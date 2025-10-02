Motorola के पिटारे से निकलेगा ये धांसू 5G Smartphone! कूट-कूटकर मिलेंगे फीचर्स, सबकुछ हुआ LEAK

Motorola Edge 70 5G Price Leaked: जल्द ही ग्लोबल लेवल पर Motorola Edge 70 5G स्मार्टफोन की एंट्री हो सकती है. हालांकि Lenovo की मालिक कंपनी ने अभी इसकी डिटेल्स ऑफिशियल तौर पर कंफर्म नहीं की है. लेकिन Edge 70 5G की कीमत और कलर ऑप्शन की डिटेल्स ऑनलाइन लीक हुई है. Edge सीरीज का यह नया एडिशन है जिसमें 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ पेश किया जा सकता है. आइे जानते हैं डिटेल में...

यह भी पढ़ें: सस्ते में 60 दिन की मौज , डेली FREE कॉलिंग और अनलिमिटेड डेटा, ये 5 प्लान हैं 'पैसा वसूल' डील!

Motorola Edge 70 5G की कीमत की चर्चा

Add Zee News as a Preferred Source

टिप्स्टर पारस गुगलानी (@passionategeekz) ने Motorola Edge 70 5G की संभावित कीमत और कलर्स की डिटेल्स लीक की है. उनके अनुसार, Edge 70 फोन करीब EUR 690 यानी लगभग 70,000 रुपये में मिल सकता है. इसे पैनटोन ब्रॉन्ज ग्रीन, पैनटोन लिली पैड और पैनटोन गैजेट ग्रे रंगों में पेश किया जाएगा.

टिप्स्टर के मुतैबिक, Motorola Edge 70 5G में 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट का ऑप्शन मिलेगी. लेकिन उम्मीद है कि लॉन्च के टाइम कंपनी और भी मॉडल्स लॉन्च कर सकती है. हालांकि Motorola ने इस फोन की मौजूदगी, फीचर्स या लॉन्च डेट के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की है.

MOTOROLA EDGE 70 5G 12+512 PANTONE LILY PAD

12+512 PANTONE BRONCE GREEN

12+512 PANTONE GADGET GRAY — Paras Guglani (@passionategeekz) October 1, 2025

Motorola Edge 70 के लीक रेंडर्स

कुछ समय पहले फोन के कथित रेंडर्स भी ऑनलाइन लीक हुए हैं. इनमें हल्का उठा हुआ कैमरा और फ्लैट डिस्प्ले दिख रहा था, जिसमें तीन सेंसर थे. स्मार्टफोन के डिस्प्ले में सेल्फी कैमरे के लिए होल पंच कटआउट देखने को मिला है. रेंडर्स में कैमरा सेंसर रिंग्स के कलर और Moto AI बटन भी देखा गया है.

Edge 70 को Moto X70 Air का ग्लोबल वेरिएंट कहा जा रहा है. Moto X70 Air इस महीने के लास्ट में चीन में लॉन्च होने जा रहा है. इसमें स्लिम डिजाइन और AI फीचर्स दिए जाएंगे और यह Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट पर रन करेगा.

यह भी पढ़ें: धनतेरस-दिवाली पर खरीद रहे हैं AC-फ्रिज? स्टार रेटिंग का गणित समझ लीजिए, हर महीने होगी हजारों की बचत

Edge 60 जून 2025 में भारत में लॉन्च

Motorola Edge 70 में Motorola Edge 60 के कंपेयर में कई अपग्रेड मिल सकते है. Edge 60 2025 के जून में भारत में लॉन्च किया गया था. इसके 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 25,999 रुपये थी. इस फोन में 6.67 इंच का 1.5K डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट और 5,500mAh की बैटरी दी गई है.