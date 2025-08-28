Mukesh Ambani ने मचा डाला तहलका! दे रहे एक्स्ट्रा वैलिडिटी, प्रीपेड से पोस्‍टपेड यूजर्स की मौज
Advertisement
trendingNow12899347
Hindi Newsटेक

Mukesh Ambani ने मचा डाला तहलका! दे रहे एक्स्ट्रा वैलिडिटी, प्रीपेड से पोस्‍टपेड यूजर्स की मौज

टेलीकॉम कंपनी Jio ने अपने यूजर्स के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है. कंपनी ने प्लान की वैलिडिटी बढ़ाने का फैसला लिया है! जिससे यूजर्स को बिना कोई अतिरिक्त खर्च किए एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा. इस कदम से लाखों यूजर्स को फायदा होगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mukesh Ambani ने मचा डाला तहलका! दे रहे एक्स्ट्रा वैलिडिटी, प्रीपेड से पोस्‍टपेड यूजर्स की मौज

Jio Recharge Validity: टेलीकॉम कंपनी Jio के यूजर्स को बड़ी राहत मिली है. कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए बड़ा फैसला लिया है. Jio ने बाढ़ और बारिश से प्रभावित राज्‍यों के लोगों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में जियो ने अपने यूजर्स के लिए प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, पोस्‍टपेड मोबाइल रिचार्ज के अलावा जियो होम को रिचार्ज करने की डेट को आगे बढ़ाया है यानी ज्‍यादा वैलिड‍िटी पेश की है. Jio का कहना है कि यह कदम खराब मौसम और बाढ़ से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए उठाया गया है. साथ ही कंपनी प्रभावित इलाकों में नेटवर्क और कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रही है.  

जियो यूजर्स को मिली बड़ी राहत
जियो के मुताबिक बाढ़ का सामना कर रहे राज्यो के लिए कंपनी ने कुछ खास कदम उठाए हैं. जिसके तहत प्रीपेड यूजर्स के लिए वैलिड‍िटी बढ़ाना और पोस्टपेड यूजर्स को बिल पेमेंट में छूट देना शामिल है. जियो ने यह कदम लोगों को मुश्किल समय में एक-दूसरे से कनेक्‍ट रखने के लिए उठाया है.

ये भी पढे़ंः बार-बार स्लो हो रहा Gmail? ऐसे करें स्टोरेज क्लियर, मिनटों में बढ़ जाएगी स्पीड

Add Zee News as a Preferred Source

3 दिन की वैलिडिटी बढ़ी

बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जियो ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. कंपनी ने प्रीपेड मोबाइल और JioHome यूजर्स के प्लान की वैलिडिटी 3 दिन के लिए आगे बढ़ा दी है. यानी अगर किसी का रिचार्ज आज खत्म हो रहा है और हालात की वजह से वे नया रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं, तो अगले तीन दिनों तक वही प्लान जारी रहेगा. जियो ने बताया कि जिन ग्राहकों के प्लान इस सप्ताह समाप्त हो रहे हैं, उन्हें इस सुविधा का फायदा मिलेगा. मोबाइल यूजर्स को इन अतिरिक्त दिनों में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलेगा, वहीं JioHome ग्राहकों को उनके आखिरी एक्टिव प्लान के साथ 3 दिन का एक्स्ट्रा फायदा बिना किसी अतिरिक्त खर्च के दिया जाएगा.

पोस्‍टपेड यूजर्स को भी मिली राहत
इसके साथ ही कंपनी ने पोस्टपेड मोबाइल और JioHome यूजर्स को कंपनी ने बिल चुकाने के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया है. इस तरह उन्हें सर्विस बंद होने की परेशानी नहीं होगी और उनका कनेक्शन पहले की तरह चालू रहेगा. जियो ने यह भी बताया है कि उसकी इंजीनियरों की टीम लगातार नेटवर्क सुधारने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काम कर रही है जिससे प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को कनेक्टिविटी की कोई समस्या न झेलनी पड़े.

ये भी पढे़ंः स्कूल की मंथली फीस ₹4,75,000, पढ़ाई के नाम पर एक भी टीचर नहीं...जानिए कैसे पढ़ रहे हैं अरबपतियों के बच्चे

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Jio Recharge ValidityJioBumper Jio offer

Trending news

'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: PM Modi जापान के लिए होंगे रवाना, वैष्णो देवी में भूस्खलन से 30 से ज्यादा मौतें...Robert Vadra को मिला कोर्ट का नोटिस
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: PM Modi जापान के लिए होंगे रवाना, वैष्णो देवी में भूस्खलन से 30 से ज्यादा मौतें...Robert Vadra को मिला कोर्ट का नोटिस
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
Ustad Vilayat Khan
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
DNA Analysis
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
ramdev
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
;