अब शुरू होगी सबसे पतले फोन्स की जंग! Apple के बाद Motorola भी उतरा मैदान में, दिखाया डिजाइन

Motorola एक बार फिर टेक वर्ल्ड में हलचल मचाने के लिए तैयार है. Lenovo की इस ब्रांड ने अपने अगली जनरेशन स्मार्टफोन Moto X70 Air का टीजर जारी कर दिया है, जिसे अक्टूबर 2025 के अंत में चीन में लॉन्च किया जाएगा. टीजर से साफ है कि ये फोन सिर्फ हल्का और पतला नहीं होगा, बल्कि इसमें AI (Artificial Intelligence) तकनीक को भी खास जगह दी गई है.

Moto X70 Air में क्या खास होगा?

Motorola ने अभी तक इस फोन के पूरे स्पेसिफिकेशंस नहीं बताए हैं, लेकिन जो पहला टीजर सामने आया है, उसमें फोन का राइट साइड देखा जा सकता है जहां वॉल्यूम और पावर बटन हैं. फोन के पीछे दो कैमरा सेंसर दिखाई दे रहे हैं. कंपनी इसे AI-फोकस्ड और अल्ट्रा-स्लिम डिवाइस के तौर पर प्रमोट कर रही है.

क्या iPhone 17 Air से होगा मुकाबला?

सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या Moto X70 Air, Apple के iPhone 17 Air को टक्कर दे पाएगा? iPhone 17 Air की मोटाई सिर्फ 5.6mm है और वजन मात्र 165 ग्राम है. हालांकि Motorola ने अभी X70 Air की मोटाई और वजन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन टीजर देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फोन भी बेहद पतला और हल्का होगा.

एक और Motorola फोन की TENAA पर एंट्री

इसी बीच, TENAA सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर Motorola का एक नया डिवाइस देखा गया है जिसका मॉडल नंबर है XT2533-4. इसमें 6.72 इंच का 1.5K LCD डिस्प्ले, 2.4GHz प्रोसेसर, 16GB तक RAM, 512GB तक स्टोरेज और एक विशाल 7,000mAh बैटरी दी गई है. कैमरा सेटअप में सामने 32MP और पीछे 50MP + 8MP डुअल कैमरा है.

हालांकि इस डिवाइस का वजन 210 ग्राम और मोटाई 8.7mm है, जो X70 Air के स्लिम प्रोफाइल से मेल नहीं खाता. ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह डिवाइस शायद Moto G36 5G हो सकता है, या फिर X70 सीरीज का कोई अलग वैरिएंट.

Motorola की अगली चाल क्या होगी?

Moto X70 Air के बारे में ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अक्टूबर में होने वाले ऑफिशियल लॉन्च इवेंट में कंपनी सारे राज खोल सकती है. अभी के लिए Motorola का पूरा फोकस इस बात पर है कि यह फोन AI-इंटीग्रेशन और पोर्टेबिलिटी के मामले में एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगा.