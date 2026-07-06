'वह रोई नहीं, बस मुझे देखा...' जब फीस के लिए मां ने चुपचाप सौंप दिए कंगन; Microsoft इंजीनियर की कहानी कर देगी भावुक!

Manu Aggarwal LinkedIn Post: बड़ी सफलता के पीछे अक्सर संघर्ष और माता-पिता के बड़े बलिदान छिपे होते हैं. ऐसा ही एक कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. टेक जगत की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मनु अग्रवाल ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट शेयर की है. उन्होंने बताया कि कैसे एक समय उनके परिवार के पास कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे और आज वह करोड़ों रुपये के पैकेज पर नौकरी कर रहे हैं.
मनु अग्रवाल ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए लिखा लिंक्डइन पोस्ट में लिखा कि जब वह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी BCA की पढ़ाई कर रहे थे, तब उनके परिवार के लिए हर सेमेस्टर की ₹15,000 फीस जुटाना भी एक बड़ी समस्या थी.
मनु ने पोस्ट में लिखा कि मेरे पिता ने मेरी बीसीए की फीस चुकाने के लिए मेरी मां के गहने बेच दिए थे. सिर्फ 15,000 रुपये प्रति सेमेस्टर की फीस थी, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं थे. उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने खुद अपनी मां को चुपचाप अपने सोने के कंगन पिता को सौंपते देखा था. मनु ने लिखा कि वह रोई नहीं, उन्होंने बस मुझे देखा. मैं उस रात सो नहीं सका.
सालों की मेहनत के बाद मनु अग्रवाल का सिलेक्शन टेक जगत की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में हो गया. जब वह माइक्रोसॉफ्ट के सिएटल, अमेरिका ऑफिस में काम कर रहे थे, तब उनका सालाना पैकेज ₹1.9 करोड़ था.
उस दौर को याद करते हुए मनु ने बताया कि उन्होंने अपनी मां को फोन किया और कहा कि वह जो चाहें गहने खरीद सकती हैं. इस पर उनकी मां ने जो जवाब दिया, उसने सबका दिल जीत लिया. उनकी मां ने कहा कि बेटा, तेरे आने से सब वापस आ गया. मनु ने लिखा कि कुछ कर्ज फाइनेंशियल नहीं होते. उन्होंने अपनी यह पोस्ट उन सभी लोगों को समर्पित की है जिनके परिवारों ने उनकी पढ़ाई के लिए कुर्बानियां दी हैं.
लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, मनु ने साल 2016 में हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट में एक समर इंटर्न के रूप में अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में GE हेल्थकेयर में इंटर्नशिप की और साल 2017 में फुल-टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के रूप में माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ गए. इसके बाद वह वाशिंगटन के माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर चले गए. बीच में लगभग दो साल Google के साथ काम करने के बाद, वह 2025 में दोबारा बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट से बतौर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुड़े.
मनु की इस पोस्ट ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है. कई यूजर्स ने इस पर कमेंट करते हुए कहा कि हर बड़ी सफलता के पीछे माता-पिता का ऐसा ही बलिदान होता है. एक यूजर ने कमेंट किया कि कई कॉर्पोरेट बैज और सफलता की कहानियों के पीछे ऐसे माता-पिता होते हैं जिन्होंने हमें शुरुआत देने के लिए अपनी खुशियां छोड़ दीं.