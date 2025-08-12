Google के Gemini AI में सामने आई खतरनाक कमजोरी, हैकर्स के निशाने पर आपका स्मार्ट होम!
Google के Gemini AI में सामने आई खतरनाक कमजोरी, हैकर्स के निशाने पर आपका स्मार्ट होम!

Google का Gemini AI का इस्तेमाल आज हर दूसरा शख्स कर रहा है. लेकिन  क्या आप जानते हैं कि इसके जरिए आपके घर को हैक भी किया जा सकता है?  हाल ही में हुई एक रिसर्च में इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 12, 2025, 11:20 PM IST
Google का Gemini AI आपके सवालों के जवाब देने, किसी टॉपिक पर चर्चा करने, वीडियो,ऑडियो और यहां तक कि बच्चों की किताबें और ट्रैवल प्लानिंग करने में भी माहिर हो चुका है. आज लोगों ने इस AI टूल को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर आम जिंदगी से जुड़ी चीजों में भी शामिल कर लिया है. अब लोग इसके साथ अपनी पर्सनल प्रोब्लम्स तक शेयर करने लगे हैं. लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी का एक खतरनाक पहलू भी सामने आया है, जिसका खुलासा हाल ही में एक रिसर्च के दौरान हुआ.

रिसर्चर्स ने उड़ाए होश
आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि कोई शख्स कहीं दूर से बैठकर ही घर की लाइट्स, AC टेम्प्रेचर या घर के बाकी डिवाइस को कंट्रोल करता है. हाल ही में यही कारनामा रिसर्टर्स ने रियल लाइफ में भी कर दिखाया है, जो किसी को भी चौंका देगा और लोग इस सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है. दरअसल, इस जादू के लिए सिर्फ Gemini AI को हैक करना है फर सबकुछ आपकी उंगलियों पर नाचने लगेगा.

Vivo V60 Price: प्रीमियम कैमरा, 6500mAh बैटरी, जबरदस्त फोन की कीमत रखी सिर्फ इतनी

सिर्फ एक कैलेंडर इनवाइट हो सकती है हैकिंग 
बताया जा रहा है कि कुछ रिसर्चर्स ने एक एंड्रॉयड फोन में चल रहे Gemini Assistant को हैक करने के लिए गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल किया. उन्होंने एक ऐसा कैलेंडर इनवाइट तैयार किया, जिसमें खतरनाक कोड छिपा था. इसके बाद उन्होंने Gemini से उस इनवाइट की समरी बताने के लिए कहा. जैसे ही Gemini ने इस इनवाइट को पढ़ा, इसमें छिपा हुआ कोड एक्टिव हो गया और घर के सभी स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल करना आसान हो गया. यानी एक सिंपल से दिखने वाले कैलेंडर इनवाइट से आपके पूरे स्मार्ट होम को हैक करने का तरीका मिल गया.

AI खत्म कर रहा नौकरियां! फिर भी Gen Z के लिए खुश हो रहे ChatGPT के CEO

AI का हो सकता है गलत इस्तेमाल
रिसर्चर्स का कहना है कि अगर AI गलत हाथों में चला जाए यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. एक ओर स्मार्ट डिवाइस पहले ही साइबर अटैकर्स के निशाने पर रहते हैं. अब LLMs (लार्ज लैंग्वेज मॉडल) के आने के बाद यह खतरा और बढ़ चुका है. ऐसे में AI लैस स्मार्ट होम बनाने से अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है.

About the Author
author img
भावना साहनी

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में इंटरनेशनल, डिफेंस और...और पढ़ें

;