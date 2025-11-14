Advertisement
कौन-सा फोन यूज करती हैं अंबानी परिवार की छोटी बहू? जानकर दंग रह जाएंगे

Radhika Ambani Phone: अंबानी परिवार की छोटू बहू राधिका मर्चेंट का स्टाइलिश लुक सिर्फ उनके कपड़ों तक सीमित नहीं बल्कि उनके हाथ में प्रीमियम स्मार्टफोन भी लोगों का ध्यान खींचता है. आइए जानते हैं उनके पास कौन-सा फोन था? यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 14, 2025, 06:09 PM IST
Radhika Ambani's Phone: हाल ही में रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बहू राधिका मर्चेंट एक नामी फैशन डिजाइनर की पार्टी में नजर आई. राधिका और उनकी सास नीता अंबानी को एक साथ चलते हुए देखा गया और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों और वीडियो काफी वायरल हो रही है. इस दौरान राधिका अपनी सास नीता अंबानी का हाथ थामे हुए पार्टी में एंटर कर रही थीं, लेकिन फैन्स की नजर तेजी से राधिका के हाथ में पकड़े स्मार्टफोन पर पड़ी. इसे देखकर लोग भी हैरान रह गए. 

राधिका मर्चेंट का लग्जरी फोन कौन सा है?
नजदीक से देखने पर पता चला कि राधिका मर्चेंट Apple का iPhone Pro सीरीज का फोन इस्तेमाल कर रही थीं. यह फोन iPhone 16 Pro Max है, जिसमें 6.9 इंच का बड़ा डिस्प्ले है. राधिका ने अपने फोन का कवर भी अपनी खूबसूरत साड़ी के साथ मैचिंग कलर का लगाया हुआ था. फैन्स को हैरानी इसलिए हुई कि इतने अमीर परिवार की बहू के पास कोई लग्जरी फोन नहीं है. वह आम लोगों की तरह केवल एक प्रीमियम फोन ही यूज करती है.  

यह फोन पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया गया था और लॉन्च के समय भारत में इसके 256GB बेस मॉडल की कीमत ₹1,34,900 थी, वहीं टॉप-एंड 1TB वेरिएंट की कीमत लगभग ₹2,00,000 थी. यह फोन Apple A18 Pro चिप पर चलता है. इसमें 48MP का प्राइमरी सेंसर, 48MP का सेकेंडरी कैमरा और 12MP का तीसरा कैमरा वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. साथ ही सेल्फी के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा भी है.

नीता अंबानी ने खींचा ध्यान
स्टाइलिश साड़ियों में पहुंची नीता अंबानी और राधिका मर्चेंट ने सबका ध्यान खींचा, लेकिन नीता अंबानी का लग्जरी हैंडबैग असली शो-स्टॉपर था. नीता अंबानी एक हीरे जड़ा हुआ Hermès Kellymorphose बैग कैरी कर रही थीं. इस बैग की कीमत ₹70 लाख से लेकर ₹1 करोड़ के बीच है. पार्टी में जहां राधिका का iPhone चर्चा में रहा, वहीं नीता अंबानी का करोड़ों का बैग ध्यान खींचने वाला था.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

