Advertisement
trendingNow13010098
Hindi Newsटेक

इनमें से कोई भी पासवर्ड लगाते ही अकाउंट होगा हैक, 99% लोग करते हैं ये गलती

Most Common Password: एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में लोग अभी भी बेहद कमजोर पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. आसान नंबर सीक्वेंस और मामूली बदलाव वाले पासवर्ड हैकर्स मिनटों में क्रैक कर सकते हैं. रिपोर्ट बताती है कि ज्यादातर यूजर्स अंजाने में बड़े खतरे को बुलावा दे देते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 19, 2025, 01:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इनमें से कोई भी पासवर्ड लगाते ही अकाउंट होगा हैक, 99% लोग करते हैं ये गलती

Most Common Password: एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में लगातार दूसरे साल '123456' सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड बना हुआ है. पासवर्ड मैनेजर NordPass ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दुनिया भर के साथ-साथ 44 देशों में इस्तेमाल किए जाने वाले पासवर्ड्स का एनालिसिस किया गया है. यह डेटा साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय यूजर्स अभी भी बेहद कमजोर और आसानी से अंदाजा लगाए जा सकने वाले पासवर्ड पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जिससे उनकी डिजिटल सुरक्षा हमेशा खतरे में रहती है.

भारत के सबसे कमजोर पासवर्ड
123456 के बाद भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पासवर्ड्स की लिस्ट में कुछ और बेहद कमजोर कॉम्बिनेशन शामिल हैं. जैसे- Pass@123 और admin. Numeric Sequences में 12345678, 12345 और 123456789. रिसर्च में पाया गया कि कई भारतीय यूजर्स पासवर्ड को मजबूत दिखाने के लिए उसमें '@' जैसे स्पेशल कैरेक्टर या कैपिटल अक्षर डालते हैं, लेकिन Admin@123, Password@123, और Abcd@1234 जैसे कॉम्बिनेशन हैकर्स के लिए तोड़ना बहुत आसान हैं क्योंकि ये एक आसान पैटर्न होते हैं. यहां तक कि नाम Kumar@123 और देशभक्ति वाले पासवर्ड India@123 भी इस लिस्ट में हैं, जो मिनटों में हैक हो जाते हैं.

ग्लोबल और जेनरेशनल चिंताएं
दुनिया भर में भी स्थिति खराब है. वहां भी 123456 सबसे आम पासवर्ड है, जिसके बाद admin और 12345678 आते हैं. ग्लोबल लिस्ट में qwerty123 जैसे आसान कॉम्बिनेशन भी शामिल हैं. रिपोर्ट में पाया गया कि पासवर्ड चुनने के मामले में अलग-अलग जेनरेशन के बीच अंतर बहुत कम है. 18 साल के यूजर्स जो पॉपुलर पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो 80 साल के यूजर्स के समान ही हैं, जिनमें 12345 और 123456 यूज होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षा खतरे और एक्सपर्ट की चेतावनी
NordPass के प्रोडक्ट हेड, करोलीस अर्बासियुस्कस ने चेतावनी दी है कि वर्षों के जागरूकता अभियानों के बाद भी पासवर्ड में सुधार करने की स्पीड धीमी है. उन्होंने बताया कि "लगभग 80% डेटा ब्रीच कमजोर, दोबारा इस्तेमाल किए गए या समझौता किए गए पासवर्ड के कारण होते हैं." उनका कहना है कि जब तक पासकी जैसी बिना पासवर्ड वाली तकनीकें आम नहीं हो जातीं, तब तक हर किसी को मजबूत और अलग-अलग पासवर्ड जरूर इस्तेमाल करने चाहिए.

यह भी पढ़ें: भारत आ रहे Microsoft CEO सत्य नडेला, दिसंबर में होगी PM मोदी से अहम मुलाकात

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

common passwordspassword hacked

Trending news

चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
India News
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
Shiv Sena UBT
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
hidma death
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Supreme Court
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
Sri Sathya Sai Baba
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
anmol bishnoi
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
Unique lake
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
BMC Election 2025
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
anmol bishnoi
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट