अरे क्या फटा... टायर? नहीं, मोटोरोला का मोबाइल! उड़ गए जींस के चीथड़े, मोबाइल का हुआ ऐसा हाल

एक व्यक्ति की पैंट की जेब में रखा Motorola फोन अचानक फट गया, जिससे उसकी जींस में बड़ा छेद हो गया. यह घटना मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 को सामने आई, जब इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़े पैमाने पर शेयर किया गया. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 31, 2025, 09:12 AM IST
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने स्मार्टफोन सेफ्टी को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, एक व्यक्ति की पैंट की जेब में रखा Motorola फोन अचानक फट गया, जिससे उसकी जींस में बड़ा छेद हो गया. यह घटना मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 को सामने आई, जब इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़े पैमाने पर शेयर किया गया. वीडियो में दिख रहे जले हुए कपड़े और फोन की हालत देखकर लोग हैरान रह गए.

सोशल मीडिया पर कैसे सामने आया मामला
X (पहले ट्विटर) पर यूजर अभिषेक यादव ने इस घटना के बारे में पोस्ट किया. उन्होंने बताया कि Motorola का एक G-सीरीज फोन यूजर की जेब में ही फट गया और उस समय फोन इस्तेमाल में नहीं था. पोस्ट के साथ एक इंस्टाग्राम वीडियो भी शेयर किया गया, जिसे shubhxr_369 नाम के अकाउंट से अपलोड किया गया था. वीडियो में फोन बुरी तरह जला हुआ दिखाई देता है और पैंट की जेब पूरी तरह से फटी हुई नजर आती है.

वीडियो में क्या दिखा
वीडियो में कुछ लोग एक नीले रंग के Motorola स्मार्टफोन को हाथ में लेकर देख रहे हैं. फोन का पिछला हिस्सा पूरी तरह झुलसा हुआ है और प्लास्टिक पिघल चुका है. स्क्रीन भी टूटी हुई है और उस पर कालिख जमी हुई है. जिस व्यक्ति के साथ यह हादसा हुआ, वह अपनी जींस का ऊपरी हिस्सा नीचे खींचकर दिखाता है, जहां जांघ के पास जेब में बड़ा और टेढ़ा-मेढ़ा जला हुआ छेद साफ नजर आता है. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं आई.

कौन-सा मॉडल होने की आशंका
सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने अंदाजा लगाया कि यह फोन Motorola Moto G54 हो सकता है. एक यूजर ने चिंता जताई कि उनके पास भी यही मॉडल है, जिससे डर और बढ़ गया. हालांकि कंपनी की तरफ से अभी तक फोन के सटीक मॉडल की पुष्टि नहीं की गई है.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले
यह पहली बार नहीं है जब Motorola फोन के फटने या आग लगने की खबर सामने आई हो. फरवरी 2025 में ब्राजील के अनापोलिस शहर में एक महिला की जेब में रखा Motorola Moto E32 फोन अचानक जल उठा था. उस समय महिला खरीदारी कर रही थी. उसके पति ने अपनी शर्ट से आग बुझाई, लेकिन महिला को दूसरी और तीसरी डिग्री के जलने की चोटें आईं और अस्पताल में इलाज कराना पड़ा. उस मामले में Motorola ने कहा था कि वह जांच कर रही है और ऐसे हादसे बहुत कम होते हैं.

लिथियम-आयन बैटरी क्यों बनती है खतरा
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ज्यादातर स्मार्टफोन धमाके लिथियम-आयन बैटरी की वजह से होते हैं. अगर बैटरी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, फोन को फिजिकल नुकसान पहुंचा हो या नकली और घटिया चार्जर का इस्तेमाल किया गया हो, तो बैटरी ओवरहीट होकर फेल हो सकती है. गर्मी के मौसम में टाइट जेब में लंबे समय तक फोन रखना भी खतरे को बढ़ा सकता है.

यूजर्स को क्या सावधानी बरतनी चाहिए
विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि फोन को बहुत टाइट जेब में न रखें, खासकर तब जब मौसम गर्म हो. हमेशा ओरिजिनल चार्जर और एक्सेसरीज का ही इस्तेमाल करें. अगर फोन असामान्य रूप से गर्म होने लगे, बैटरी फूलने के संकेत दिखें या अजीब गंध आए, तो तुरंत फोन का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए और कंपनी को इसकी जानकारी देनी चाहिए.

Motorola की चुप्पी और ग्राहकों की चिंता
फिलहाल Motorola ने इस ताजा घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. Lenovo के स्वामित्व वाली यह कंपनी हर साल G-सीरीज जैसे मिड-रेंज स्मार्टफोन लाखों की संख्या में बेचती है. ज्यादातर फोन बिना किसी परेशानी के काम करते हैं, लेकिन अगर ऐसे मामले बार-बार सामने आते रहे, तो ग्राहकों का भरोसा जरूर प्रभावित हो सकता है.

