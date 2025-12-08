Advertisement
trendingNow13033354
Hindi Newsटेक

Moto G57 Power Review: 15 हजार में तगड़ी बैटरी वाला Smartphone, जानिए फोन की खूबियां और कमियां

यह फोन Moto G67 Power का थोड़ा हल्का वर्जन है, जिसमें वही 120Hz डिस्प्ले, 7000mAh बैटरी और डिजाइन दिया गया है, लेकिन प्रोसेसर और फ्रंट कैमरा अलग है. साथ ही यह फोन सीधे Android 16 के साथ आता है, जो इसे अपने सेगमेंट में काफी यूनिक बनाता है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 08, 2025, 01:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Moto G57 Power Review: 15 हजार में तगड़ी बैटरी वाला Smartphone, जानिए फोन की खूबियां और कमियां

Motorola ने हाल ही में भारत में अपना नया Moto G57 Power लॉन्च किया है, जो G Power सीरीज का ताजा मॉडल है. यह फोन Moto G67 Power का थोड़ा हल्का वर्जन है, जिसमें वही 120Hz डिस्प्ले, 7000mAh बैटरी और डिजाइन दिया गया है, लेकिन प्रोसेसर और फ्रंट कैमरा अलग है. साथ ही यह फोन सीधे Android 16 के साथ आता है, जो इसे अपने सेगमेंट में काफी यूनिक बनाता है. क्या यह ₹14,999 की कीमत में एक अच्छा विकल्प है? चलिए जानते हैं.

डिजाइन और डिस्प्ले
Moto G57 Power में 6.7-इंच का Full HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. ब्राइटनेस 1050 निट्स तक जाती है, इसलिए धूप में स्क्रीन आसानी से दिखाई देती है—हालाँकि कुछ मौकों पर आपको मैनुअल ब्राइटनेस एडजस्ट करनी पड़ सकती है. स्क्रीन पर Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन दी गई है, जो इस प्राइस पर काफी अच्छी बात है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

फोन दिखने में प्रीमियम लगता है, खासकर इसकी vegan leather finish की वजह से. इसमें पंच-होल फ्रंट कैमरा दिया गया है और वजन 210 ग्राम है, जो 7000mAh की बैटरी के हिसाब से ठीक है. IP64 रेटिंग भी मिलती है, जिससे पानी की छींटों और धूल से सुरक्षा मिलती है.

कैमरा परफॉर्मेंस
फोन में पीछे की तरफ 50MP Sony LYT-600 मेन कैमरा और 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलता है. दिन की रोशनी में तस्वीरें काफी अच्छी आती हैं—कलर सही दिखते हैं और HDR भी अच्छी तरह काम करता है. अल्ट्रा-वाइड कैमरा ठीक-ठाक है, लेकिन मैक्रो मोड न मिलना एक मिसिंग फीचर लगता है. फ्रंट में 8MP कैमरा दिया गया है, जिसकी क्वालिटी दिन में ठीक रहती है, लेकिन कम रोशनी में यह उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता. वीडियो रिकॉर्डिंग में फोन 2K 30fps और 1080p 60fps सपोर्ट करता है. स्टेबिलाइजेशन ठीक है लेकिन बहुत शानदार नहीं है.

fallback

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर
Moto G57 Power में नया Snapdragon 6s Gen 4 चिपसेट मिलता है, जो रोजमर्रा के कामों और हल्के-फुल्के गेमिंग में अच्छा चलता है. लंबे गेमिंग सेशन में फोन थोड़ा गर्म होता है, लेकिन परफॉर्मेंस गिरती नहीं. फोन Android 16 पर चलता है, और यह इस सेगमेंट में बड़ी बात है. साफ-सुथरा UI Motorola की सबसे बड़ी USP में से एक है. Moto के जेस्चर जैसे Fast Flashlight, Quick Capture आदि इसे और बेहतर बनाते हैं. हालांकि कंपनी ने केवल 1 OS अपडेट और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है, जो इस कीमत पर थोड़ा कम लगता है.

बैटरी और चार्जिंग
7000mAh की बैटरी इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है. यह आसानी से दो दिन चल जाती है, और हल्के उपयोग में 3 दिन भी निकाल देती है. 30W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, लेकिन इतनी बड़ी बैटरी के लिए चार्जिंग स्पीड धीमी लगती है—0 से 100% चार्ज होने में करीब 2 घंटे लगते हैं. अगर आप भारी फोन पसंद नहीं करते तो वजन आपको थोड़ा महसूस होगा, लेकिन बैटरी बैकअप इस कमी को काफ़ी हद तक कवर कर देता है.

fallback

कनेक्टिविटी और ऑडियो
फोन में 11 5G बैंड, VoNR सपोर्ट, स्टेरियो स्पीकर्स, Dolby Atmos और Widevine L1 सपोर्ट मिलता है. यानि OTT, 5G और स्ट्रीमिंग—सबकुछ स्मूथ चलेगा. लेकिन NFC मिसिंग है और माइक्रोSD कार्ड स्लॉट नहीं होने से स्टोरेज बढ़ाने का विकल्प नहीं मिलता.

क्या Moto G57 Power खरीदना चाहिए?
अगर आपकी पहली प्राथमिकता बैटरी लाइफ, क्लीन एंड्रॉयड अनुभव, और एक भरोसेमंद 5G फोन है, तो Moto G57 Power ₹14,999 में एक मजबूत ऑप्शन है. लेकिन अगर आप बेहतर फ्रंट कैमरा, तेज चार्जिंग या ज्यादा पावरफुल गेमिंग परफॉर्मेंस खोज रहे हैं, तो iQOO Z10x या Redmi 15 भी अच्छे विकल्प हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

MOTOMoto G57 Power ReviewMoto G57 Power Battery Test

Trending news

'जिन्ना के सामने झुके नेहरू, किए वंदे मातरम के कई टुकड़े', पीएम मोदी का बड़ा हमला
PM Modi
'जिन्ना के सामने झुके नेहरू, किए वंदे मातरम के कई टुकड़े', पीएम मोदी का बड़ा हमला
बाबरी, गीता, वंदे मातरम...क्या बीजेपी ने बंगाल इलेक्शन पर काम शुरू कर दिया है?
west bengal vidhan sabha chunav
बाबरी, गीता, वंदे मातरम...क्या बीजेपी ने बंगाल इलेक्शन पर काम शुरू कर दिया है?
'वंदे मातरम् गीत को राजनीतिक मुद्दा बना रही बीजेपी...', कांग्रेस ने साधा निशाना
Vande Mataram
'वंदे मातरम् गीत को राजनीतिक मुद्दा बना रही बीजेपी...', कांग्रेस ने साधा निशाना
ओला–रैपिडो से चलने वाले लोग हो जाएं सावधान! वरना जिंदगी में हो सकता है खतरा
bike-taxi service
ओला–रैपिडो से चलने वाले लोग हो जाएं सावधान! वरना जिंदगी में हो सकता है खतरा
Goa Club Fire: 25 मौत पर क्लब मालिक सौरभ लूथरा ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
Goa Fire Tragedy
Goa Club Fire: 25 मौत पर क्लब मालिक सौरभ लूथरा ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
आरक्षण का फर्जीवाड़ा! ईसाई बनने के बावजूद SC लाभ लेने वालों की नौकरियों पर खतरा
SC Reservation
आरक्षण का फर्जीवाड़ा! ईसाई बनने के बावजूद SC लाभ लेने वालों की नौकरियों पर खतरा
1 गीत, 150 साल और अनगिनत विवाद...‘वंदे मातरम्’ की क्रोनोलॉजी जिसे जानना जरूरी है
vande mataram geet
1 गीत, 150 साल और अनगिनत विवाद...‘वंदे मातरम्’ की क्रोनोलॉजी जिसे जानना जरूरी है
दुश्मन के टैंक पल भर में स्वाहा! जानें भारत की नाग मिसाइल का आतंक और कीमत
Anti tank Missiles
दुश्मन के टैंक पल भर में स्वाहा! जानें भारत की नाग मिसाइल का आतंक और कीमत
'हम एयरलाइन नहीं चला सकते', इंडिगो संकट पर SC ने ठुकराई तत्काल सुनवाई की मांग
IndiGo crisis
'हम एयरलाइन नहीं चला सकते', इंडिगो संकट पर SC ने ठुकराई तत्काल सुनवाई की मांग
यै कैसी ट्रेन! साइकिल से भी कम है स्पीड, 5 घंटे में पूरा करती है 46 किलोमीटर का सफर
Train
यै कैसी ट्रेन! साइकिल से भी कम है स्पीड, 5 घंटे में पूरा करती है 46 किलोमीटर का सफर