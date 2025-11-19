इनमें से कोई भी पासवर्ड लगाते ही अकाउंट होगा हैक, 99% लोग करते हैं ये गलती

Most Common Password: एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में लगातार दूसरे साल '123456' सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड बना हुआ है. पासवर्ड मैनेजर NordPass ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दुनिया भर के साथ-साथ 44 देशों में इस्तेमाल किए जाने वाले पासवर्ड्स का एनालिसिस किया गया है. यह डेटा साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय यूजर्स अभी भी बेहद कमजोर और आसानी से अंदाजा लगाए जा सकने वाले पासवर्ड पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जिससे उनकी डिजिटल सुरक्षा हमेशा खतरे में रहती है.

भारत के सबसे कमजोर पासवर्ड

123456 के बाद भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पासवर्ड्स की लिस्ट में कुछ और बेहद कमजोर कॉम्बिनेशन शामिल हैं. जैसे- Pass@123 और admin. Numeric Sequences में 12345678, 12345 और 123456789. रिसर्च में पाया गया कि कई भारतीय यूजर्स पासवर्ड को मजबूत दिखाने के लिए उसमें '@' जैसे स्पेशल कैरेक्टर या कैपिटल अक्षर डालते हैं, लेकिन Admin@123, Password@123, और Abcd@1234 जैसे कॉम्बिनेशन हैकर्स के लिए तोड़ना बहुत आसान हैं क्योंकि ये एक आसान पैटर्न होते हैं. यहां तक कि नाम Kumar@123 और देशभक्ति वाले पासवर्ड India@123 भी इस लिस्ट में हैं, जो मिनटों में हैक हो जाते हैं.

ग्लोबल और जेनरेशनल चिंताएं

दुनिया भर में भी स्थिति खराब है. वहां भी 123456 सबसे आम पासवर्ड है, जिसके बाद admin और 12345678 आते हैं. ग्लोबल लिस्ट में qwerty123 जैसे आसान कॉम्बिनेशन भी शामिल हैं. रिपोर्ट में पाया गया कि पासवर्ड चुनने के मामले में अलग-अलग जेनरेशन के बीच अंतर बहुत कम है. 18 साल के यूजर्स जो पॉपुलर पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो 80 साल के यूजर्स के समान ही हैं, जिनमें 12345 और 123456 यूज होते हैं.

सुरक्षा खतरे और एक्सपर्ट की चेतावनी

NordPass के प्रोडक्ट हेड, करोलीस अर्बासियुस्कस ने चेतावनी दी है कि वर्षों के जागरूकता अभियानों के बाद भी पासवर्ड में सुधार करने की स्पीड धीमी है. उन्होंने बताया कि "लगभग 80% डेटा ब्रीच कमजोर, दोबारा इस्तेमाल किए गए या समझौता किए गए पासवर्ड के कारण होते हैं." उनका कहना है कि जब तक पासकी जैसी बिना पासवर्ड वाली तकनीकें आम नहीं हो जातीं, तब तक हर किसी को मजबूत और अलग-अलग पासवर्ड जरूर इस्तेमाल करने चाहिए.

