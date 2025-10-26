कॉर्पोरेट जगत का महा-गठबंधन! रिलायंस-मेटा ने AI के लिए मिलाए हाथ, REIL बनी नई कंपनी

Reliance Meta Partnership: भारत के कॉर्पोरेट और डिजिटल जगत के दो महारथी एक साथ आए हैं! देश के सबसे बड़े उद्योग समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL और ग्लोबल टेक्नोलॉजी दिग्गज कंपनी Meta ने एक साझेदारी की औपचारिक घोषणा कर दी है. ₹855 करोड़ के शुरुआती निवेश के साथ दोनों कंपनियों ने मिलकर एंटरप्राइज AIके क्षेत्र में उतरने का ऐलान किया है. इस ज्वाइंट वेंचर रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड (REIL) के जरिए से ये दिग्गज अब भारतीय बिजनेस को AI की शक्ति प्रदान करने की तैयारी में हैं. जिससे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एक नए युग की शुरुआत होगी.

AI कंपनी में पार्टनरशिप और इन्वेस्ट

इस नई कंपनी में रिलायंस की सहायक कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड की 70 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी वहीं मेटा की कंपनी फेसबुक ओवरसीज के पास बाकी 30 प्रतिशत हिस्सेदारी रहेगी. दोनों कंपनियों ने मिलकर इस बिजनेस में करीब ₹855 करोड़ का शुरुआती निवेश करने का निर्णय लिया है. REIL को औपचारिक रूप से 24 अक्टूबर 2025 को रिलायंस इंटेलिजेंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में भारत में इनकॉर्पोरेट (incorporated) किया गया है.

रिलायंस ने कही ये बात

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार इस बड़े सौदे को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बड़ी बात कही है. कंपनी ने साफ किया है कि यह लेन-देन संबंधित पक्ष लेन-देन (Related Party Transaction) की श्रेणी में नहीं आता है. इसके साथ ही कंपनी के किसी भी प्रमोटर, या ऐसे ग्रुप और कंपनियों का इस सौदे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित नहीं है. रिलायंस ने यह भी कहा है कि REIL के गठन के लिए किसी भी सरकारी या नियामक मंजूरी की जरूरत नहीं थी.

मुकेश अंबानी ने AGM में किया था ऐलान

इस AI साझेदारी का ऐलान सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अगस्त 2025 में हुई कंपनी की वार्षिक आम बैठक यानी AGM में किया था. उन्होंने कहा था कि यह संयुक्त उद्यम मेटा के ओपन-सोर्स AI मॉडल्स का इस्तेमाल करके भारत के लिए संप्रभु, एंटरप्राइज-रेडी AI उपलब्ध कराएगा. मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इस साझेदारी को AI तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम बताया था.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह रिलायंस और मेटा की दूसरी बड़ी साझेदारी है. इससे पहले 2020 में मेटा ने रिलायंस की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स में $5.7 बिलियन का बड़ा निवेश किया था. यह नई AI कंपनी भारतीय बिजनेस को उन्नत AI समाधान प्रदान करके देश के एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव ला सकती है.

