Motorola Signature भारत में लॉन्च! 5200mAh बैटरी के साथ मिल रहा तगड़ा प्रोसेसर, यहां चेक करें कीमत

Motorola कंपनी ने भारत में अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Signature लॉन्च कर दिया है. यह फोन कंपनी का नया हाई-एंड फ्लैगशिप मॉडल है, जिसे खासतौर पर शानदार कैमरा, बेहतरीन परफॉर्मेंस और लंबे समय तक मिलते रहने वाले अपडेट्स के साथ तैयार किया गया है. इस फोन में आपको Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट प्रोसेसर दिया गया है. यह फोन 5,200mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. हम यहां आपको इस फोन की कीमत और फीचर्स की जानकारी दे रहे हैं.

Motorola Signature की कीमत

Motorola Signature को भारत में कंपनी ने 59,999 रुपये की शुरुआती कीमत में पेश किया है. इस कीमत में आप इस फोन के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज ऑप्शन को अपना बना सकते हैं. वहीं इसके 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले फोन की कीमत कंपनी ने 64,999 रुपये रखी है. फोन के टॉप वेरिएंट 16GB रैम और1TB स्टोरेज ऑप्शन को खरीदने के लिए आपको 69,999 रुपये खर्च करने होंगे. अभी स्मार्टफोन पर आपको 5000 रुपये तक का डिस्काउंट HDFC कार्ड और एक्सिस बैंक कार्ड पर मिल रहा है. फोन पर एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है. फोन पर यह सेल 30 जनवरी को शुरू होगी. इसे आप फ्लिपकार्ट से दो कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- क्यों कटा होता है सिम कार्ड का एक कोना? सिर्फ डिजाइन है या कुछ और भी, वजह जान...

Add Zee News as a Preferred Source

Motorola Signature के फीचर्स

Motorola Signature स्मार्टफोन में आपको 6.8 इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है. यह डिस्प्ले 165Hz रिफ्रेश रेट और 6,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. इसके डिस्प्ले में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिल रहा है. कंपनी ने इस मॉडल को IP68 और IP69 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग दी है. फोन में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है. यह फोन Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट प्रोसेसर के साथ आता है.

Motorola Signature का कैमरा

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन के रियर पैनल में ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रही है. जिसमें 50MP का मेन सेंसर और 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ एक 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिल रहा है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में आपको 50MP का फ्रंट कैमरी दिया जा रहा है. पावर के लिए कंपनी इस फोन में आपको 90W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,200mAh की बैटरी दे रही है. Motorola का यह स्मार्टफोन कंपनी के hello UI पर चलता है जो एंड्रॉयड 16 पर आधारित है. कंपनी ने इस फोन को 7 साल तक ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रही है.

यह भी पढ़ें:- Pebble Qore 2 भारत में लॉन्च! बिना स्क्रीन वाले फिटनेस बैंड से करें 24×7 हेल्थ ट्रैक