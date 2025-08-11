फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका! 18000 रुपये की छूट के साथ बिक रहा Motorola Edge 50 Ultra फोन; इन धमाकेदार फीचर्स का मिल रहा तोहफा

Motorola Edge 50 Ultra: कम ही ऐसा होता है जब आपके पसंद के फीचर्स वाला फोन भारी डिस्काउंट के साथ बेहद कम कीमत में आपको मिल जाए. लेकिन अब आपके पास ये मौका है. अगर आप किसी ऐसे स्मार्टफोन की तलाश में हैं जिसमें आपको हाई-रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, हाई एंड परफॉर्में और बेहतरीन कैमरा क्वालिटी के फीचर्स साथ मिल जाएं तो आपके लिए Motorola Edge 50 Ultra स्मार्टफोन बेस्ट हैं. मजेदार बात तो यह है कि इस फोन पर अभी आर 18,000 रुपये तक का भारी डिस्काउंट भी ले सकते हैं. ऐसे में यह तो आपकी जेब पर भी बहुत भारी नहीं पड़ेगा और प्रीमियम क्वालिटी का फोन आपके हाथों में आ जाएगा. चलिए जानते हैं कैसे इस स्मार्टफोन पर आप इतना डिस्काउंट ले सकते हैं.

ऐसे मिल पाएगा 18,000 रुपये का डिस्काउंट

Motorola Edge 50 Ultra स्मार्टफोन को 59,999 रुपये में लॉन्च किया गया था. हालांकि, इस समय अगर आप ये फोन Flipkart से खरीदते हैं तो आपको 15,000 रुपये का भारी डिस्काउंट मिलेगा. ऐसे में इसकी कीमत इस फिलहाल 44,999 रुपये हो गई है. इसके अलावा अगर खरीदारी के लिए Axis Bank के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 3,000 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा. इसके बाद आपके फोन की वैल्यू 18,000 रुपये कम होकर सिर्फ 41,999 रुपये रह जाती है.

एक्सचेंज ऑफर का भी उठा सकते हैं फायदा

इसके अलावा आपको No-cost EMI ऑप्शन भी दिया जा रहा है, जिससे कि अगर आप पूरा पैसा एक साथ नहीं सकते तो आप इसकी EMI भी बनवा सकते हैं. इतना ही नहीं, आप एक्सचेंज ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं. हालांकि, इस ऑफर में आपको कितना डिस्काउंट मिल पाएगा यह आपके पुराने फोन के ब्रांड, मॉडल और कंडिशन पर निर्भर करता है.

फोन में मिल रहे ये फीचर्स

Motorola Edge 50 Ultra में Qualcomm का नया Snapdragon 8s Gen 3 (4nm) चिपसेट दिया गया है, जो एडवांस्ड AI के साथ आता है. इस स्मार्टफोन में 12GB RAM और 512GB UFS 4.0 स्टोरेज मिल रही है, जिससे मल्टीटास्किंग और ऐप्स का स्मूद एक्सपीरियंस ले सकेंगे. इसमें आपको 6.7-इंच का Curved Super-HD डिस्प्ले, 144Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट है. इसका Gorilla Glass Victus डिस्प्ले 2500–2800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देता है, जिसकी वजह से धूप में भी आपको स्क्रीन साफ दिखाई देती है.

कैमरा और बैटरी भी कमाल

Motorola Edge 50 Ultra में AI ऑप्रेटिंग ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP मेन, 50MP अल्ट्रावाइड और 64MP परिस्कोपीक टेलीफोटो यानी 3x ऑप्टिकल जूम कैमरा मिलता है. वहीं, इसका फ्रंट कैमरा भी 50MP मिलता है, जिससे आप 4K क्वालिटी में सेल्फी लेने के साथ-साथ वीडियो कॉल भी कर सकते हैं. इसके अलावा फोन में 4,500mAh बैटरी के साथ 125W वायर्ड Fast Charging भी है. 50W वायरलेस चार्जिंग और 10W रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है.