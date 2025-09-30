Advertisement
trendingNow12941947
Hindi Newsटेक

अब शुरू होगी सबसे पतले फोन्स की जंग! Apple के बाद Motorola भी उतरा मैदान में, दिखाया डिजाइन

Lenovo की इस ब्रांड ने अपने अगली जनरेशन स्मार्टफोन Moto X70 Air का टीजर जारी कर दिया है, जिसे अक्टूबर 2025 के अंत में चीन में लॉन्च किया जाएगा. टीजर से साफ है कि ये फोन सिर्फ हल्का और पतला नहीं होगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब शुरू होगी सबसे पतले फोन्स की जंग! Apple के बाद Motorola भी उतरा मैदान में, दिखाया डिजाइन

Motorola एक बार फिर टेक वर्ल्ड में हलचल मचाने के लिए तैयार है. Lenovo की इस ब्रांड ने अपने अगली जनरेशन स्मार्टफोन Moto X70 Air का टीजर जारी कर दिया है, जिसे अक्टूबर 2025 के अंत में चीन में लॉन्च किया जाएगा. टीजर से साफ है कि ये फोन सिर्फ हल्का और पतला नहीं होगा, बल्कि इसमें AI (Artificial Intelligence) तकनीक को भी खास जगह दी गई है.

Moto X70 Air में क्या खास होगा?
Motorola ने अभी तक इस फोन के पूरे स्पेसिफिकेशंस नहीं बताए हैं, लेकिन जो पहला टीजर सामने आया है, उसमें फोन का राइट साइड देखा जा सकता है जहां वॉल्यूम और पावर बटन हैं. फोन के पीछे दो कैमरा सेंसर दिखाई दे रहे हैं. कंपनी इसे AI-फोकस्ड और अल्ट्रा-स्लिम डिवाइस के तौर पर प्रमोट कर रही है.

क्या iPhone 17 Air से होगा मुकाबला?
सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या Moto X70 Air, Apple के iPhone 17 Air को टक्कर दे पाएगा? iPhone 17 Air की मोटाई सिर्फ 5.6mm है और वजन मात्र 165 ग्राम है. हालांकि Motorola ने अभी X70 Air की मोटाई और वजन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन टीजर देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फोन भी बेहद पतला और हल्का होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

एक और Motorola फोन की TENAA पर एंट्री
इसी बीच, TENAA सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर Motorola का एक नया डिवाइस देखा गया है जिसका मॉडल नंबर है XT2533-4. इसमें 6.72 इंच का 1.5K LCD डिस्प्ले, 2.4GHz प्रोसेसर, 16GB तक RAM, 512GB तक स्टोरेज और एक विशाल 7,000mAh बैटरी दी गई है. कैमरा सेटअप में सामने 32MP और पीछे 50MP + 8MP डुअल कैमरा है.

हालांकि इस डिवाइस का वजन 210 ग्राम और मोटाई 8.7mm है, जो X70 Air के स्लिम प्रोफाइल से मेल नहीं खाता. ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह डिवाइस शायद Moto G36 5G हो सकता है, या फिर X70 सीरीज का कोई अलग वैरिएंट.

Motorola की अगली चाल क्या होगी?
Moto X70 Air के बारे में ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अक्टूबर में होने वाले ऑफिशियल लॉन्च इवेंट में कंपनी सारे राज खोल सकती है. अभी के लिए Motorola का पूरा फोकस इस बात पर है कि यह फोन AI-इंटीग्रेशन और पोर्टेबिलिटी के मामले में एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

MotorolaMoto X70 AiriPhone Air

Trending news

करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
India-Germany Military Cooperation
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
Weather
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
constitution
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
;