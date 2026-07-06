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'वह रोई नहीं, बस मुझे देखा...' जब फीस के लिए मां ने चुपचाप सौंप दिए कंगन; Microsoft इंजीनियर की कहानी कर देगी भावुक!

बड़ी सफलता के पीछे अक्सर संघर्ष और माता-पिता के बड़े बलिदान छिपे होते हैं. ऐसा ही एक कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. टेक जगत की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मनु अग्रवाल ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट शेयर की है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 06, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:11 PM IST
'वह रोई नहीं, बस मुझे देखा...' जब फीस के लिए मां ने चुपचाप सौंप दिए कंगन; Microsoft इंजीनियर की कहानी कर देगी भावुक!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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