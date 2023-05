Expensive Data: इन देशों में 1 GB डेटा के लिए खर्च करने पड़ते हैं 3 हजार रुपये, जानें कहां मिलता है सबसे सस्ता इंटरनेट?

Countries with the Most Expensive Internet: पूरी दुनिया तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ भाग रही है और इसके लिए इंटरनेट की जरूरत हर देश को है. हाई स्पीड इंटरनेट इंफॉर्मेशन एक्सेस के प्रोसेस को तेज बनाता है. आज इंटरनेट मनुष्य की मूल जरूरतों के साथ जुड़ चुका है. ऐसे में कई देशों में पहल की जा रही है कि लोगों को सस्ता और हाई स्पीड इंटरनेट दिया जा सके. इससे एक कदम आगे बढ़कर कई मुल्कों में इंटरनेट को मुक्त करने की बात की जा रही है. हिंदुस्तान में आपको रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अन्य पब्लिक प्लेस पर भी फ्री वाईफाई मिल जाता है लेकिन आज भी कई ऐसे मुल्क हैं, जहां पर इंटरनेट खरीदना काफी महंगा है.

कौन से हैं वो महंगे देश? मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सबसे महंगे मोबाइल इंटरनेट की लिस्ट में Saint Helena का नाम टॉप पर आता है. यहां पर 1 GB मोबाइल डेटा के लिए 3,279.65 रुपये देने पड़ते हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर Falkland Islands के लोग 1 GB मोबाइल डेटा के लिए 3,071 रुपये देते हैं. तीसरे नंबर पर Sao Tome and Principe में मोबाइल डेटा सबसे महंगा है. यहां 1 GB मोबाइल डेटा के लिए 2,355.50 रुपये देने पड़ते हैं. 4वें और 5वें नंबर पर क्रमश: Tokelau और Yemen का नाम आता है. यहां पर आपको 1 GB मोबाइल डेटा के लिए 1428 रुपये और 1324 रुपये देने पड़ते हैं. कौन से हैं वो सस्ते देश? मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सबसे सस्ता मोबाइल इंटरनेट इजरायल में हैं, जहां पर आपको 1 GB डाटा के लिए करीब 3 रुपये देने होते है. वहीं, इटली में 1 GB डेटा के लिए 9.5 रुपये की कीमत अदा करनी होती है. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर San Marino आता है, जहां पर 1 GB डेटा के लिए करीब 11 रुपये देना पड़ता है. Fiji में आपको 12 रुपये में 1 GB डेटा मिल जाता है.