Motorola के स्मार्ट फ्लिप फोन और ईयरबड्स इस देने से बिक्री के लिए तैयार, खूबसूरत जीत लेगी आपकी भी दिल

Motorola ने Swarovski के साथ मिलकर एक खास कलेक्शन लॉन्च किया है, जिसे Brilliant Collection नाम दिया गया है. इस सीरीज में दो नए प्रोडक्ट शामिल हैं, एक लिमिटेड एडिशन वाला Motorola Razr 60 फ्लिप फोन और Moto Buds LOOP ईयरबड्स, जिनमें Swarovski के चमकदार क्रिस्टल लगे हैं. भारत में इनकी बिक्री 11 सितंबर, 2025 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो ये Flipkart, Motorola की वेबसाइट और कुछ चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे.

