Mukesh Ambani ने दिया मिडिल क्लास को Gift! लाए 84 दिन वाला सबसे सस्ता प्लान, सिर्फ ₹4 में रोज Free कॉल और...

मुकेश अंबानी के Reliance Jio अपने यूजर्स को बेहद सस्ता प्रीपेड प्लान ऑफर कर रही है. Jio का यह प्लान सिर्फ ₹369 में पूरे 84 दिन की वैलिडिटी देता है. लेकिन यह जानना जरूरी है कि यह प्लान सभी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए नहीं है. Jio के प्रीपेड प्लान दो कैटेगरी में आते हैं. एक रेगुलर प्रीपेड प्लान और दूसरा JioPhone या JioBharat प्लान. ₹369 वाला यह प्लान JioBharat कैटेगरी के तहत आता है. JioPhone और JioBharat, Reliance Jio के सस्ते 4G कीपैड फोन हैं, जिनमें सिर्फ Jio SIM ही काम करता है. यानी ये फोन Jio नेटवर्क पर लॉक होते हैं और इनमें किसी दूसरी कंपनी की SIM इस्तेमाल नहीं की जा सकती.

JioBharat यूजर्स के लिए क्यों खास है यह प्लान

JioBharat और JioPhone जैसे फोन उन लोगों के लिए बनाए गए हैं, जो अभी भी फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं लेकिन 4G नेटवर्क का फायदा लेना चाहते हैं. ऐसे यूजर्स आमतौर पर ज्यादा डेटा इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए Jio इन ग्राहकों से ज्यादा ARPU यानी प्रति यूजर कमाई नहीं करता. इसके बावजूद कंपनी इन यूजर्स को अपने नेटवर्क से जोड़कर भविष्य की तैयारी कर रही है. Jio का मकसद है कि जब ये यूजर्स आगे चलकर स्मार्टफोन पर शिफ्ट करें, तब भी वे Jio की सेवाएं ही इस्तेमाल करें. इसी वजह से JioBharat यूजर्स के लिए हर साल नए और किफायती प्लान लाए जाते हैं.

Reliance Jio ₹369 प्रीपेड प्लान की पूरी डिटेल

Reliance Jio का ₹369 वाला प्रीपेड प्लान कई जरूरी बेसिक फायदे देता है. इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है, जिससे किसी भी नेटवर्क पर बिना रुके कॉल की जा सकती है. इसके साथ हर 28 दिनों में 300 SMS भी दिए जाते हैं. डेटा की बात करें तो इस प्लान में रोजाना 0.5GB डेटा मिलता है. चूंकि JioBharat और JioPhone कीपैड डिवाइस होते हैं, इसलिए इनमें स्मार्टफोन जैसी ज्यादा डेटा जरूरत नहीं होती. ऐसे में 0.5GB डेली डेटा इन यूजर्स के लिए काफी माना जाता है.

सिर्फ ₹4.39 रोज में 4G सर्विस

इस ₹369 प्लान की कुल वैलिडिटी 84 दिन है. अगर इसका रोज का खर्च निकालें तो यह करीब ₹4.39 प्रति दिन बैठता है. इतनी कम कीमत में 4G नेटवर्क, अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा मिलना इसे देश के सबसे सस्ते 4G प्लान्स में शामिल करता है. ग्रामीण इलाकों, सीनियर सिटिजन्स और उन लोगों के लिए जो सिर्फ कॉलिंग और बेसिक इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, यह प्लान काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

Jio की लंबी रणनीति का हिस्सा है JioBharat

JioBharat डिवाइस और ऐसे सस्ते प्लान Jio की लॉन्ग-टर्म रणनीति का हिस्सा हैं. देश में अभी भी करोड़ों लोग फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं और Jio इन्हीं यूजर्स को धीरे-धीरे 4G और डिजिटल सर्विसेज से जोड़ना चाहता है. कंपनी हर साल India Mobile Congress के आसपास अपने JioPhone और JioBharat ऑफर्स को अपडेट करती है. ऐसे में आने वाले समय में नए डिवाइस या और सस्ते प्लान्स देखने को मिल सकते हैं.