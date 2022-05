महफिल लूटने आ रहा Motorola का सबसे पतला Smartphone, डिजाइन और फीचर्स जान लोग बोले- 'मोहब्बत हो गई है तुमसे...'

मोटोरोला (Motorola) ने ग्लोबल मार्केट में Moto E32 को लॉन्च किया था. डिवाइस 6.5 इंच के एलसीडी पैनल को स्पोर्ट करता है और UNISOC T700 चिपसेट पर चलता है. अब टिपस्टर मुकुल शर्मा ने इत्तला दी है कि कंपनी जल्द ही Moto E32s लॉन्च करेगी जो कि एक भारत-विशिष्ट डिवाइस होगा. टिपस्टर ने शेयर किया है कि डिवाइस 27 मई को भारतीय बाजार में लॉन्च होगा और प्रमुख फीचर्स के साथ इसके डिजाइन का भी खुलासा किया है...

[Exclusive] I can confirm that @motorolaindia will launch its #motoe32s on May 27th in India. This is going to be an India-specific device.

• Ultra Slim & Stylish

• 90Hz 6.5-inch IPS LCD

• Android 12

Here's the Slate Gray colour variant for you

Feel free to retweet pic.twitter.com/afiZVj3Yqh

— Mukul Sharma (@stufflistings) May 23, 2022