Mukesh Ambani ने जेब से निकाला ऐसा हथियार! अब YouTube पर देखें बिना Ads के Videos, बचेंगे हर महीने ₹149

how to watch videos ad-free on JioSphere: अगर आप YouTube देखते-देखते परेशान हो चुके हैं क्योंकि हर थोड़ी देर में विज्ञापन (Ads) आकर मजा बिगाड़ देते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. Reliance Jio ने कुछ महीने पहले अपना ऑफिशियल वेब ब्राउजर JioSphere लॉन्च किया था. इस ब्राउजर में इन-बिल्ट Ad Blocker दिया गया है, जिसकी मदद से आप बिना रुकावट के YouTube वीडियो देख सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होगी और ना ही YouTube Premium के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे.

क्यों चुनें JioSphere YouTube के लिए?

पिछले कुछ समय से YouTube पर Ads काफी बढ़ गए हैं. कभी बीच में, कभी शुरू में और कभी अचानक बीच-बीच में पॉप-अप विज्ञापन, जो आपके वीडियो एक्सपीरियंस को खराब कर देते हैं.

YouTube Premium इसका ऑफिशियल सॉल्यूशन है, लेकिन हर कोई इसके लिए पैसे नहीं देना चाहता. ऐसे में JioSphere Browser एक स्मार्ट विकल्प है. इसका Ad Blocking फीचर आपके लिए YouTube को लगभग एड-फ्री बना देता है.

JioSphere पर Ad-Free YouTube कैसे देखें?

स्टेप 1: JioSphere Browser डाउनलोड करें

• अपने मोबाइल में Google Play Store या Jio App Store खोलें.

• “JioSphere Browser” सर्च करें और इंस्टॉल कर लें.

• इंस्टॉल होने के बाद ऐप खोलें.

स्टेप 2: Ad Blocker चालू करें

• ब्राउजर में नीचे दिए गए तीन लाइन वाले मेन्यू (☰) पर टैप करें.

• Settings > Privacy & Security पर जाएं.

• वहां से Ad Blocker को ऑन कर दें.

• अब ज्यादातर Ads अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे.

स्टेप 3: YouTube खोलें

• YouTube ऐप की बजाय JioSphere ब्राउजर में www.youtube.com खोलें.

• चाहें तो Google Account से लॉगिन कर लें.

• अब आप बिना Ads के वीडियो देख सकते हैं.

स्टेप 4: Extra Features

• अगर आप लैपटॉप जैसा एक्सपीरियंस चाहते हैं तो Desktop Mode ऑन करें.

• YouTube को Quick Shortcut के तौर पर होमपेज पर ऐड करें.

• Dark Mode ऑन करें ताकि रात में भी आराम से वीडियो देख सकें.

JioSphere की खास बातें

• आप वीडियो मिनिमाइज करके भी बैकग्राउंड में म्यूजिक सुन सकते हैं. यानी मल्टीटास्किंग आसान हो जाएगी.

• यह फीचर केवल ब्राउजर में काम करेगा, YouTube ऐप में नहीं.

• कभी-कभी कुछ Ads दिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर विज्ञापन ब्लॉक हो जाते हैं.

• अगर आप हर डिवाइस पर पूरी तरह Ad-Free YouTube चाहते हैं तो YouTube Premium ही आधिकारिक ऑप्शन है.

FAQs

Q1. क्या JioSphere ब्राउजर iPhone पर भी चलेगा?

जी हां, iOS पर भी JioSphere ब्राउजर उपलब्ध है.

Q2. क्या सभी Ads पूरी तरह से हट जाएंगे?

नहीं, कुछ Ads कभी-कभी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर Ads ब्लॉक हो जाएंगे.

Q3. क्या यह तरीका सुरक्षित है?

हां, Jio का ऑफिशियल ब्राउजर है इसलिए सुरक्षित है.

Q4. क्या बैकग्राउंड में YouTube गाने सुन सकते हैं?

हां, आप वीडियो मिनिमाइज करके भी बैकग्राउंड में म्यूजिक चला सकते हैं.

Q5. क्या YouTube Premium की जरूरत खत्म हो जाएगी?

JioSphere से ज्यादातर Ads हट जाएंगे, लेकिन पूरी तरह Ads-फ्री एक्सपीरियंस हर जगह चाहिए तो Premium ही लेना होगा.