Smartphone Under 13k: Motorola ने लॉन्च किया दो दिन तक चलने वाला फोन, बड़ी स्क्रीन के साथ मिलेगा इतना कुछ

Motorola ने अपना नया बजट स्मार्टफोन Moto G57 Power लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत सिर्फ ₹12,999 रखी गई है. कंपनी दावा कर रही है कि यह फोन बजट कैटेगरी के मायने बदल देगा, क्योंकि इसमें दुनिया का पहला Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर मिलता है. यह 4nm प्रोसेसर फोन को बेहद तेज बनाता है और मल्टीटास्किंग तथा गेमिंग को पूरी तरह स्मूद कर देता है. इसमें 8GB RAM दी गई है जिसे RAM Boost 4.0 के जरिए 16GB तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कुल 24GB तक की पावर. साथ ही 128GB UFS 2.2 स्टोरेज ऐप्स और फाइल्स को फास्ट स्पीड से चलाता है. 11 5G बैंड और Wi-Fi 6 सपोर्ट इसे हाई-स्पीड कनेक्टिविटी वाला फोन बना देते हैं.

कैमरा क्वालिटी का नया रिकॉर्ड

Moto G57 Power में 50MP Sony LYTIA 600 कैमरा सेंसर दिया गया है, जो अपने सेगमेंट में सबसे बेहतर माना जा रहा है. यह खास सेंसर ज्यादा लाइट कैप्चर करता है ताकि रात या कम रोशनी में भी फोटो साफ और डिटेल्ड आएं. इसके साथ 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है, जो सेगमेंट में सबसे ज्यादा व्यू एंगल सपोर्ट करता है. फ्रंट में 8MP सेल्फी कैमरा Quad Pixel टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है. इसमें AI आधारित फीचर्स जैसे Auto Night Vision, AI Photo Enhancement, AI Portrait और Auto Smile Capture फोटो को प्रोफेशनल फिनिश देते हैं. यूज़र्स Google Photos के Magic Editor, Magic Eraser और Photo Unblur जैसे AI टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सभी कैमरों से 2K वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है.

बैटरी जो दो दिन से ज्यादा चले

फोन में 7000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है, जो पारंपरिक बैटरियों से ज्यादा स्लिम, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा टिकाऊ है. कंपनी दावा करती है कि यह बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर 60 घंटे तक चल सकती है, यानी दो दिन से भी ज्यादा. बैटरी Care 2.0 तकनीक चार्जिंग को स्मार्ट तरीके से मैनेज करती है ताकि फोन लंबे समय तक बिना परफॉर्मेंस कम किए उपयोग किया जा सके.

डिस्प्ले और ऑडियो में हाई-क्लास एक्सपीरियंस

Moto G57 Power में 6.72-इंच का FHD+ डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz का स्मूथ रिफ्रेश रेट दिया गया है. Display Colour Boost तकनीक कलर्स को और भी नैचुरल और रिच बनाती है. फोन में High Brightness Mode दिया गया है, जिससे स्क्रीन 1050 nits तक ब्राइट हो जाती है और तेज धूप में भी आसानी से दिखती है. डिस्प्ले Corning Gorilla Glass 7i से प्रोटेक्टेड है, जो स्क्रैच और ड्रॉप से बेहतर सुरक्षा देता है. इसके अलावा, फोन में Smart Water Touch 2.0 फीचर दिया गया है, जिससे गीले हाथों से भी टच ठीक तरह काम करता है. Dolby Atmos और Hi-Res Audio वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर्स एंटरटेनमेंट को और दमदार बनाते हैं.

ड्यूरेबिलिटी जिस पर भरोसा किया जा सके

यह फोन 13 MIL-STD 810H मिलिट्री-ग्रेड टेस्ट पास कर चुका है, जिससे इसकी मजबूती सिद्ध होती है. यह झटके, गिरने, तापमान और नमी जैसे कठोर हालात में भी टिक सकता है. IP64 रेटिंग इसे पानी और धूल से सुरक्षा देती है. Gorilla Glass 7i इसे तीन गुना ज्यादा मजबूत बनाता है.

नया Android 16 और लंबे समय का सपोर्ट

Moto G57 Power, Android 16 के साथ आता है और यह अपने सेगमेंट का पहला फोन है जो इतना नया सॉफ्टवेयर आउट-ऑफ-द-बॉक्स देता है. कंपनी Android 17 का एक बड़ा अपडेट और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा करती है.

प्रीमियम डिजाइन और नई स्टाइल

फोन का डिजाइन अल्ट्रा-प्रिमियम वेगन लेदर फिनिश के साथ आता है, जो हाथ में पकड़ने में आरामदायक है और दिखने में काफी स्टाइलिश है. यह तीन Pantone क्यूरेटेड कलर्स—Regatta, Fluidity और Corsair में उपलब्ध होगा. फोन में Smart Connect 2.0 शामिल है, जिससे Swipe to Share और Swipe to Stream जैसे फीचर्स डिवाइसेज़ के बीच काम को आसान बनाते हैं. वहीं Moto Secure, ThinkShield, Family Space और Moto Unplugged सुरक्षा और डिजिटल वेलनेस को बेहतर बनाते हैं.

उपलब्धता

Moto G57 Power एक ही 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट में मिलेगा और 3 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे से Flipkart, Motorola.in और रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.