, बैटरी लाइफ और AI परफॉर्मेंस को भी पूरी तरह बदलने वाली है. इस साझेदारी का सीधा असर आम यूजर्स से लेकर इंडस्ट्री तक पड़ेगा.

दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनी Qualcomm ने अपने भारतीय इंजीनियरिंग सेंटर में 2-नैनोमीटर चिप डिजाइन का टेप आउट पूरा कर लिया है. यह उपलब्धि भारत के टेक इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जा रही है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इस सफलता पर मुहर लगाई है. लेकिन एक आम यूजर के लिए इस 2nm चिप का क्या मतलब है? आइए समझते हैं.

Next target: 2 nm fab in Bharat https://t.co/udb2nUopv2 Add Zee News as a Preferred Source Ashwini Vaishnaw (AshwiniVaishnaw) February 7, 2026

क्या है टेप-आउट?

सरल शब्दों में कहें तो टेप-आउट चिप बनाने की प्रक्रिया का आखिरी पड़ाव है, जहां डिजाइन का काम पूरी तरह समाप्त हो जाता है और इसे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया जाता है. 2nm टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ये चिप्स अब तक के सबसे छोटे, सबसे पॉवरफुल और बिजली की कम खपत करने वाले प्रोसेसर होंगे.

भारतीय इंजीनियरों का कमाल

Qualcomm के इस प्रोजेक्ट को कंपनी के बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद स्थित सेंटर्स में तैयार किया गया है. खास बात यह है कि अमेरिका के बाहर भारत में क्वालकॉम का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग सेटअप है. इसको लेकर भारत सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में Qualcomm की इस सफलता की सराहना करते हुए कहा कि भारत अब भविष्य की सेमीकंडक्टर तकनीक के केंद्र में है. यह सफलता दिखाती है कि भारत का डिजाइन इकोसिस्टम कितना मजबूत हो चुका है.

ये भी पढे़ंः Valentine Week 2026: अब AI बनेगा आपका 'लव गुरु', ऐसे तैयार करें परफेक्ट प्रपोजल

इससे आपको क्या होगा फायदा?

जब यह 2nm चिप आपके स्मार्टफोन या डिवाइस में आएगी तो इससे आपको 3 बड़े फायदे देखने को मिलेंगे-

फोन पहले से कहीं ज्यादा तेज चलेंगे और हैंग नहीं होंगे.

ये चिप्स बहुत कम बिजली खर्च करते हैं जिससे फोन की बैटरी कई दिनों तक चल सकती है.

आपके फोन में मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करेगा.

ये भी पढे़ंः बदल गया लुक, बढ़ गई कीमत! ट्रंप के T1 फोन ने लॉन्च से पहले ही बदला 'चोला'