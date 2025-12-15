Santa Claus बने मुकेश अंबानी! Free में दे रहे Amazon Prime, Sony Liv, ZEE5, न्यू ईयर पर लाए धमाकेदार Jio Plans

Reliance Jio ने नए साल से पहले अपने ग्राहकों के लिए Happy New Year 2026 नाम से एक नया प्रीपेड पोर्टफोलियो लॉन्च किया है. इस पोर्टफोलियो में कुल तीन नए रिचार्ज प्लान शामिल हैं, जिन्हें खासतौर पर उन यूजर्स के लिए तैयार किया गया है जो लंबे समय की कनेक्टिविटी, भरपूर एंटरटेनमेंट और नई AI टेक्नोलॉजी का फायदा एक साथ लेना चाहते हैं. इन प्लान्स की कीमत 103 रुपये से शुरू होती है और इनमें सालाना रिचार्ज से लेकर मंथली एंटरटेनमेंट पैक और एक किफायती ऐड-ऑन विकल्प तक शामिल हैं. इस बार Jio की खास बात Google के साथ की गई पार्टनरशिप है, जिसके तहत कुछ चुनिंदा प्लान्स में Gemini Pro AI की सुविधा भी दी जा रही है.

Hero Annual Recharge प्लान: 3599 रुपये

Happy New Year 2026 का सबसे प्रीमियम प्लान Hero Annual Recharge है, जिसकी कीमत 3599 रुपये रखी गई है. इस प्लान की वैलिडिटी पूरे 365 दिनों की है, यानी एक साल तक बार-बार रिचार्ज की टेंशन खत्म. इसमें रोजाना 2.5GB डेटा मिलता है, साथ ही जहां Jio का 5G नेटवर्क उपलब्ध है वहां अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी दिया जाता है. इसके अलावा अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोज 100 SMS की सुविधा भी शामिल है.

इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाला 18 महीने का Google Gemini Pro सब्सक्रिप्शन है. Jio के मुताबिक, Gemini Pro AI सर्विस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और एडवांस AI टूल्स के इस्तेमाल पर फोकस करती है. यह प्लान खास उन यूजर्स के लिए है जो OTT से ज्यादा लॉन्ग-टर्म वैल्यू और स्मार्ट AI फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं.

Super Celebration Monthly प्लान: 500 रुपये

जो यूजर्स OTT और एंटरटेनमेंट को ज्यादा अहमियत देते हैं, उनके लिए Jio ने Super Celebration Monthly Plan पेश किया है. इस प्लान की कीमत 500 रुपये है और इसकी वैलिडिटी 28 दिनों की है. इसमें रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड 5G डेटा एक्सेस, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं. इस प्लान में करीब 500 रुपये प्रति महीने की वैल्यू वाला OTT बंडल शामिल है. इसमें YouTube Premium, JioHotstar, Amazon Prime Video Mobile Edition, Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Hoichoi, FanCode, Chaupal, Planet Marathi और Kancha Lanka जैसे कई बड़े प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिलता है. खास बात यह है कि इस मंथली प्लान में भी 18 महीने का Google Gemini Pro सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिससे एंटरटेनमेंट के साथ AI फीचर्स का भी फायदा मिलता है.

Flexi Pack ऐड-ऑन: 103 रुपये

कम बजट वाले या अतिरिक्त डेटा और OTT की जरूरत रखने वाले यूजर्स के लिए Jio ने Flexi Pack Add-on लॉन्च किया है. इसकी कीमत सिर्फ 103 रुपये है और वैलिडिटी 28 दिनों की है. इस पैक में एक साथ 5GB डेटा दिया जाता है. इसके अलावा यूजर अपनी पसंद के अनुसार एक एंटरटेनमेंट पैक चुन सकते हैं, जिसमें Hindi Pack, International Pack या Regional Pack का विकल्प मिलता है. हर पैक में चुनिंदा OTT प्लेटफॉर्म्स शामिल किए गए हैं, ताकि यूजर अपनी भाषा और कंटेंट पसंद के हिसाब से एंटरटेनमेंट का मजा ले सकें.

उपलब्धता और कहां से करें रिचार्ज

Jio के Happy New Year 2026 प्रीपेड प्लान्स पूरे भारत में उपलब्ध हैं. यूजर इन्हें Jio की आधिकारिक वेबसाइट, MyJio ऐप और देशभर के अधिकृत रिटेल स्टोर्स से रिचार्ज कर सकते हैं. नए साल की शुरुआत में Jio का यह ऑफर उन लोगों के लिए खास है जो डेटा, एंटरटेनमेंट और AI टेक्नोलॉजी तीनों का फायदा एक साथ लेना चाहते हैं.