दुकान जाने का झंझट खत्म! जूते पसंद करो और 60 मिनट में पहुंच जाएगा घर; इस कंपनी ने शुरू की सर्विस

60 Minute Shoe Delivery: ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में अब सुपर फास्ट डिलीवरी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है. जहां अभी तक सिर्फ खाने-पीने की चीजें या ग्रोसरी कुछ ही मिनटों में मंगाने के आदी हो चुके हैं वहीं अब जूतों की डिलीवरी भी उसी रफ्तार से होने वाली है. भारत की जानी-मानी फुटवियर कंपनी Asian Footwears ने ग्राहकों के लिए एक नई और खास सर्विस Asian Flash शुरू कर दी है.
60 Minute Shoe Delivery: आज के इस डिजिटल दुनिया में अब घंटों और दिनों का इंतजार पुरानी बात हो गई है. जिस तरह हम घर के जरूरत का सामान या फिर खाना 15-20 मिनट में ऑर्डर कर मंगवा लेते हैं, ठीक उसी तरह अब आपके पसंदीदा स्पोर्ट्स शूज और स्नीकर्स भी पलक झपकते ही आपके घर पहुंचेंगे. जी हां, आपने ठीक पढ़ा. इंडियन फुटवियर मार्केट का बड़ा खिलाड़ी Asian Footwears ने क्विक-कॉमर्स की दुनिया में कदम रखते हुए Asian Flash सर्विस की शुरूआत की है. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के भरोसे वाले इस ब्रांड ने टेक्नोलॉजी और रफ्तार का ऐसा मेल बिठाया है कि अब ऑर्डर करने के मात्र 60 मिनट के अंदर आपके दरवाजे की घंटी बज उठेगी.
100 से ज्यादा पिन कोड्स पर सर्विस लाइव
Asian ने अभी यह सर्विस दिल्ली-NCR समेत कई शहरों में शुरू की है. इसमें शामिल है गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के 100 से ज्यादा पिन कोड्स पर यह सुविधा शुरू की है. इसके लिए कंपनी ने अपने एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स को ही डिलीवरी हब के रूप में बदला है. यानी जब आप ऑर्डर करेंगे तो सबसे पास वाले स्टोर से डिलीवरी पार्टनर आपका जूता आप तक पहुंचा देगा.
कैसे काम करती है यह सर्विस?
अगर आप भी 60 मिनट के अंदर जूता अपने घर पर पाना चाहते हैं तो Asian की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर Asian Flash टैब पर जाना होगा.
यहां अपने इलाके का पिन कोड डालकर सर्विस चेक करनी होगी.
पिन कोड एलिजिबल होने पर आप स्टोर में मौजूद 350 से ज्यादा डिजाइन्स के स्पोर्ट्स, कैजुअल, स्कूल शूज खरीद सकते हैं.
यहा से ऑर्डर करने के 60 मिनट के अंदर जूतों की डिलीवरी आपके घर पर होगी.
नहीं लगेगा डिलीवरी चार्ज
Asian की इस स्पेशल सर्विस की सबसे खाब बात यह है कि इसमें कोई मिनिमम ऑर्डर वैल्यू या डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा. इसके साथ ही इस सर्विस में ट्राई एंड रिटर्न की भी सुविधा मौजूद है. अगर घर पर जूता पहनकर देखने पर फिटिंग सही नहीं आती है तो आप तुरंत वापस भी कर सकते हैं.
क्या कहते हैं दिग्गज?
कंपनी के चेयरमैन राजेंद्र जिंदल के मुताबिक यह सर्विस फिजिकल स्टोर्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का अच्छा तालमेल है. रीयल-टाइम इन्वेंट्री और ऑटोमेशन के जरिए ग्राहकों को तेज सर्विस मिल सकेगी. वहीं ब्रांड एंबेसडर और क्रिकेटर एमएस धोनी ने भी इस पहल की तारीफ की है.
