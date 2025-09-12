इस कंपनी ने मार्केट में उतारा धमाकेदार Tablet, कीमत सिर्फ ₹13,000, एक बार चार्ज कर लिया तो...

Motorola Pad 60 Neo: टैबलेट की कैटेगरी में भारत में Motorola ने शुक्रवार को एक नए बजट-फ्रेंडली Moto Pad 60 Neo टैबलेट लॉन्च कर दिया है. कंपनी के अनुसार, यह टैबलेट केवल एक ही कलर और स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध किया जाएगा. अगले सप्ताह से Flipkart और अन्य रिटेल स्टोर पर सेल किया जाएगा.

इस डिवाइस में 70,40mAh बैटरी के साथ बेहतरीन फीचर्स को एड किया गया है. चलिए आपको विस्तार से Motorola Pad 60 Neo की कीमत और स्पेसिफिकेशन के बारे में बताते हैं.

जानें Moto Pad 60 Neo की कीमत और उपलब्धता

भारत में इस पैड का दाम 17,999 रुपये हैं, यह मोटो पैड 60 नियो सिर्फ एक ही वेरिएंट 8GB+128GB में उपलब्ध होगा. बता दें कि मोटोरोला की तरफ से इसे शुरूआत में 12,999 रुपये में सेल किया जाएगा. साथ ही बैंक ऑफर्स भी शामिल होंगे. Moto Pad 60 Neo सिर्फ पैनटोन ब्रोन्ज ग्रीन कलर में पेश किया जाएगा. पैड 60 नियो को मोटोरोला की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और बाकी रिटेल स्टोर पर उपलब्ध कराया जाएगा.

Moto Pad 60 Neo की खासियत

Moto Pad 60 Neo में 11 इंच की 2.5K डिस्प्ले मिलती है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है. मोटो टैब का डिजाइन स्लिम बनाया गया है, थिकनेस करीब 6.9mm और वजन 490 ग्राम है. पैड 60 नियो को Media Tek Dimensity 6300 SoC पर तैयार किया गया है, जिसमें 5 सपोर्ट मिलता है. इससे ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन है. डिवाइस में स्मार्ट कनेक्ट फीचर्स जैसे-फाइल ट्रांसफर और Cross Control को सपोर्ट दिया जाएगा.

इसके अलावा पैड 60 नियो में Moto Pen बॉक्स भी मिलेगा. इसमें 4 स्पीकर्स दिए गए है, जिनमें Dolby Audio का सपोर्ट मिलता है. टैबलेट में बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी और 7040mAh की बैटरी दी गई है. चार्जिंग के लिए 68W की फास्ट चार्जिंग का सोपर्ट मिलेगा, जिससे बैटरी लंबी चलेगी. साथ ही चार्जर भी दिया जाएगा ताकि अलग से चार्जर खरीदने की जरूरत नहीं होगी.