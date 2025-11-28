Advertisement
Motorola का ये प्रीमियम फोन हुआ सस्ता! Black Friday Sale में मिल रही है ₹15,000 की छूट, जानिए कहां मची है लूट

Black Friday Sale: स्मार्टफोन खरीदने का सही समय आ गया है!Black Friday Sale में Motorola के प्रीमियम फोन पर बंपर ऑफर चल रहा है. ग्राहकों के लिए ₹15,000 तक की सीधी छूट का मौका मौजूद है लेकिन स्टॉक सीमित है और डील तेजी से खत्म हो रही है. जानिए कौन-सी वेबसाइट पर चल रही है यह डील और कैसे आप इस छूट का फायदा उठा सकते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 28, 2025, 08:25 AM IST
Motorola Edge 50 Ultra: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं और छूट का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. ब्लैक फ्राइडे सेल के मौके पर Flipkart ने स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए बड़ा सरप्राइज रखा है. Motorola के प्रीमियम फोन Edge 50 Ultra की कीमत पर भारी छूट मिल रही है, जिससे इस प्रीमियम स्मार्टफोन को कम बजट में खरीदने का शानदार मौका मिल गया है. तेजी से बिकने वाले इस फोन पर यह धमाकेदार ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए अगर आप भी यह फोन खरीदना चाहते हैं तो जल्दी करें.

ये रही ऑफर की पूरी डिटेल्स
Motorola का यह शानदार फोन पहले 64,999 रुपये में लिस्टेड है लेकिन Flipkart पर ब्लैक फ्राइडे सेल में इस फोन की कीमत घटाकर 49,999 रुपये कर दी गई है. यानी इस फोन पर सीधे 15,000 रुपये की सीधे छूट मिल रही है. सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप Flipkart SBI Credit Card या Flipkart Axis Bank Credit Card से इस फोन को खरीदने के लिए पेमेंट करते हैं तो आपको 4,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी. Flipkart पर मिलने वाले इन सभी ऑफर्स के बाद  आप Motorola Edge 50 Ultra 12GB RAM और 512GB स्टोरेज वाले फोन को सिर्फ 45,999 रुपये में अपना बना सकते हैं.

EMI ऑप्शन भी है मौजूद
वहीं अगर आप फोन के लिए एक साथ पैसा नहीं देना चाह रहे हैं तो फोन को 4,167 रुपये की नो-कॉस्ट EMI पर खरीद सकते हैं. इसके साथ ही पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर 41,700 रुपये तक की छूट भी मिल सकती है. हालांकि यह कंडीशन पुराने फोन पर निर्भर करती है.

Motorola Edge 50 Ultra के फीचर्स

Motorola के इस प्रीमियम फोन में Snapdragon 8s Gen 3 (4nm) चिपसेट दिया गया है, जो  एडवांस्ड AI के साथ आता है. वहीं इस स्मार्टफोन में 12GB RAM और 512GB UFS 4.0 स्टोरेज मिलती है जिससे मल्टीटास्किंग और ऐप्स का स्मूद एक्सपीरियंस यूजर्स को मिलता है. इसमें आपको 6.7-इंच का Curved Super-HD डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट है. इसका Gorilla Glass Victus डिस्प्ले 2500–2800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है, जिसकी वजह से धूप में भी आपको स्क्रीन साफ दिखाई देती है.

कैमरा और बैटरी में है लाजवाब
Motorola Edge 50 Ultra में AI ऑप्रेटिंग ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है, जिसमें 50MP मेन, 50MP अल्ट्रावाइड और 64MP परिस्कोपीक टेलीफोटो यानी 3x ऑप्टिकल जूम कैमरा मिलता है. इसके साथ ही इस फोन में फ्रंट कैमरा भी 50MP का मिलता है, जिससे आप 4K क्वालिटी में सेल्फी लेने के साथ-साथ वीडियो कॉल भी कर सकते हैं. साथ ही मोटो के इस फोन में 4,500mAh बैटरी के साथ 125W वायर्ड Fast Charging भी है. 50W वायरलेस चार्जिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

