इस कंपनी ने मार्केट में उतारा धमाकेदार Tablet, कीमत सिर्फ ₹13,000, एक बार चार्ज कर लिया तो...
Advertisement
trendingNow12919400
Hindi Newsटेक

इस कंपनी ने मार्केट में उतारा धमाकेदार Tablet, कीमत सिर्फ ₹13,000, एक बार चार्ज कर लिया तो...

Motorola New Pad Launch: Motorola ने भारत में अपने नए Pad 60 Neo को लॉन्च करने का एलान कर दिया है. यह डिवाइस फ्लिपकार्ट पर 22 सितंबर से उपलब्ध होगा. इस शानदार टैब में 11 इंच 2.5K डिस्प्ले और 7040mAh बैटरी जैसे कई फीचर्स दिए गए है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और खासियत.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 12, 2025, 04:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस कंपनी ने मार्केट में उतारा धमाकेदार Tablet, कीमत सिर्फ ₹13,000, एक बार चार्ज कर लिया तो...

Motorola Pad 60 Neo: टैबलेट की कैटेगरी में भारत में Motorola ने शुक्रवार को एक नए बजट-फ्रेंडली Moto Pad 60 Neo टैबलेट लॉन्च कर दिया है. कंपनी के अनुसार, यह टैबलेट केवल एक ही कलर और स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध किया जाएगा. अगले सप्ताह से Flipkart और अन्य रिटेल स्टोर पर सेल किया जाएगा. 

यह भी पढ़े: Nothing Ear 3 के डिजाइन ने मचाया हड़कंप! मिलेगा Talk Button, फटाफट देखें First Look

इस डिवाइस में 70,40mAh बैटरी के साथ बेहतरीन फीचर्स को एड किया गया है. चलिए आपको विस्तार से Motorola Pad 60 Neo की कीमत और स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

जानें Moto Pad 60 Neo की कीमत और उपलब्धता 
भारत में इस पैड का दाम 17,999 रुपये हैं, यह मोटो पैड 60 नियो सिर्फ एक ही वेरिएंट 8GB+128GB में उपलब्ध होगा. बता दें कि मोटोरोला की तरफ से इसे शुरूआत में 12,999 रुपये में सेल किया जाएगा. साथ ही बैंक ऑफर्स भी शामिल होंगे. Moto Pad 60 Neo सिर्फ पैनटोन ब्रोन्ज ग्रीन कलर में पेश किया जाएगा. पैड 60 नियो को मोटोरोला की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और बाकी रिटेल स्टोर पर उपलब्ध कराया जाएगा.

यह भी पढ़े: iPhone 17 Pre-Booking: खरीदना चाहते हैं? तो जान लीजिए प्री-बुकिग का पूरा प्रोसेस

Moto Pad 60 Neo की खासियत

Moto Pad 60 Neo में 11 इंच की 2.5K डिस्प्ले मिलती है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है. मोटो टैब का डिजाइन स्लिम बनाया गया है, थिकनेस करीब 6.9mm और वजन 490 ग्राम है. पैड 60 नियो को Media Tek Dimensity 6300 SoC पर तैयार किया गया है, जिसमें 5 सपोर्ट मिलता है. इससे ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन है. डिवाइस में स्मार्ट कनेक्ट फीचर्स जैसे-फाइल ट्रांसफर और Cross Control को सपोर्ट दिया जाएगा.

इसके अलावा पैड 60 नियो में Moto Pen बॉक्स भी मिलेगा.  इसमें 4 स्पीकर्स दिए गए है, जिनमें Dolby Audio का सपोर्ट मिलता है. टैबलेट में  बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी और 7040mAh की बैटरी दी गई है. चार्जिंग के लिए 68W की फास्ट चार्जिंग का सोपर्ट मिलेगा, जिससे बैटरी लंबी चलेगी. साथ ही चार्जर भी दिया जाएगा ताकि अलग से चार्जर खरीदने की जरूरत नहीं होगी.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

MotorolaMoto Pad 60 Neo

Trending news

'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
Mohan Bhagwat
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
Landslide at Vaishno Devi yatra
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
health news
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
Bombay High Court Bomb Threat
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
nepal violence
नेपाल हिंसा में भारतीय महिला ने गंवाई जान, चौथी मंजिल से कूदकर पति ने मौत को दी मात
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में मुस्कुराते दिखे जगदीप धनखड़, कांग्रेस ने ले ली चुटकी
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
Gen Z protest
जबसे राजा ने कस्तूरी भेजना पुरी मंदिर की पूजा के लिए किया बंद, तब से नेपाल में तबाही
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
CP Radhakrishnan
सीपी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ, जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
ISIS terror module
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
;