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25 हजार से कम में लॉन्च हुआ 7000mAh बैटरी वाला Moto g77 POWER, Sony कैमरा और Android 16 से मचाएगा धूम

Moto g77 POWER: मोटोरोला ने ₹23,999 में नया Moto g77 POWER भारत में उतार दिया है. 25 हजार से कम के बजट वाले इस फोन में 7000mAh की मॉन्स्टर बैटरी और Sony का दमदार 50MP कैमरा दिया गया है. लीक से हटकर फीचर्स चाहने वालों के लिए यह एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 08, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:55 PM IST
25 हजार से कम में लॉन्च हुआ 7000mAh बैटरी वाला Moto g77 POWER, Sony कैमरा और Android 16 से मचाएगा धूम
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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