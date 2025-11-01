58 घंटे तक चलने वाले यह प्रीमियम स्मार्टफोन 5 नवंबर को होने जा रहा है लॉन्च, फीचर्स जानकर हो जाएंगे हैरान!

Moto G76 5G Launch Date: दुनियाभर में अपने प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए फेमस कंपनी Motorola एक बार फिर स्मार्टफोन मार्केट में में धमाका करने की तैयारी में है! कंपनी अपना नया स्मार्टफोन इसी महीने की 5 तारीख को लॉन्च करने जा रही है. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत होगी इसकी पावरफुल बैटरी और लंबा बैकअप. कंपनी के इस फोन का नाम है Moto G76 5G. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं इस प्रीमियम स्मार्टपोन की फीचर्स और इसकी लॉन्चिंग डिटेल्स.

Moto G67 Power 5G भारत में 5 नवंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. हालांकि इसकी कीमत को लेकर कंपनी ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है. उम्मीद लगाई जा रही है कि 14,999 से 16,999 रुपये के बीच में इस फोन की कीमत हो सकती है. मोटो के इस फोन का टीजर Flipkart के टीजर पेज पर जारी हो गया है. इससे यह साफ हो गया है कि फोन का सेल Flipkart के जरिए होगा!

Moto G67 Power 5G के फीचर्स

Moto के अनुसार इस प्रीमियम और दमदार स्मार्टफोन Moto G67 Power 5G में 6.7-इंच का Full HD+ डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. इस फोन में यूजर्स को Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन मिल सकता है. फोन को MIL-810H मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन और IP64 रेटिंग मिल सकती है. बात करें डिजाइन की तो इस फोन में वेगन लेदर फिनिश दी जाएगी.

प्रोसेसर भी जान लीजिए

Moto G67 Power 5G में Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर मिलेगा जो 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है. फोन में 24GB तक वर्चुअल RAM एक्सपेंशन का ऑप्शन भी मिलेगा. यह डिवाइस Android 15-बेस्ड Hello UX पर रन करेगा और कंपनी ने इसे भविष्य में Android 16 अपडेट दे सकती है. शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और Dolby Atmos सपोर्ट भी शामिल है.

फीचर्स की बात करें तो फोन में थ्री-फिंगर स्क्रीनशॉट, Family Space 3.0, और twist व ‘chop जैसे जेस्चर फीचर्स मिलने वाले हैं, जिनसे कैमरा और फ्लैशलाइट तुरंत ऑन की जा सकती है. इसके साथ ही Smart Connect सूट की सहायता से यूजर्स को क्रॉस-डिवाइस कनेक्टिविटी का भी एक्सपीरियंस मिलेगा.

ये है इस फोन की सबसे खास बात

बात करें इस फोन में मिलने वाले कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम मिलेगा, जिसमें 50MP Sony LYT-600 सेंसर प्राइमरी कैमरा होगा. सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए मोटो के इस फोन में 32MP का फ्रंट कैमरा यूजर्स को मिलेगा. कंपनी के अनुसार सभी कैमरे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं और इसमें AI Photo Enhancement Engine भी शामिल होगा. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको सिलिकॉन-कार्बन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड 7,000mAh की बैटरी मिलेगी. जिसे एक बार फुल चार्ज करने पर लगभग 58 घंटे तक का बैकअप मिलेगा.

