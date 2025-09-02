Motorola के स्मार्ट फ्लिप फोन और ईयरबड्स इस देने से बिक्री के लिए तैयार, खूबसूरत जीत लेगी आपकी भी दिल
Advertisement
trendingNow12906653
Hindi Newsटेक

Motorola के स्मार्ट फ्लिप फोन और ईयरबड्स इस देने से बिक्री के लिए तैयार, खूबसूरत जीत लेगी आपकी भी दिल

Motorola के Swarovski Edition Razr 60 फ्लिप फोन को भारत में लॉन्च कर दिया गया है, इसके साथ ही Moto Buds LOOP भी सामने आ गए हैं. अगर आप भी इसे खरीदने का विचार कर रहे हैं तो चलिए इससे पहले इसकी कीमत और फीचर्स पर एक नजर डाल लेते हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Motorola के स्मार्ट फ्लिप फोन और ईयरबड्स इस देने से बिक्री के लिए तैयार, खूबसूरत जीत लेगी आपकी भी दिल

Motorola ने Swarovski के साथ मिलकर एक खास कलेक्शन लॉन्च किया है, जिसे Brilliant Collection नाम दिया गया है. इस सीरीज में दो नए प्रोडक्ट शामिल हैं, एक लिमिटेड एडिशन वाला Motorola Razr 60 फ्लिप फोन और Moto Buds LOOP ईयरबड्स, जिनमें Swarovski के चमकदार क्रिस्टल लगे हैं. भारत में इनकी बिक्री 11 सितंबर, 2025 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो ये Flipkart, Motorola की वेबसाइट और कुछ चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

MotorolaSwarovski

Trending news

ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
Assam News in hindi
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
Maratha protest
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
CM Bhagwant Mann
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
weather update
अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी पर महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?
PM Modi
'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी पर महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?
AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे
aap
AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे
'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
maratha reservation protest
'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
;