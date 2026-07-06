'वह रोई नहीं, बस मुझे देखा...' जब फीस के लिए मां ने चुपचाप सौंप दिए कंगन; Microsoft इंजीनियर की कहानी कर देगी भावुक!

मनु अग्रवाल ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए लिखा लिंक्डइन पोस्ट में लिखा कि जब वह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी BCA की पढ़ाई कर रहे थे, तब उनके परिवार के लिए हर सेमेस्टर की ₹15,000 फीस जुटाना भी एक बड़ी समस्या थी.

मनु ने पोस्ट में लिखा कि मेरे पिता ने मेरी बीसीए की फीस चुकाने के लिए मेरी मां के गहने बेच दिए थे. सिर्फ 15,000 रुपये प्रति सेमेस्टर की फीस थी, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं थे. उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने खुद अपनी मां को चुपचाप अपने सोने के कंगन पिता को सौंपते देखा था. मनु ने लिखा कि वह रोई नहीं, उन्होंने बस मुझे देखा. मैं उस रात सो नहीं सका.