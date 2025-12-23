Moto G67 Power Review: क्या बजट सेगमेंट में Motorola ने फिर मार ली बाजी? जानिए खूबियां और कमियां

भारत के बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में Motorola हमेशा से लोगों की पसंद रहा है. आज भी अगर आप छोटे शहरों या कस्बों में जाएं, तो Moto के फोन बड़ी संख्या में इस्तेमाल होते दिख जाते हैं. हाल ही में बिहार स्थित अपने होमटाउन के दौरे के दौरान मैंने देखा कि आज भी कई लोग पुराने Motorola स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं. इसकी बड़ी वजह है ब्रांड पर भरोसा. Motorola के फोन लंबे समय तक चलते हैं, इनमें सॉफ्टवेयर साफ-सुथरा होता है और ये जल्दी गर्म भी नहीं होते. ऐसे में जब नया Moto G67 Power इस्तेमाल करने का मौका मिला, तो यह देखना दिलचस्प था कि क्या यह फोन भी वही भरोसेमंद पहचान बनाए रखता है या नहीं.

प्रीमियम डिजाइन और मजबूत बिल्ड

Moto G67 Power का डिजाइन इस प्राइस रेंज में काफी शानदार है. इसका वेगन लेदर बैक प्रीमियम फील देता है और हाथ में पकड़ने पर अच्छी ग्रिप मिलती है. पहली नजर में यह फोन अपनी कीमत से ज्यादा महंगा लगता है. हालांकि, 7000mAh की बड़ी बैटरी के कारण फोन थोड़ा भारी जरूर है. लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर वजन महसूस होता है, लेकिन यह असहज नहीं लगता. ड्यूरेबिलिटी के मामले में Motorola ने कोई समझौता नहीं किया है. Gorilla Glass 7i, MIL-STD-810H टेस्टिंग और IP64 प्रोटेक्शन इसे इस सेगमेंट के कई फोन से आगे ले जाते हैं. Redmi Note 13 और Realme Narzo 70 जैसे फोन इस तरह की मजबूती नहीं देते.

ब्राइट और स्मूद डिस्प्ले

फोन में 6.7 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. स्क्रीन काफी स्मूद लगती है और 1050 निट्स की ब्राइटनेस के चलते धूप में भी विजिबिलिटी अच्छी रहती है. कलर्स नैचुरल दिखते हैं, ज्यादा ओवरसैचुरेटेड नहीं. वीडियो देखने का अनुभव मजेदार है और डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ Dolby Atmos सपोर्ट इसे और बेहतर बना देता है.

परफॉर्मेंस अच्छी, लेकिन गेमिंग में बेस्ट नहीं

Moto G67 Power में Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में अच्छा परफॉर्म करता है. ऐप्स जल्दी खुलते हैं, मल्टीटास्किंग स्मूद रहती है और कैजुअल गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आती. सबसे अच्छी बात यह है कि फोन ज्यादा गर्म नहीं होता. हालांकि, हैवी गेमिंग करने वालों को Poco X6 या iQOO Z6 Lite जैसे फोन थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं. इसके अलावा, फोन में UFS 2.2 स्टोरेज दी गई है, जो कुछ कॉम्पिटिटर्स में मिलने वाली UFS 3.1 के मुकाबले थोड़ी धीमी है.

बैटरी लाइफ है सबसे बड़ी ताकत

Moto G67 Power की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh बैटरी है. नॉर्मल इस्तेमाल में यह आसानी से दो दिन चल जाती है. हैवी यूज़ के बाद भी दिन के अंत में अच्छी-खासी बैटरी बची रहती है. इस मामले में Motorola लगभग हर कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ देता है. कमजोरी सिर्फ चार्जिंग स्पीड है. इतनी बड़ी बैटरी के साथ अगर फास्ट चार्जिंग दी जाती, तो अनुभव और बेहतर हो सकता था.

कैमरा अच्छा है, लेकिन परफेक्ट नहीं

फोन का 50MP Sony LYTIA 600 सेंसर दिन की रोशनी में शार्प और डिटेल्ड फोटो खींचता है. कम रोशनी में भी इसकी परफॉर्मेंस 15 हजार रुपये से कम कीमत वाले ज्यादातर फोन से बेहतर है. 32MP का सेल्फी कैमरा भी अच्छा काम करता है और सभी कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिलना बड़ा प्लस पॉइंट है. हालांकि, अल्ट्रावाइड कैमरा एवरेज है और लो-लाइट में डिटेल खो देता है. इंडोर फोटो में कभी-कभी कलर्स थोड़े ज्यादा ब्राइट लगते हैं. पोर्ट्रेट मोड अच्छा है, लेकिन स्किन टोन हैंडलिंग में Samsung Galaxy M34 थोड़ा आगे है.

क्लीन और स्मूद सॉफ्टवेयर

Android 15 पर आधारित Hello UX Motorola की सबसे बड़ी ताकत है. सॉफ्टवेयर बिल्कुल साफ है, बिना किसी फालतू ऐप या विज्ञापन के. Redmi और Realme जैसे ब्रांड जहां अभी भी ऐड्स और प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स देते हैं, वहीं Motorola एक प्योर Android एक्सपीरियंस देता है.

फाइनल वर्डिक्ट: भरोसेमंद ऑल-राउंडर

Moto G67 Power एक मजबूत ऑल-राउंडर स्मार्टफोन है. इसका डिजाइन प्रीमियम है, बैटरी लाइफ शानदार है, कैमरा भरोसेमंद है और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस क्लीन है. फोन थोड़ा भारी है, चार्जिंग स्पीड स्लो है और अल्ट्रावाइड कैमरा बेहतर हो सकता था. इसके बावजूद, 15,999 रुपये की कीमत पर यह उन यूज़र्स के लिए बेहतरीन विकल्प है, जो लंबी बैटरी लाइफ और साफ Android अनुभव चाहते हैं.