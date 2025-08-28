Jio Recharge Validity: टेलीकॉम कंपनी Jio के यूजर्स को बड़ी राहत मिली है. कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए बड़ा फैसला लिया है. Jio ने बाढ़ और बारिश से प्रभावित राज्‍यों के लोगों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में जियो ने अपने यूजर्स के लिए प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, पोस्‍टपेड मोबाइल रिचार्ज के अलावा जियो होम को रिचार्ज करने की डेट को आगे बढ़ाया है यानी ज्‍यादा वैलिड‍िटी पेश की है. Jio का कहना है कि यह कदम खराब मौसम और बाढ़ से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए उठाया गया है. साथ ही कंपनी प्रभावित इलाकों में नेटवर्क और कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रही है.

जियो यूजर्स को मिली बड़ी राहत

जियो के मुताबिक बाढ़ का सामना कर रहे राज्यो के लिए कंपनी ने कुछ खास कदम उठाए हैं. जिसके तहत प्रीपेड यूजर्स के लिए वैलिड‍िटी बढ़ाना और पोस्टपेड यूजर्स को बिल पेमेंट में छूट देना शामिल है. जियो ने यह कदम लोगों को मुश्किल समय में एक-दूसरे से कनेक्‍ट रखने के लिए उठाया है.

3 दिन की वैलिडिटी बढ़ी

बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जियो ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. कंपनी ने प्रीपेड मोबाइल और JioHome यूजर्स के प्लान की वैलिडिटी 3 दिन के लिए आगे बढ़ा दी है. यानी अगर किसी का रिचार्ज आज खत्म हो रहा है और हालात की वजह से वे नया रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं, तो अगले तीन दिनों तक वही प्लान जारी रहेगा. जियो ने बताया कि जिन ग्राहकों के प्लान इस सप्ताह समाप्त हो रहे हैं, उन्हें इस सुविधा का फायदा मिलेगा. मोबाइल यूजर्स को इन अतिरिक्त दिनों में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलेगा, वहीं JioHome ग्राहकों को उनके आखिरी एक्टिव प्लान के साथ 3 दिन का एक्स्ट्रा फायदा बिना किसी अतिरिक्त खर्च के दिया जाएगा.

पोस्‍टपेड यूजर्स को भी मिली राहत

इसके साथ ही कंपनी ने पोस्टपेड मोबाइल और JioHome यूजर्स को कंपनी ने बिल चुकाने के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया है. इस तरह उन्हें सर्विस बंद होने की परेशानी नहीं होगी और उनका कनेक्शन पहले की तरह चालू रहेगा. जियो ने यह भी बताया है कि उसकी इंजीनियरों की टीम लगातार नेटवर्क सुधारने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काम कर रही है जिससे प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को कनेक्टिविटी की कोई समस्या न झेलनी पड़े.

