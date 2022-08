Motorola लॉन्च करने जा रहा है नई धमाकेदार Smartphone सीरीज, जानिए Launch Date और डिटेल्स

Motorola Edge Series Launch Date Confirmed: स्मार्टफोन मार्केट एक बेहद बिजी मार्केट है जहां लगभग हर दिन एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होता है या फिर एक नए फोन या सीरीज के बारे में खबर या अपडेट आ जाता है. स्मार्टफोन निर्माता कंपनी मोटोरोला (Motorola) ने हाल ही में एक नई स्मार्टफोन सीरीज, Motorola Edge Series को लेकर खुलासा किया है. कुछ समय पहले ही मोटोरोला ने Moto Edge (2022) लॉन्च किया था. आइए एज सीरीज के नए स्मार्टफोन्स के बारे में डिटेल में जानते हैं..

Motorola ने कन्फर्म की नई स्मार्टफोन सीरीज

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, मोटोरोला (Motorola), जिसने हाल ही में मार्केट में अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन, Moto Edge (2022) को लॉन्च किया था, अब एक नई स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. आपको बता दें कि मोटोरोला 8 सितंबर, 2022 को Motorola Edge Series में नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करने जा रहा है.

Find yourself closer to the edge...September 8 #hellomoto #findyouredge pic.twitter.com/pv3SfFSo9C

— Motorola (@Moto) August 19, 2022