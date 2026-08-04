/मुकेश अंबानी ने मिडिल क्लास के लिए खोली तिजोरी! Jio दे रहा तगड़ी छूट के साथ 100Mbps इंटरनेट स्पीड और 12 से ज्यादा OTT ऐप्स

स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio अपने ग्राहकों के लिए एक जबरदस्त और धमाकेदार ऑफर लेकर आई है. अगर आप भी घर के लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने का सोच रहे थे, तो आपके लिए इससे बेहतरीन मौका और कोई नहीं हो सकता. जियो ने अपने 100Mbps ब्रॉडबैंड प्लान की कीमत सीधे ₹6,000 कम कर दी है. इस ऑफर के तहत ग्राहकों को ना सिर्फ सुपरफास्ट इंटरनेट मिलेगा, बल्कि फ्री OTT ऐप्स और लाइव TV चैनल्स का एक्सेस भी मिलेगा. आइए जानते हैं इस शानदार ऑफर की पूरी डिटेल्स.
Reliance Jio ने अपने ग्राहकों के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'Freedom Day Pack' पेश किया है. इस खास ऑफर के तहत कंपनी के 15 महीने वाले ब्रॉडबैंड प्लान पर बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है. आमतौर पर 100Mbps स्पीड वाले इस 15 महीने के प्लान की कीमत ₹16,000 होती है. लेकिन इंडिपेंडेंस डे ऑफर के दौरान ग्राहक इसे सिर्फ ₹10,000 में खरीद सकते हैं. इसका मतलब है कि आपको इस प्लान पर पूरे ₹6,000 का सीधा फायदा मिल रहा है.
अगर हम इस डिस्काउंटेड कीमत का हिसाब लगाएं, तो ग्राहक को इस प्लान के लिए प्रति माह सिर्फ ₹666 के आसपास का खर्च आएगा. जबकि सामान्य दिनों में इस प्लान की प्रभावी मासिक कीमत लगभग ₹1,066 पड़ती है. इस प्लान में यूजर्स को बिना किसी रुकावट के 100Mbps की इंटरनेट स्पीड के साथ अनलिमिटेड डेटा दिया जाता है. यह उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या जिन्हें हेवी डाउनलोडिंग की जरूरत होती है.
सिर्फ हाई-स्पीड इंटरनेट ही नहीं, बल्कि जियो का यह स्पेशल प्लान एंटरटेनमेंट का पूरा डोज है. इसमें ग्राहकों को 1,000 से भी ज्यादा लाइव TV चैनल्स देखने की सुविधा मिलती है. इसके अलावा, इस पैक में 12 से अधिक लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है. MyJio ऐप की लिस्टिंग के मुताबिक, इस प्लान में JioHotstar, SonyLiv और Zee5 जैसे बड़े OTT ऐप्स का बंडल सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिल रहा है.
यह लिमिटेड टाइम डील फिलहाल MyJio ऐप पर दिखाई दे रही है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी तरह से अपडेट नहीं किया है. यह ऑफर बिना किसी खास शर्त के सभी मौजूदा और नए जियो ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. क्योंकि कंपनी इस ऑफर को धीरे-धीरे रोलआउट कर रही है, इसलिए हो सकता है कि यह कुछ यूजर्स को तुरंत ऐप में ना दिखे. ऐसे में आपको थोड़ा इंतजार करने या ऐप अपडेट करने की सलाह दी जाती है.
इंडिपेंडेंस डे ऑफर से ठीक पहले जियो ने अपने 'Home Packs' की नई रेंज भी बाजार में उतारी थी. कंपनी के नए पोर्टफोलियो की शुरुआत ₹400 प्रति माह से होती है, जिसमें TV-ओनली ऑप्शन मिलता है. इंटरनेट चाहने वाले यूजर्स के लिए ₹450 में 30Mbps और ₹600 में 100Mbps का प्लान भी मौजूद है. वहीं अगर आप Wi-Fi, TV और OTT तीनों का कॉम्बो चाहते हैं, तो इसके प्लान ₹555 प्रति माह से शुरू होते हैं. नए ग्राहकों के लिए जियो फ्री इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस सपोर्ट भी दे रहा है.