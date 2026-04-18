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Hindi Newsटेकमुकेश अंबानी ने Jio यूजर्स को दिया बड़ा गिफ्ट! 3 महीने तक Free JioHotstar, चुपके से लाए सबसे सस्ता प्लान

मुकेश अंबानी ने Jio यूजर्स को दिया बड़ा गिफ्ट! 3 महीने तक Free JioHotstar, चुपके से लाए सबसे सस्ता प्लान

रिलायंस जियो ने ₹149 का नया क्रिकेट डेटा पैक पेश किया है, जिसमें 10GB डेटा और 30 दिन की वैलिडिटी के साथ 90 दिनों के लिए JioHotstar मोबाइल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 18, 2026, 08:41 AM IST
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इस प्लान के साथ 3 महीने का JioHotstar Mobile एक्सेस मिलता है.
इस प्लान के साथ 3 महीने का JioHotstar Mobile एक्सेस मिलता है.

Jio ने अपने यूजर्स के लिए एक नया और किफायती प्लान पेश किया है, जो खासतौर पर क्रिकेट देखने वालों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. ₹149 का यह नया डेटा पैक उन लोगों के लिए है जो मैच के दौरान ज्यादा डेटा की जरूरत महसूस करते हैं, लेकिन महंगा रिचार्ज नहीं करना चाहते. आजकल लोग लाइव क्रिकेट और स्पोर्ट्स को ऑनलाइन देखना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हर बार बड़ा डेटा प्लान लेना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. ऐसे में Jio का यह प्लान एक सस्ता और आसान विकल्प बनकर सामने आया है.

क्या मिलेगा ₹149 के इस प्लान में

इस ₹149 प्लान की खास बात यह है कि यह एक डेटा ऐड-ऑन पैक है. यानी इसे इस्तेमाल करने के लिए आपके पास पहले से कोई एक्टिव Jio प्रीपेड प्लान होना जरूरी है. इस प्लान में आपको कुल 10GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, जिसे आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें रोजाना की कोई लिमिट नहीं है, यानी आप अपने हिसाब से पूरा डेटा यूज कर सकते हैं. इसके साथ ही इस पैक की वैधता 30 दिनों की है, जिससे आपको पूरे महीने तक एक्स्ट्रा डेटा का फायदा मिलता है.

JioHotstar का भी मिलेगा फायदा

इस प्लान के साथ एक और बड़ा फायदा मिलता है- 3 महीने का JioHotstar Mobile एक्सेस. इसका मतलब है कि आप लाइव क्रिकेट मैच, फिल्में, वेब सीरीज और कई तरह का एंटरटेनमेंट कंटेंट आसानी से देख सकते हैं. अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, तो यह प्लान आपके लिए काफी काम का साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आपका मेन डेटा जल्दी खत्म नहीं होगा.

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किन चीजों का नहीं मिलेगा फायदा

यह ध्यान रखना जरूरी है कि ₹149 का यह प्लान सिर्फ डेटा के लिए है. इसमें आपको वॉयस कॉल या SMS की सुविधा नहीं मिलती है. साथ ही, यह कोई मुख्य प्लान नहीं है, इसलिए आपके नंबर को एक्टिव रखने और कॉलिंग के लिए आपको अलग से एक रेगुलर प्लान की जरूरत होगी.

ज्यादा डेटा चाहिए तो ये विकल्प भी है

अगर आपको लगता है कि 10GB डेटा कम पड़ सकता है, तो Jio के पास ₹195 का एक और क्रिकेट डेटा पैक भी मौजूद है. इस प्लान में 15GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, जिसकी वैधता भी 30 दिनों की होती है. इसके साथ भी आपको 90 दिनों का JioHotstar Mobile एक्सेस मिलता है. जो लोग पूरे सीजन मैच देखने वाले हैं, उनके लिए यह प्लान ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है.

रेगुलर यूजर्स के लिए दूसरा प्लान

अगर आप सिर्फ डेटा ही नहीं, बल्कि कॉलिंग और SMS जैसी सुविधाएं भी चाहते हैं, तो Jio का ₹189 वाला प्लान एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें 28 दिनों की वैधता, अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 2GB डेटा और 100 SMS मिलते हैं. यह उन यूजर्स के लिए है जो एक कंप्लीट प्लान चाहते हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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