Google का Gemini AI आपके सवालों के जवाब देने, किसी टॉपिक पर चर्चा करने, वीडियो,ऑडियो और यहां तक कि बच्चों की किताबें और ट्रैवल प्लानिंग करने में भी माहिर हो चुका है. आज लोगों ने इस AI टूल को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर आम जिंदगी से जुड़ी चीजों में भी शामिल कर लिया है. अब लोग इसके साथ अपनी पर्सनल प्रोब्लम्स तक शेयर करने लगे हैं. लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी का एक खतरनाक पहलू भी सामने आया है, जिसका खुलासा हाल ही में एक रिसर्च के दौरान हुआ.

रिसर्चर्स ने उड़ाए होश

आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि कोई शख्स कहीं दूर से बैठकर ही घर की लाइट्स, AC टेम्प्रेचर या घर के बाकी डिवाइस को कंट्रोल करता है. हाल ही में यही कारनामा रिसर्टर्स ने रियल लाइफ में भी कर दिखाया है, जो किसी को भी चौंका देगा और लोग इस सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है. दरअसल, इस जादू के लिए सिर्फ Gemini AI को हैक करना है फर सबकुछ आपकी उंगलियों पर नाचने लगेगा.

सिर्फ एक कैलेंडर इनवाइट हो सकती है हैकिंग

बताया जा रहा है कि कुछ रिसर्चर्स ने एक एंड्रॉयड फोन में चल रहे Gemini Assistant को हैक करने के लिए गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल किया. उन्होंने एक ऐसा कैलेंडर इनवाइट तैयार किया, जिसमें खतरनाक कोड छिपा था. इसके बाद उन्होंने Gemini से उस इनवाइट की समरी बताने के लिए कहा. जैसे ही Gemini ने इस इनवाइट को पढ़ा, इसमें छिपा हुआ कोड एक्टिव हो गया और घर के सभी स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल करना आसान हो गया. यानी एक सिंपल से दिखने वाले कैलेंडर इनवाइट से आपके पूरे स्मार्ट होम को हैक करने का तरीका मिल गया.

AI का हो सकता है गलत इस्तेमाल

रिसर्चर्स का कहना है कि अगर AI गलत हाथों में चला जाए यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. एक ओर स्मार्ट डिवाइस पहले ही साइबर अटैकर्स के निशाने पर रहते हैं. अब LLMs (लार्ज लैंग्वेज मॉडल) के आने के बाद यह खतरा और बढ़ चुका है. ऐसे में AI लैस स्मार्ट होम बनाने से अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है.