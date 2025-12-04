भारत मे गदर काटने आ रहा Motorola का धुआंधार Smartphone, डिजाइन होगा बहुत पतला, सामने आ गई तस्वीर

नवंबर में Motorola ने अपनी Edge सीरीज का नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 ग्लोबल मार्केट में पेश किया था. अब यह फोन भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है. टिप्स्टर मुकुल शर्मा के एक्स पोस्ट के अनुसार, Edge 70 इसी महीने भारत में एंट्री करने जा रहा है. उन्होंने बैटरी और कीमत को लेकर भी कुछ जानकारी साझा की है, जिससे Edge 60 के सक्सेसर मॉडल के बारे में कई संकेत मिलते हैं.

भारत के लिए Motorola Edge 70 के पक्के फीचर्स

टिप्स्टर के मुताबिक Motorola Edge 70 भारतीय वर्जन में Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलेगा. यह वही चिपसेट है जो ग्लोबल मॉडल में भी मौजूद है. फोन में 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट रहेगा. इससे साफ है कि भारतीय वर्जन में भी प्रीमियम फीचर्स को बनाए रखा जाएगा.

ग्लोबल मॉडल में 4,800mAh बैटरी, भारत में होगा बड़ा अपग्रेड

Edge 70 के ग्लोबल वर्जन में 4,800mAh की बैटरी दी गई है और इसकी सबसे खास बात है इसका 5.99mm का सुपर स्लिम डिजाइन. मुकुल शर्मा का दावा है कि भारत में आने वाला Edge 70 स्लिम प्रोफाइल को तो बरकरार रखेगा, लेकिन इसमें और बड़ी बैटरी दी जाएगी. हालांकि उन्होंने बैटरी की सटीक क्षमता का खुलासा नहीं किया. इसका मतलब है कि भारतीय ग्राहकों को ज्यादा बैकअप का फायदा मिलने वाला है.

अन्य स्पेसिफिकेशन ग्लोबल मॉडल जैसे रहने की उम्मीद

कई फीचर्स भारतीय मॉडल में ग्लोबल Edge 70 के जैसे ही रह सकते हैं. इनमें शामिल हैं:

•6.7 इंच का P-OLED 1.5K डिस्प्ले

• 120Hz रिफ्रेश रेट

• 12GB तक RAM

• 512GB तक इंटरनल स्टोरेज

• पीछे दो 50MP कैमरे

• 50MP फ्रंट कैमरा

• 68W वायर्ड चार्जिंग

• 15W वायरलेस चार्जिंग

• Android 16 पर आधारित Hello UX

इन फीचर्स को देखते हुए यह साफ है कि Motorola भारत में एक प्रीमियम और पावरफुल डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी में है, जो मिड-हाई बजट रेंज को टारगेट करेगा.

भारत में उपलब्ध होंगे सुंदर Pantone कलर ऑप्शंस

कंपनी भारत में भी वही कलर वेरिएंट पेश करेगी जो ग्लोबल मार्केट में उपलब्ध हैं. इनमें तीन Pantone शेड शामिल हैं—Bronze Green, Lily Pad, और Gadget Gray. ये तीनों रंग फोन को एक प्रीमियम, स्टाइलिश और यूनिक फील देते हैं, जो युवा यूजर्स को खासा पसंद आ सकते हैं.

Motorola Edge 70 की भारत में संभावित कीमत

Motorola Edge 60 की लॉन्चिंग कीमत 25,999 रुपये थी. लेकिन नई रिपोर्ट्स के अनुसार Edge 70 की कीमत 35,000 रुपये से कम रखी जा सकती है. मतलब यह फोन Edge 60 की तुलना में महंगा जरूर होगा, लेकिन इसके फीचर्स और अपग्रेड्स को देखते हुए कीमत में बढ़ोतरी समझ में आती है. यह फोन अपनी प्राइस रेंज में Samsung, OnePlus और Vivo के कई मॉडलों को कड़ी टक्कर दे सकता है.

15 दिसंबर के आसपास हो सकता है लॉन्च

रिपोर्ट्स के अनुसार Motorola Edge 70 को भारत में 15 दिसंबर के आसपास लॉन्च किया जाएगा. कंपनी जल्द ही ऑफिशियल टीजर भी जारी कर सकती है. यह फोन मिड-प्रिमियम सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनकर उभर सकता है.