58 घंटे तक बिना चार्ज चलेगा ये फोन! Moto G67 Power का जलवा सोशल मीडिया पर छाया, कैमरा भी धांसू

Motorola ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Moto G67 Power लॉन्च किया है, जिसे कंपनी ने “भारत का सबसे पावरफुल बजट कैमरा फोन” बताया है. इस फोन की कीमत ₹15,999 रखी गई है, लेकिन बैंक ऑफर के बाद इसे ₹14,999 में खरीदा जा सकता है. यह फोन Flipkart, Motorola.in और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर 12 नवंबर दोपहर 12 बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

50MP Sony LYTIA कैमरा और 4K रिकॉर्डिंग फीचर

Moto G67 Power का सबसे बड़ा आकर्षण इसका 50MP Sony LYTIA 600 सेंसर है, जो इस प्राइस सेगमेंट में सबसे एडवांस कैमरा माना जा रहा है. फोन के हर कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है- चाहे वह 8MP अल्ट्रावाइड लेंस हो या 32MP Quad Pixel सेल्फी कैमरा. इसमें All Pixel Focus टेक्नोलॉजी दी गई है जो 32 गुना ज्यादा फोकसिंग पिक्सल्स के साथ तस्वीरों को बेहद शार्प बनाती है. फोन में 2-in-1 एम्बिएंट सेंसर दिया गया है जो कलर और लाइट को रियल टाइम में एडजस्ट करता है. कैमरा में कई AI-पावर्ड फीचर्स जैसे – AI Photo Enhancement, Auto Night Vision, AI Portraits और Auto Smile Capture दिए गए हैं. साथ ही Google Photos के Magic Editor, Magic Eraser और Photo Unblur टूल्स का सपोर्ट भी मौजूद है.

7000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी से 58 घंटे का बैकअप

इस फोन में दी गई 7000mAh Silicon-Carbon बैटरी इसे पावरहाउस बनाती है. यह बैटरी न सिर्फ लंबा बैकअप देती है बल्कि फोन को स्लिम डिज़ाइन में भी रखती है.

Motorola का दावा है कि यह फोन एक बार चार्ज करने पर:

• 130 घंटे तक म्यूज़िक

• 33 घंटे तक वीडियो स्ट्रीमिंग

• 26 घंटे तक गेमिंग

• और 49 घंटे तक कॉलिंग टाइम दे सकता है. इसमें Battery Care 2.0 तकनीक दी गई है जो चार्जिंग पैटर्न को ऑप्टिमाइज करती है ताकि बैटरी की लंबी उम्र बनी रहे.

Snapdragon 7s Gen 2 चिपसेट से स्मूद परफॉर्मेंस

Moto G67 Power में 4nm Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए काफी पावरफुल है. फोन में 8GB RAM दी गई है, जिसे RAM Boost के जरिए 16GB तक बढ़ाया जा सकता है (कुल 24GB तक). साथ में 128GB UFS 2.2 स्टोरेज और 11 5G बैंड्स, VoNR और Wi-Fi 6 का सपोर्ट भी दिया गया है.

Gorilla Glass 7i और MIL-810H मिलिट्री ग्रेड मजबूती

यह फोन न सिर्फ पावरफुल है बल्कि बेहद टिकाऊ भी है. Moto G67 Power को 13 मिलिट्री-ग्रेड टेस्ट्स से गुजारा गया है, जिनमें ड्रॉप, टेम्परेचर, शॉक और ह्यूमिडिटी शामिल हैं. इसमें Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन दी गई है और यह फोन 1.5 मीटर तक की गिरावट सहन कर सकता है. साथ ही इसमें IP64 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस भी मौजूद है.

प्रीमियम Pantone Vegan Leather डिजाइन

फोन का लुक इसे बाकी बजट फोनों से अलग बनाता है. Moto G67 Power को Pantone द्वारा सर्टिफाइड वेगन लेदर फिनिश के साथ लॉन्च किया गया है. यह तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है- Pantone Cilantro, Pantone Parachute, और Pantone Blue Curacao.

डिस्प्ले और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस

फोन में है 6.7-इंच FHD+ 120Hz डिस्प्ले जो 1050 निट्स ब्राइटनेस और Display Colour Boost टेक्नोलॉजी के साथ आता है. इसमें Water Touch Technology और SGS Eye Care Certification भी शामिल है, जिससे लंबे समय तक यूज़ करने पर आंखों पर असर कम पड़ता है. साथ ही Dolby Atmos और Hi-Res Audio वाले स्टीरियो स्पीकर्स शानदार साउंड क्वालिटी देते हैं.

सॉफ्टवेयर और स्मार्ट फीचर्स

यह फोन Hello UX (Android 15) पर काम करता है और इसमें कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं जैसे: Smart Connect 2.0 (Swipe to Share, Swipe to Stream), Moto Secure with ThinkShield, Family Space और Moto Unplugged जैसी डिजिटल वेलबीइंग सेटिंग्स.

बैंक ऑफर्स और कीमत

फोन का 8GB + 128GB वेरिएंट ₹15,999 में लॉन्च हुआ है. साथ ही कई ऑफर्स भी मिल रहे हैं-

• ₹1,000 का बैंक डिस्काउंट

• ₹1,500 की क्रेडिट कार्ड EMI छूट

• नो-कॉस्ट EMI (3 और 6 महीने)

• और एक्सचेंज ऑफर भी लागू होंगे.