iPhone के इस मॉडल पर फिदा है ज्यादातर भारतीय, सामने आई ताजा रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा
iPhone के इस मॉडल पर फिदा है ज्यादातर भारतीय, सामने आई ताजा रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा

iPhone का क्रेज भारत में भी खूब देखने को मिलता है. वहीं, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा भारतीय किस iPhone मॉडल को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 09, 2025, 11:58 PM IST
Apple की नई iPhone सीरीज की लॉन्चिंग के साथ ही iPhone को लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आने लगी हैं. अब एक ओर रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीयों के बीच किस iPhone मॉडल को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है. इस को लेकर हाल ही में टाटा ग्रुप के रिटेल ब्रांड Croma ने एक स्टडी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि सितंबर 2024 से अगस्त 2025 के बीच भारत में किस iPhone मॉडल को सबसे ज्यादा खरीदा गया और किस पर यूजर्स की ब्रांड लॉयल्टी सबसे मजबूत रही.

स्टडी में सामने आया ये मॉडल
स्टडी के अनुसार, भारत में हर पांच में से एक iPhone खरीदार ऐसा है जो नया फोन लेने से पहले अपना पुराना मॉडल एक्सचेंज कर देता है, यानी एक्सचेंज ऑफर का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. इसके अलावा, स्टडी में यह भी सामने आया है कि भारतीय यूजर्स की दिलचस्पी प्रो मॉडल्स से ज्यादा बेस वेरिएंट्स में है. ज्यादातर लोग स्टैंडर्ड iPhone मॉडल्स को चुन रहे हैं, जो बजट और जरूरत दोनों के लिहाज से फिट बैठते हैं.

